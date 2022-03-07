https://tr.sputniknews.com/20220307/nurgul-yesilcay-buyuk-bir-kaza-atlattim-agzima-ceneme-dikisler-atildi-1054504367.html
Nurgül Yeşilçay: Büyük bir kaza atlattım, ağzıma, çeneme dikişler atıldı
Nurgül Yeşilçay: Büyük bir kaza atlattım, ağzıma, çeneme dikişler atıldı
Ocak ayında dizi setinde geçirdiği kaza sonucunda hastanelik olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T20:43+0300
2022-03-07T20:43+0300
2022-03-07T20:43+0300
yaşam
nurgül yeşilçay
kaza
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Sosyal medya hesabından son durumunu anlatan Nurgül Yeşilçay, " Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" dedi.Yeşilçay şunları kaydetti:"Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! -Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım. Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen"
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nurgül yeşilçay, kaza
Nurgül Yeşilçay: Büyük bir kaza atlattım, ağzıma, çeneme dikişler atıldı
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Ocak ayında dizi setinde geçirdiği kaza sonucunda hastanelik olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından son durumunu anlatan Nurgül Yeşilçay, " Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" dedi.
Yeşilçay şunları kaydetti:
"Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! -Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım. Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen"