https://tr.sputniknews.com/20220307/muharrem-ince-hakkinda-ikinci-kez-siyasi-yasak-talebi-1054506838.html

Muharrem İnce hakkında ikinci kez siyasi yasak talebi

Muharrem İnce hakkında ikinci kez siyasi yasak talebi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, hakkındaki ikinci siyasi yasak talebinin Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle Uşak’ta yargılandığı davada... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T22:24+0300

2022-03-07T22:24+0300

2022-03-07T22:24+0300

politika

muharrem ince

cumhurbaşkanına hakaret

recep tayyip erdoğan

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, CHP milletvekili olduğu 2016 yılında, CHP Uşak İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 Eylül 2020’de Uşak 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.22 Şubat’ta görülen duruşmada ifade veren İnce, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliyeden çıkışında avukatıyla birlikte açıklama yapan İnce, savunmasında bir insana ‘cahil’ demenin suç olmadığını ifade ettiğini söyleyip, sözlerinin arkasında durduğunu belirtti.Davanın bugün görülen 2’nci duruşmasına Muharrem İnce katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Savcı, Muharrem İnce’nin konuşmasında Cumhurbaşkanı’na hitaben söylediği sözlerin incitici, küçük düşürücü ve toplum içindeki şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğunu belirtip, 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını bildirmeleri için süre vererek duruşmayı 28 Mart’a erteledi.İnce: Hodri meydanSosyal medya hesabından yargılandığı dava hakkında açıklama yapan İnce, hakkındaki ikinci siyasi yasak talebinin cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle Uşak'ta yargılandığı davada geldiğini duyurdu.“Elinizden geleni ardınıza koymayın” diyen İnce, “Değil öyle siyasi yasak; zincire de vursanız, pranga da taksanız doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim. Hodri Meydan” ifadelerini kullandı.

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muharrem ince, cumhurbaşkanına hakaret, recep tayyip erdoğan