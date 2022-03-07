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İstanbul'un bazı ilçelerinde 5 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbul'un bazı ilçelerinde 5 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (İSKİ) Kağıthane Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın 5 ilçenin bazı... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T10:40+0300
2022-03-07T10:40+0300
türkiye
istanbul
su
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
su kesintisi
iski
uyarı
mahalle
açıklama
ibb
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın saat 10.00 ile 15.00 arasında bazı ilçelerin belirli mahallelerine su verilmeyecek.Açıklamada, su verilmeyecek yerler şöyl sıralandı:"Kağıthane'de, Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.Eyüpsultan'da, Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.Beyoğlu'nda, Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.Beşiktaş'ta, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.Şişli'de, 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri."
https://tr.sputniknews.com/20220210/iskiden-faturalari-odemeyecegiz-cagrilariyla-ilgili-aciklama-1053717120.html
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istanbul, su, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su kesintisi, iski, uyarı, mahalle, açıklama, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

İstanbul'un bazı ilçelerinde 5 saatlik su kesintisi yapılacak

10:40 07.03.2022
© AASu, musluk
Su, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (İSKİ) Kağıthane Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın 5 ilçenin bazı mahallelerine 5 saat su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın saat 10.00 ile 15.00 arasında bazı ilçelerin belirli mahallelerine su verilmeyecek.
Açıklamada, su verilmeyecek yerler şöyl sıralandı:
"Kağıthane'de, Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.
Eyüpsultan'da, Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.
Beyoğlu'nda, Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.
Beşiktaş'ta, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.
Şişli'de, 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri."
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