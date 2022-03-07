MHP'li Kılavuz: Başıboş sokak köpekleri konusunda acil eylem planı oluşturulmalıdır

"Daha fazla insanın canının yanmaması için bir an önce bu konu ile ilgili daha kapsamlı ve sonuç alıcı tedbirler alınması konusunda duyarlı olmak hepimizin asli vazifelerindendir. Başıboş sokak köpekleri tehdidi konusunda çok acil bir eylem planı oluşturulmalıdır. Dünyada yapılan iyi örnekler incelenerek bir an önce çalışmalara başlanmalıdır. Hepimiz hayvansever insanlarız. Hayvanlarımıza herhangi bir şekilde kötü bir muamelenin, saldırının, şiddetin yapılmasına asla izin vermeyiz fakat insanlarımızın, çocuklarımızın paramparça hale gelmesine, korkular içerisinde travmalar yaşamasına da izin vermememiz gerekiyor."