Türkiye
CANLI | Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna’daki radikallerin bin 500 yabancıyı rehin tutmasından endişeliyiz
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220307/kremlin-ukraynaya-sartlarimizi-yerine-getirilirse-operasyona-her-an-son-verebilecegimizi-soyledik-1054495434.html
Kremlin: Ukrayna'ya, şartlarımız yerine getirilirse operasyona her an son verebileceğimizi söyledik
Kremlin: Ukrayna'ya, şartlarımız yerine getirilirse operasyona her an son verebileceğimizi söyledik
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafına, Rusya’nın şartlarını yerine getirmeleri hâlinde askeri operasyonlara her an son verebileceklerini ilettiklerini... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T14:54+0300
2022-03-07T15:40+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
reuters
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1e/1042942615_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_6d63f418d1c12bf39de4d8d0bf8ab60c.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Reuters haber ajansına demecinde, Kiev’in, şartlarını yerine getirmesi hâlinde Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu anında durdurmaya hazır olduğunu söyledi. Peskov, bunu Ukrayna tarafına ilettiklerini de belirtti. Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın şartlarının neler olduğu sorulduğunda; Ukrayna tarafından askeri operasyonlarına son vermesini, tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek ‘sabitlemesini’, Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanımasını ve Donetsk ile Lugansk halk cumhuriyetlerini bağımsız topraklar olarak tanımasını istediklerini söyledi.Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’nın tarafsız ülke olması şartlarına ilişkin, “Anayasalarında, Ukrayna’nın herhangi bir blokta yer almayı reddedeceğine dair düzenlemeler yapmalılar. Bu sadece anayasa üstünde yapılacak değişikliklerle mümkün olabilir” ifadelerini kullandı. Peskov, Ukrayna’dan toprak alma niyetinde olmadıklarını kaydetti: “Ukrayna’nın militarizmden arındırılmasını tamamlamak üzereyiz. Bu süreci tamamlayacağız. Ancak esas olan Ukrayna’nın askeri eylemlerine son vermesidir. Askeri operasyonlarına son vermeliler ve bunun sonrasında kimse ateş etmeyecek.” Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “Ukrayna’nın bir blokta yer almayacağına ilişkin anayasal düzenlemeler yapmalılar. Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanımaları ve Donetsk ile Lugansk’ı bağımsız devletler olarak tanımaları gerektiği konusunda da konuştuk. Hepsi bu kadar. (Bu şartlar yerine getirilirse) operasyona anında son verilecek.” Kremlin Sözcüsü’nün Reuters haber ajansına yaptığı bu açıklamalar, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bugün gerçekleşecek üçüncü turu öncesine denk geldi. Birincisi 28 Şubat, ikincisi 3 Mart’ta düzenlenen barış görüşmelerinde şimdiye dek somut bir sonuç alınmış değil. İkinci tur görüşmelerinde taraflar, sadece sivillerin tahliyesi için insani koridorlar oluşturulması konusunda anlaşabilmiş, bu koridorlar oluşturulurken geçici ateşkes uygulanması olasılığını da dışlamamışlardı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1e/1042942615_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_86804394f6c432336b400b4410a8850c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, reuters

Kremlin: Ukrayna'ya, şartlarımız yerine getirilirse operasyona her an son verebileceğimizi söyledik

14:54 07.03.2022 (güncellendi: 15:40 07.03.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olGoogle news
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafına, Rusya’nın şartlarını yerine getirmeleri hâlinde askeri operasyonlara her an son verebileceklerini ilettiklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Reuters haber ajansına demecinde, Kiev’in, şartlarını yerine getirmesi hâlinde Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu anında durdurmaya hazır olduğunu söyledi. Peskov, bunu Ukrayna tarafına ilettiklerini de belirtti.
Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın şartlarının neler olduğu sorulduğunda; Ukrayna tarafından askeri operasyonlarına son vermesini, tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek ‘sabitlemesini’, Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanımasını ve Donetsk ile Lugansk halk cumhuriyetlerini bağımsız topraklar olarak tanımasını istediklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’nın tarafsız ülke olması şartlarına ilişkin, “Anayasalarında, Ukrayna’nın herhangi bir blokta yer almayı reddedeceğine dair düzenlemeler yapmalılar. Bu sadece anayasa üstünde yapılacak değişikliklerle mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.
Peskov, Ukrayna’dan toprak alma niyetinde olmadıklarını kaydetti: “Ukrayna’nın militarizmden arındırılmasını tamamlamak üzereyiz. Bu süreci tamamlayacağız. Ancak esas olan Ukrayna’nın askeri eylemlerine son vermesidir. Askeri operasyonlarına son vermeliler ve bunun sonrasında kimse ateş etmeyecek.”
Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “Ukrayna’nın bir blokta yer almayacağına ilişkin anayasal düzenlemeler yapmalılar. Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanımaları ve Donetsk ile Lugansk’ı bağımsız devletler olarak tanımaları gerektiği konusunda da konuştuk. Hepsi bu kadar. (Bu şartlar yerine getirilirse) operasyona anında son verilecek.”
Kremlin Sözcüsü’nün Reuters haber ajansına yaptığı bu açıklamalar, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bugün gerçekleşecek üçüncü turu öncesine denk geldi.
Birincisi 28 Şubat, ikincisi 3 Mart’ta düzenlenen barış görüşmelerinde şimdiye dek somut bir sonuç alınmış değil. İkinci tur görüşmelerinde taraflar, sadece sivillerin tahliyesi için insani koridorlar oluşturulması konusunda anlaşabilmiş, bu koridorlar oluşturulurken geçici ateşkes uygulanması olasılığını da dışlamamışlardı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала