https://tr.sputniknews.com/20220307/istanbulun-bazi-ilcelerinde-5-saatlik-su-kesintisi-yapilacak-1054485802.html

İstanbul'un bazı ilçelerinde 5 saatlik su kesintisi yapılacak

İstanbul'un bazı ilçelerinde 5 saatlik su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (İSKİ) Kağıthane Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın 5 ilçenin bazı... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T10:40+0300

2022-03-07T10:40+0300

2022-03-07T10:40+0300

türkiye

istanbul

su

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

su kesintisi

iski

uyarı

mahalle

açıklama

ibb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/02/1042576200_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_20c0d9f0ba5c855676642e23723d406b.jpg

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın saat 10.00 ile 15.00 arasında bazı ilçelerin belirli mahallelerine su verilmeyecek.Açıklamada, su verilmeyecek yerler şöyl sıralandı:"Kağıthane'de, Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.Eyüpsultan'da, Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.Beyoğlu'nda, Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.Beşiktaş'ta, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.Şişli'de, 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri."

https://tr.sputniknews.com/20220210/iskiden-faturalari-odemeyecegiz-cagrilariyla-ilgili-aciklama-1053717120.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, su, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su kesintisi, iski, uyarı, mahalle, açıklama, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)