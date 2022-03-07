Marmaray’da öpüşen genç çifte ‘ne sevişip öpüşüyorsun’ gerekçesiyle saldırı
23:28 07.03.2022 (güncellendi: 23:33 07.03.2022)
© Fotoğraf : http://www.marmaray.gov.tr/Marmaray
© Fotoğraf : http://www.marmaray.gov.tr/
Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'neden sevişiyorsunuz' diyerek saldırdı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray Kartal istasyonunda meydana geldi.
Marmaray’daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte, "Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.
Marmaray’daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte, "Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde iki grubun tartıştığı ve yolculardan birinin “Ne sevişip öpüşüyorsunuz. Aile var burada. Ahlaksız, kitapsız” dediği duyuluyor.
Marmaray’da bulunan diğer yolcular ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan kişi ise yoluna devam etti.
Marmaray’da bulunan diğer yolcular ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan kişi ise yoluna devam etti.
Marmaray’da öpüşen genç çifte ‘Ne sevişip öpüşüyorsunuz’ gerekçesiyle saldırı https://t.co/XQBY8iSyUW pic.twitter.com/sZxY0f8zNn— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 7, 2022
Görüntülerde, yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.