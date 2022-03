https://tr.sputniknews.com/20220307/novak-rus-ordusunun-zaporojskaya-nukleer-santraline-saldirdigi-iddialari-yalan-1054507634.html

Novak: Rusya, Avrupa'da gaz tüketiminin yüzde 40'ını sağlıyor, her zaman güvenilir bir ortak oldu

Novak: Rusya, Avrupa'da gaz tüketiminin yüzde 40'ını sağlıyor, her zaman güvenilir bir ortak oldu

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki Zaporojskaya Nükleer Santrali’ne ‘saldırdığı’ iddialarının doğruyu yansıtmadığını ve... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T23:04+0300

2022-03-07T23:04+0300

2022-03-07T23:34+0300

aleksandr novak

ukrayna krizi

ukrayna krizi

avrupa

doğalgaz

enerji

petrol

ambargo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054507818_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_189e3dda2d99de97252b1ced6fe61def.jpg

Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, “Rus Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojskaya Nükleer Santrali’ne saldırdığına dair çeşitli sahte haberler üretiliyor. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, Rusya'nın bununla hiçbir ilgisi yok. Bu doğru değil” diye konuştu.Rus askerlerin santralde çalışan Ukraynalı uzmanlarla etkileşim halinde olduklarına dikkat çeken Novak, “IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) ile sürekli temas halindeyiz, IAEA yönetimini bilgilendiriyoruz ve Ukraynalı uzmanlara santralin bakımı konusunda teknik destek sağlamaya her zaman hazırız. Bu nedenle, nükleer santrallere yönelik Rus saldırılarına ilişkin haberler yalandır” ifadelerini kullandı.‘Rusya, Avrupa'da gaz tüketiminin yüzde 40'ını sağlıyor, her zaman güvenilir bir ortak oldu’Rusya’nın her zaman güvenilir bir tedarikçi olduğunu vurgulayan Novak, “Avrupa bugün yılda yaklaşık 500 milyar metreküp gaz tüketiyor. Bu tüketimin yüzde 40'ı Rusya tarafından sağlanıyor. Rusya onlarca yıldır her şeye rağmen her zaman güvenilir bir ortak olmuştur” vurgusunu yaptı.‘Avrupa, enerji politikasındaki başarısızlıklarını Rusya'ya yüklemek istiyor’Avrupa’nın, petrol ve gaz fiyatlarının artmasına neden olan enerji politikasındaki başarısızlıklarını Rusya'ya yüklemek istediğini dile getiren Novak, “Ne yazık ki bugün Avrupalı politikacıların enerji konularına ilişkin açıklamalarını, Rus petrol ve gazından kurtulma çağrılarını görüyoruz. Avrupalı yetkililer, son yıllarda kendi enerji politikalarının sorunlarını ve başarısızlıklarını bir kez daha Rusya'ya yüklemeye çalışıyor” dedi ve devam etti:‘Ukrayna’nın gaz nakil sistemine yönelik provokasyon hazırlandığı bilgisini aldık, bunu tehlikeli buluyoruz'Rusya’nın Ukrayna’nın gaz nakil sistemine yönelik provokasyon hazırlandığına dair bilgisi olduğunu, bunu tehlikeli buluyor ve böyle bir şeye ilgi duymadığını vurgulayan Novak, şunları söyledi:‘Rus petrol ürünlerine ambargoyla ilgili açıklamalardan endişe duyuyoruz’“Rus petrol ve petrol ürünlerine ambargo uygulama ve bunlardan vazgeçme olasılığına ilişkin müzakere ve açıklamalar bizde endişe yaratıyor” diyen Novak, “İthalat yasağını tartışmaya açma girişimi, piyasanın temellerini sarsıyor, belirsizlikler yaratıyor ve tüketicilere ciddi zararlar veriyor” diye ekledi.Başbakan Yardımcısı, “Rus petrolünden vazgeçilmesinin, küresel piyasa için feci sonuçlara yol açacağı kesinlikle açık. Fiyatlardaki artış tahmin edilemez olacak, varil başına en az 300 dolar olacak, belki de daha fazla” diye kaydetti.'Rusya, Kuzey Akım-1 üzerinden gaz naklini yasaklayabilir, fakat bunu yapmıyor’Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:'AB’nin enerji kaynaklarımızdan vazgeçmesine hazırız’Rus petrolün Avrupa piyasasındaki payını hızlı biçimde ikame etmenin mümkün olmadığını söyleyen Novak, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Rusya, Avrupa'ya petrol tedariki ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor’Rusya’nın Avrupa'nın en büyük petrol tedarikçisi olarak petrol ve petrol ürünleri tedariki konusundaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğine dikkat çeken Novak, “Rusya, Avrupa'nın en büyük petrol tedarikçisi konumunda. Avrupa yaklaşık 500 milyon ton petrol tüketiyor, bunun yaklaşık 150 milyon tonu (veya yüzde 30'u) Rusya'dan tedarik ediliyor. Artı 80 milyon ton petrol ürünleri de var” dedi ve şöyle devam etti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aleksandr novak, ukrayna krizi, avrupa, doğalgaz, enerji, petrol, ambargo