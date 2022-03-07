https://tr.sputniknews.com/20220307/kopruye-ucret-odememek-icin-plakayi-cerrahi-maskeyle-kapattilar--1054492951.html

Köprüye ücret ödememek için plakayı cerrahi maskeyle kapattılar

Köprüye ücret ödememek için plakayı cerrahi maskeyle kapattılar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretini ödememek için plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T13:52+0300

2022-03-07T13:52+0300

2022-03-07T13:52+0300

türkiye

motosiklet

köprü

ücret

fatih sultan mehmet köprüsü

sürücü

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Otoyol ve köprü ücretlerinden kaçmak için motosikletinin plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü kameraya takıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken plakadaki cerrahi maskeyi gören bir sürücü cep telefonuyla motosikletliyi kayda aldı. Sürücünün arkasındaki kişinin de kasksız yolculuk yapması dikkat çekti. Avrupa yakasına geçen motosikletli ve yolcusu gözden kayboldu.

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motosiklet, köprü, ücret, fatih sultan mehmet köprüsü, sürücü