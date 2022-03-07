https://tr.sputniknews.com/20220307/kremlin-ukraynaya-sartlarimizi-yerine-getirilirse-operasyona-her-an-son-verebilecegimizi-soyledik-1054495434.html
Kremlin: Ukrayna'ya, şartlarımız yerine getirilirse operasyona her an son verebileceğimizi söyledik
Kremlin: Ukrayna'ya, şartlarımız yerine getirilirse operasyona her an son verebileceğimizi söyledik
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafına, Rusya’nın şartlarını yerine getirmeleri hâlinde askeri operasyonlara her an son verebileceklerini ilettiklerini... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T14:54+0300
2022-03-07T14:54+0300
2022-03-07T15:40+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Reuters haber ajansına demecinde, Kiev’in, şartlarını yerine getirmesi hâlinde Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu anında durdurmaya hazır olduğunu söyledi. Peskov, bunu Ukrayna tarafına ilettiklerini de belirtti. Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın şartlarının neler olduğu sorulduğunda; Ukrayna tarafından askeri operasyonlarına son vermesini, tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek ‘sabitlemesini’, Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanımasını ve Donetsk ile Lugansk halk cumhuriyetlerini bağımsız topraklar olarak tanımasını istediklerini söyledi.Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’nın tarafsız ülke olması şartlarına ilişkin, “Anayasalarında, Ukrayna’nın herhangi bir blokta yer almayı reddedeceğine dair düzenlemeler yapmalılar. Bu sadece anayasa üstünde yapılacak değişikliklerle mümkün olabilir” ifadelerini kullandı. Peskov, Ukrayna’dan toprak alma niyetinde olmadıklarını kaydetti: “Ukrayna’nın militarizmden arındırılmasını tamamlamak üzereyiz. Bu süreci tamamlayacağız. Ancak esas olan Ukrayna’nın askeri eylemlerine son vermesidir. Askeri operasyonlarına son vermeliler ve bunun sonrasında kimse ateş etmeyecek.” Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “Ukrayna’nın bir blokta yer almayacağına ilişkin anayasal düzenlemeler yapmalılar. Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanımaları ve Donetsk ile Lugansk’ı bağımsız devletler olarak tanımaları gerektiği konusunda da konuştuk. Hepsi bu kadar. (Bu şartlar yerine getirilirse) operasyona anında son verilecek.” Kremlin Sözcüsü’nün Reuters haber ajansına yaptığı bu açıklamalar, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bugün gerçekleşecek üçüncü turu öncesine denk geldi. Birincisi 28 Şubat, ikincisi 3 Mart’ta düzenlenen barış görüşmelerinde şimdiye dek somut bir sonuç alınmış değil. İkinci tur görüşmelerinde taraflar, sadece sivillerin tahliyesi için insani koridorlar oluşturulması konusunda anlaşabilmiş, bu koridorlar oluşturulurken geçici ateşkes uygulanması olasılığını da dışlamamışlardı.
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Kremlin: Ukrayna'ya, şartlarımız yerine getirilirse operasyona her an son verebileceğimizi söyledik
14:54 07.03.2022 (güncellendi: 15:40 07.03.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafına, Rusya’nın şartlarını yerine getirmeleri hâlinde askeri operasyonlara her an son verebileceklerini ilettiklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Reuters haber ajansına demecinde, Kiev’in, şartlarını yerine getirmesi hâlinde Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu anında durdurmaya hazır olduğunu söyledi. Peskov, bunu Ukrayna tarafına ilettiklerini de belirtti.
Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın şartlarının neler olduğu sorulduğunda; Ukrayna tarafından askeri operasyonlarına son vermesini, tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek ‘sabitlemesini’, Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanımasını ve Donetsk ile Lugansk halk cumhuriyetlerini bağımsız topraklar olarak tanımasını istediklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’nın tarafsız ülke olması şartlarına ilişkin, “Anayasalarında, Ukrayna’nın herhangi bir blokta yer almayı reddedeceğine dair düzenlemeler yapmalılar. Bu sadece anayasa üstünde yapılacak değişikliklerle mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.
Peskov, Ukrayna’dan toprak alma niyetinde olmadıklarını kaydetti: “Ukrayna’nın militarizmden arındırılmasını tamamlamak üzereyiz. Bu süreci tamamlayacağız. Ancak esas olan Ukrayna’nın askeri eylemlerine son vermesidir. Askeri operasyonlarına son vermeliler ve bunun sonrasında kimse ateş etmeyecek.”
Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “Ukrayna’nın bir blokta yer almayacağına ilişkin anayasal düzenlemeler yapmalılar. Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanımaları ve Donetsk ile Lugansk’ı bağımsız devletler olarak tanımaları gerektiği konusunda da konuştuk. Hepsi bu kadar. (Bu şartlar yerine getirilirse) operasyona anında son verilecek.”
Kremlin Sözcüsü’nün Reuters haber ajansına yaptığı bu açıklamalar, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bugün gerçekleşecek üçüncü turu öncesine denk geldi.
Birincisi 28 Şubat, ikincisi 3 Mart’ta düzenlenen barış görüşmelerinde şimdiye dek somut bir sonuç alınmış değil. İkinci tur görüşmelerinde taraflar, sadece sivillerin tahliyesi için insani koridorlar oluşturulması konusunda anlaşabilmiş, bu koridorlar oluşturulurken geçici ateşkes uygulanması olasılığını da dışlamamışlardı.