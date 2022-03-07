Türkiye
CANLI | Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna’daki radikallerin bin 500 yabancıyı rehin tutmasından endişeliyiz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220307/nurgul-yesilcay-buyuk-bir-kaza-atlattim-agzima-ceneme-dikisler-atildi-1054504367.html
Nurgül Yeşilçay: Büyük bir kaza atlattım, ağzıma, çeneme dikişler atıldı
Nurgül Yeşilçay: Büyük bir kaza atlattım, ağzıma, çeneme dikişler atıldı
Ocak ayında dizi setinde geçirdiği kaza sonucunda hastanelik olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T20:43+0300
2022-03-07T20:43+0300
yaşam
nurgül yeşilçay
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054504480_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_371fff4ceb267e3bb971e1e0e1d8e3f8.jpg
Sosyal medya hesabından son durumunu anlatan Nurgül Yeşilçay, " Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" dedi.Yeşilçay şunları kaydetti:"Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! -Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım. Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen"
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054504480_80:0:680:450_1920x0_80_0_0_9d621e16ada7701155a853a5ab3cbff4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nurgül yeşilçay, kaza

Nurgül Yeşilçay: Büyük bir kaza atlattım, ağzıma, çeneme dikişler atıldı

20:43 07.03.2022
© FotoğrafNurgül Yeşilçay
Nurgül Yeşilçay - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© Fotoğraf
Abone olGoogle news
Ocak ayında dizi setinde geçirdiği kaza sonucunda hastanelik olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından son durumunu anlatan Nurgül Yeşilçay, " Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" dedi.
Yeşilçay şunları kaydetti:
"Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! -Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım. Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала