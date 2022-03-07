https://tr.sputniknews.com/20220307/mhpli-kilavuz-basibos-sokak-kopekleri-konusunda-acil-eylem-plani-olusturulmalidir-1054501011.html
MHP'li Kılavuz: Başıboş sokak köpekleri konusunda acil eylem planı oluşturulmalıdır
MHP'li Kılavuz: Başıboş sokak köpekleri konusunda acil eylem planı oluşturulmalıdır
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, başıboş sokak köpekleri konusunda çok acil bir eylem planı oluşturulması gerektiğini söyledi. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T17:48+0300
2022-03-07T17:48+0300
2022-03-07T17:48+0300
politika
olcay kılavuz
mhp
mersin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103198/13/1031981367_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_2f74349d8bd2b67e148d1dba0c7c65bb.jpg
Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, başıboş sokak köpekleri tehlikesinin, yaşanan vahim olaylarla yürekleri acıtmaya devam ettiğini belirtti.Antalya Serik'te dün bir çocuğun başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmaya çalışırken bir kamyonun altında kaldığını ve geçirdiği operasyon sonrasında yoğun bakıma alındığını anımsatan Kılavuz, "Son zamanlarda artan başıboş sokak köpeği saldırıları, sorunun göz ardı edilemez boyuta ulaştığını ve mutlak surette önleyici ve engelleyici tedbirler alınması gerektiğini gözler önüne sermiştir." dedi.Kılavuz, sürü halinde dolaşan bu hayvanların park alanlarını ve sokakları mesken tuttuğunu anlatarak, şöyle devam etti:Kılavuz, sokak köpeklerine yönelik sistemli kısırlaştırma programlarının yanında hayvan barınaklarının ve hayvan hastanelerinin çoğaltılmasını, barınaklarda hizmet standartlarının artırılmasını, belediyeler tarafından beslenme noktaları oluşturulmasını, sokaklarda ve parklarda hayvan beslenmemesini önerdi.
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103198/13/1031981367_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_d80b3f687c1ea70a675c27974ab3d111.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
olcay kılavuz, mhp, mersin
MHP'li Kılavuz: Başıboş sokak köpekleri konusunda acil eylem planı oluşturulmalıdır
Abone ol
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, başıboş sokak köpekleri konusunda çok acil bir eylem planı oluşturulması gerektiğini söyledi.
Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, başıboş sokak köpekleri tehlikesinin, yaşanan vahim olaylarla yürekleri acıtmaya devam ettiğini belirtti.
Antalya Serik'te dün bir çocuğun başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmaya çalışırken bir kamyonun altında kaldığını ve geçirdiği operasyon sonrasında yoğun bakıma alındığını anımsatan Kılavuz, "Son zamanlarda artan başıboş sokak köpeği saldırıları, sorunun göz ardı edilemez boyuta ulaştığını ve mutlak surette önleyici ve engelleyici tedbirler alınması gerektiğini gözler önüne sermiştir." dedi.
Kılavuz, sürü halinde dolaşan bu hayvanların park alanlarını ve sokakları mesken tuttuğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"Daha fazla insanın canının yanmaması için bir an önce bu konu ile ilgili daha kapsamlı ve sonuç alıcı tedbirler alınması konusunda duyarlı olmak hepimizin asli vazifelerindendir. Başıboş sokak köpekleri tehdidi konusunda çok acil bir eylem planı oluşturulmalıdır. Dünyada yapılan iyi örnekler incelenerek bir an önce çalışmalara başlanmalıdır. Hepimiz hayvansever insanlarız. Hayvanlarımıza herhangi bir şekilde kötü bir muamelenin, saldırının, şiddetin yapılmasına asla izin vermeyiz fakat insanlarımızın, çocuklarımızın paramparça hale gelmesine, korkular içerisinde travmalar yaşamasına da izin vermememiz gerekiyor."
Kılavuz, sokak köpeklerine yönelik sistemli kısırlaştırma programlarının yanında hayvan barınaklarının ve hayvan hastanelerinin çoğaltılmasını, barınaklarda hizmet standartlarının artırılmasını, belediyeler tarafından beslenme noktaları oluşturulmasını, sokaklarda ve parklarda hayvan beslenmemesini önerdi.