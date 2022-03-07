Novak: Rusya, Avrupa'da gaz tüketiminin yüzde 40'ını sağlıyor, her zaman güvenilir bir ortak oldu
23:04 07.03.2022 (güncellendi: 23:34 07.03.2022)
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki Zaporojskaya Nükleer Santrali’ne ‘saldırdığı’ iddialarının doğruyu yansıtmadığını ve yalan olduğunu belirtti. Novak, “Avrupa bugün yılda yaklaşık 500 milyar metreküp gaz tüketiyor. Bu tüketimin yüzde 40'ı Rusya tarafından sağlanıyor" açıklamasını da yaptı.
Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, “Rus Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojskaya Nükleer Santrali’ne saldırdığına dair çeşitli sahte haberler üretiliyor. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, Rusya'nın bununla hiçbir ilgisi yok. Bu doğru değil” diye konuştu.
Rus askerlerin santralde çalışan Ukraynalı uzmanlarla etkileşim halinde olduklarına dikkat çeken Novak, “IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) ile sürekli temas halindeyiz, IAEA yönetimini bilgilendiriyoruz ve Ukraynalı uzmanlara santralin bakımı konusunda teknik destek sağlamaya her zaman hazırız. Bu nedenle, nükleer santrallere yönelik Rus saldırılarına ilişkin haberler yalandır” ifadelerini kullandı.
‘Rusya, Avrupa'da gaz tüketiminin yüzde 40'ını sağlıyor, her zaman güvenilir bir ortak oldu’
Rusya’nın her zaman güvenilir bir tedarikçi olduğunu vurgulayan Novak, “Avrupa bugün yılda yaklaşık 500 milyar metreküp gaz tüketiyor. Bu tüketimin yüzde 40'ı Rusya tarafından sağlanıyor. Rusya onlarca yıldır her şeye rağmen her zaman güvenilir bir ortak olmuştur” vurgusunu yaptı.
‘Avrupa, enerji politikasındaki başarısızlıklarını Rusya'ya yüklemek istiyor’
Avrupa’nın, petrol ve gaz fiyatlarının artmasına neden olan enerji politikasındaki başarısızlıklarını Rusya'ya yüklemek istediğini dile getiren Novak, “Ne yazık ki bugün Avrupalı politikacıların enerji konularına ilişkin açıklamalarını, Rus petrol ve gazından kurtulma çağrılarını görüyoruz. Avrupalı yetkililer, son yıllarda kendi enerji politikalarının sorunlarını ve başarısızlıklarını bir kez daha Rusya'ya yüklemeye çalışıyor” dedi ve devam etti:
“Sonuç itibarıyla, enerji fiyatlarında keskin bir artış gözlemliyoruz. Rusya'nın fiyatlardaki mevcut artış ve piyasadaki oynaklıkla hiçbir ilgisi olmadığını tüm sorumluluğumla beyan ederim.”
‘Ukrayna’nın gaz nakil sistemine yönelik provokasyon hazırlandığı bilgisini aldık, bunu tehlikeli buluyoruz'
Rusya’nın Ukrayna’nın gaz nakil sistemine yönelik provokasyon hazırlandığına dair bilgisi olduğunu, bunu tehlikeli buluyor ve böyle bir şeye ilgi duymadığını vurgulayan Novak, şunları söyledi:
“Edindiğimiz bilgilere göre Ukrayna'nın gaz nakil sistemine ve özellikle gaz pompa istasyonlarına yönelik provokasyon hazırlanıyor. Bu konuda önceden uyarmak istiyorum, bu son derece tehlikeli, Rusya bununla ilgilenmiyor. Bunu önlemek için her şeyi yapıyoruz.”
‘Rus petrol ürünlerine ambargoyla ilgili açıklamalardan endişe duyuyoruz’
“Rus petrol ve petrol ürünlerine ambargo uygulama ve bunlardan vazgeçme olasılığına ilişkin müzakere ve açıklamalar bizde endişe yaratıyor” diyen Novak, “İthalat yasağını tartışmaya açma girişimi, piyasanın temellerini sarsıyor, belirsizlikler yaratıyor ve tüketicilere ciddi zararlar veriyor” diye ekledi.
Başbakan Yardımcısı, “Rus petrolünden vazgeçilmesinin, küresel piyasa için feci sonuçlara yol açacağı kesinlikle açık. Fiyatlardaki artış tahmin edilemez olacak, varil başına en az 300 dolar olacak, belki de daha fazla” diye kaydetti.
'Rusya, Kuzey Akım-1 üzerinden gaz naklini yasaklayabilir, fakat bunu yapmıyor’
Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle Rusya'ya yöneltilen asılsız suçlamalar ve Kuzey Akım-2'ye yasak getirilmesi nedeniyle bizim aynı şekilde karşılık vermeye ve şu anda yüzde 100 kapasite ile çalışan Kuzey Akım-1 üzerinden gaz nakline ambargo uygulamaya hakkımız olduğunu anlıyoruz. Fakat şimdilik böyle bir karar almıyoruz. Böyle bir şeyden kimse kazanamaz. Avrupalı politikacılar, Rusya'ya yönelik açıklamaları ve suçlamalarıyla bizi buna zorluyor olsalar da.”
'AB’nin enerji kaynaklarımızdan vazgeçmesine hazırız’
Rus petrolün Avrupa piyasasındaki payını hızlı biçimde ikame etmenin mümkün olmadığını söyleyen Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunun için yıllar gerek. Üstelik bu, Avrupalı tüketiciler için daha pahalı olacak. Bu tür senaryoda asıl zarar gören onlar olacak. Bu durumda, Avrupalı politikacılar dürüst biçimde vatandaşlarını ve tüketicileri, onları neler beklediği, benzin, elektrik ve ısıtma fiyatlarının fırlayacağı konusunda uyarmalı. Avrupalı tüketiciler için fiyat artışı ABD dahil diğer piyasaları da etkileyecek. Rusya’dan enerji kaynakları tedarikinden vazgeçmek istiyorsanız buyurun, biz buna hazırız. Bu hacimleri nereye yönlendireceğimizi biliyoruz. Ama bunun kime ve neden lazım olduğu yönünde soru işaretleri var.”
‘Rusya, Avrupa'ya petrol tedariki ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor’
Rusya’nın Avrupa'nın en büyük petrol tedarikçisi olarak petrol ve petrol ürünleri tedariki konusundaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğine dikkat çeken Novak, “Rusya, Avrupa'nın en büyük petrol tedarikçisi konumunda. Avrupa yaklaşık 500 milyon ton petrol tüketiyor, bunun yaklaşık 150 milyon tonu (veya yüzde 30'u) Rusya'dan tedarik ediliyor. Artı 80 milyon ton petrol ürünleri de var” dedi ve şöyle devam etti:
“Rusya önceden olduğu gibi bugün de tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiriyor, tüm siparişler karşılanıyor, petrol ve petrol ürünleri planlandığı gibi sevk ediliyor.”