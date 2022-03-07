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https://tr.sputniknews.com/20220307/makarna-ureticileri-yeterli-bugday-stokumuz-var-1054492219.html
Makarna üreticileri: Yeterli buğday stokumuz var
Makarna üreticileri: Yeterli buğday stokumuz var
Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, Türkiye'nin gerek makarnalık gerek ekmeklik buğday stokunun yeterli olduğunu... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T13:35+0300
2022-03-07T13:41+0300
türkiye
makarna
türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd)
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Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, Rusya - Ukrayna krizinin buğday ve makarna sektörüne etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.Uysallı, devam eden krizin büyük acılara neden olduğu gibi fırsatlara da pencere açmış olabileceğini belirterek, "Yeni durum ve coğrafi avantajlarımız iyi analiz edilerek yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin birçok pazarda yeni avantajlar elde etmesi sağlanabilir. Gerek makarnalık gerekse ekmeklik buğdayda stokumuz son derece yeterli makarna üretiminde hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Salgın sürecinde olduğu gibi tüm Türkiye'ye fazlasıyla yetecek makarna üretim yeteneğimiz var, hiçbir endişeye mahal yok" dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uzun süredir düzenli olarak buğday ihaleleri açtığını hatırlatan Uysallı, kısa ve orta vadede bir sıkıntı olacağını düşünmediklerini dile getirdi.
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makarna, türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd), un

Makarna üreticileri: Yeterli buğday stokumuz var

13:35 07.03.2022 (güncellendi: 13:41 07.03.2022)
© AAMakarna
Makarna - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, Türkiye'nin gerek makarnalık gerek ekmeklik buğday stokunun yeterli olduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle makarna üretiminde hiçbir sorun yaşanmayacağını söyledi.
Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, Rusya - Ukrayna krizinin buğday ve makarna sektörüne etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uysallı, devam eden krizin büyük acılara neden olduğu gibi fırsatlara da pencere açmış olabileceğini belirterek, "Yeni durum ve coğrafi avantajlarımız iyi analiz edilerek yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin birçok pazarda yeni avantajlar elde etmesi sağlanabilir. Gerek makarnalık gerekse ekmeklik buğdayda stokumuz son derece yeterli makarna üretiminde hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Salgın sürecinde olduğu gibi tüm Türkiye'ye fazlasıyla yetecek makarna üretim yeteneğimiz var, hiçbir endişeye mahal yok" dedi.
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uzun süredir düzenli olarak buğday ihaleleri açtığını hatırlatan Uysallı, kısa ve orta vadede bir sıkıntı olacağını düşünmediklerini dile getirdi.
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