https://tr.sputniknews.com/20220307/marmarayda-opusen-genc-cifte-ne-sevisip-opusuyorsun-gerekcesiyle-saldiri-1054508552.html

Marmaray’da öpüşen genç çifte ‘ne sevişip öpüşüyorsun’ gerekçesiyle saldırı

Marmaray’da öpüşen genç çifte ‘ne sevişip öpüşüyorsun’ gerekçesiyle saldırı

Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'neden sevişiyorsunuz' diyerek saldırdı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T23:28+0300

2022-03-07T23:28+0300

2022-03-07T23:33+0300

türkiye

marmaray

saldırı

çift

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Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray Kartal istasyonunda meydana geldi. Marmaray’daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte, "Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde iki grubun tartıştığı ve yolculardan birinin “Ne sevişip öpüşüyorsunuz. Aile var burada. Ahlaksız, kitapsız” dediği duyuluyor.Marmaray’da bulunan diğer yolcular ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan kişi ise yoluna devam etti.Görüntülerde, yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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marmaray, saldırı, çift