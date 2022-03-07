Türkiye
CANLI | Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna’daki radikallerin bin 500 yabancıyı rehin tutmasından endişeliyiz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220307/marmarayda-opusen-genc-cifte-ne-sevisip-opusuyorsun-gerekcesiyle-saldiri-1054508552.html
Marmaray’da öpüşen genç çifte ‘ne sevişip öpüşüyorsun’ gerekçesiyle saldırı
Marmaray’da öpüşen genç çifte ‘ne sevişip öpüşüyorsun’ gerekçesiyle saldırı
Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'neden sevişiyorsunuz' diyerek saldırdı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T23:28+0300
2022-03-07T23:33+0300
türkiye
marmaray
saldırı
çift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102209/29/1022092930_0:93:1034:675_1920x0_80_0_0_44aee190841e5965984630008ccec604.jpg
Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray Kartal istasyonunda meydana geldi. Marmaray’daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte, "Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde iki grubun tartıştığı ve yolculardan birinin “Ne sevişip öpüşüyorsunuz. Aile var burada. Ahlaksız, kitapsız” dediği duyuluyor.Marmaray’da bulunan diğer yolcular ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan kişi ise yoluna devam etti.Görüntülerde, yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102209/29/1022092930_5:0:1029:768_1920x0_80_0_0_f13d56c9d613730fa595c144bd38ad0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
marmaray, saldırı, çift

Marmaray’da öpüşen genç çifte ‘ne sevişip öpüşüyorsun’ gerekçesiyle saldırı

23:28 07.03.2022 (güncellendi: 23:33 07.03.2022)
© Fotoğraf : http://www.marmaray.gov.tr/Marmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© Fotoğraf : http://www.marmaray.gov.tr/
Abone olGoogle news
Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'neden sevişiyorsunuz' diyerek saldırdı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray Kartal istasyonunda meydana geldi.
Marmaray’daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte, "Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde iki grubun tartıştığı ve yolculardan birinin “Ne sevişip öpüşüyorsunuz. Aile var burada. Ahlaksız, kitapsız” dediği duyuluyor.

Marmaray’da bulunan diğer yolcular ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan kişi ise yoluna devam etti.
Görüntülerde, yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала