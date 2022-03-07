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Kastamonu'da öğrenci yurdunda yangın
Kastamonu'da öğrenci yurdunda yangın
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde 25 öğrencinin kaldığı yurt, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T09:57+0300
2022-03-07T09:57+0300
türkiye
yangın
kastamonu
ihsaniye
öğrenci
öğrenci yurdu
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Gece saatlerinde Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana gelen olayda, İhsangazi Belediyesine it olduğu öğrenilen ve 25 öğrencinin kaldığı yurttu henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm yurdu sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, yurt kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220306/ankara-barosu-avukatlarinin-bulundugu-otelde-cikan-yanginla-ilgili-sorusturma-1054468710.html
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yangın, kastamonu, ihsaniye, öğrenci, öğrenci yurdu

Kastamonu'da öğrenci yurdunda yangın

09:57 07.03.2022
© İHAKastamonu'da öğrenci yurdunda yangın
Kastamonu'da öğrenci yurdunda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© İHA
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Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde 25 öğrencinin kaldığı yurt, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Gece saatlerinde Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana gelen olayda, İhsangazi Belediyesine it olduğu öğrenilen ve 25 öğrencinin kaldığı yurttu henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, tüm yurdu sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, yurt kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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