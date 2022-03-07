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Köprüye ücret ödememek için plakayı cerrahi maskeyle kapattılar
Köprüye ücret ödememek için plakayı cerrahi maskeyle kapattılar
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretini ödememek için plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T13:52+0300
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türkiye
motosiklet
köprü
ücret
fatih sultan mehmet köprüsü
sürücü
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Otoyol ve köprü ücretlerinden kaçmak için motosikletinin plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü kameraya takıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken plakadaki cerrahi maskeyi gören bir sürücü cep telefonuyla motosikletliyi kayda aldı. Sürücünün arkasındaki kişinin de kasksız yolculuk yapması dikkat çekti. Avrupa yakasına geçen motosikletli ve yolcusu gözden kayboldu.
https://tr.sputniknews.com/20210726/taksi-ucreti-odememek-icin-balkona-atladi-baygin-numarasi-yapti-1045058394.html
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motosiklet, köprü, ücret, fatih sultan mehmet köprüsü, sürücü

Köprüye ücret ödememek için plakayı cerrahi maskeyle kapattılar

13:52 07.03.2022
© DHAKöprüye ücret ödememek için plakayı cerrahi maskeyle kapattılar
Köprüye ücret ödememek için plakayı cerrahi maskeyle kapattılar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© DHA
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretini ödememek için plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Otoyol ve köprü ücretlerinden kaçmak için motosikletinin plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü kameraya takıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken plakadaki cerrahi maskeyi gören bir sürücü cep telefonuyla motosikletliyi kayda aldı.
Sürücünün arkasındaki kişinin de kasksız yolculuk yapması dikkat çekti.
Avrupa yakasına geçen motosikletli ve yolcusu gözden kayboldu.
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