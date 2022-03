https://tr.sputniknews.com/20220307/rusya-bati-kendi-halkina-karsi-enformasyon-kampanyasi-yurutuyor-1054499208.html

Rusya: Batı, kendi halkına karşı enformasyon kampanyası yürütüyor

07.03.2022 - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkeleri kendi halklarına karşı saldırgan enformasyon kampanyası yürüterek 'elektriklenmelerine' sebep...

Rus Perviy Kanal televizyonuna konuşan Zaharova, “Batı ülkeleri kendi halklarına karşı saldırgan enformasyon kampanya yürütüyor. Bu yüzden Batı kamuoyu elektrikleniyor” ifadesini kullandı.‘Enerji alanındaki işbirliği konusunda duruşumuz değişmedi’Zaharova, “Enerjiyi artık bir işbirliği alanı olarak kabul etmediğimizi ne bir söz, ne bir eylem, ne bir ima, ne bir duygu ne de bir planla ortaya koymadık, hiçbir şey yapmadık. Böyle bir şey tek bir kez bile olmadı. Oysa Batı tarafından bu alandaki durumu germe isteğini her yıl net biçimde gördük” dedi.Avrupa’daki doğalgaz fiyatlarının “öngörülebilir olsun diye inşa edilen” Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının engellenmesini örnek olarak gösteren Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu proje bozulsun, hayata geçmesin diye Rusya ne yaptı? Hiçbir şey. Genel olarak Rusya ne yaptı? Bu proje faaliyete geçsin, fiyatlar öngörülebilir olsun, hiçbir politikanın enerji sektörünü etkilemesin diye her şey yaptı.”‘Batı’dan Ukrayna’ya paralı askerlerin yollanması faciaya yol açar’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Ukrayna’ya paralı askerlerin, bombardıman uçaklarının ve silah gönderilmesi bu ülkedeki insani durumu nasıl değiştirecek? Hiçbir şekilde. Aksine sadece Ukrayna’da değil doğrudan NATO ülkelerinde durumun feci şekilde gelişmesine neden olacak. Ukrayna’daki insanlara, sivilleri canlı kalkan olarak kullanan militanlara silah sevkiyatı ancak durumu daha da kötüleştirecek ve küresel çöküşe yol açacak” diye konuştu.‘NATO, Ukrayna’yı hep Rusya’ya karşı köprübaşı olarak değerlendirdi’Zaharova, “NATO ve Washington, Ukrayna’yı hep ülkemize karşı köprübaşı olarak değerlendirdi. Ukrayna, siyasi yönetimi ve halkı, NATO ve öncelikle Washington tarafından dünya genelinde küresel istikrarsızlaştırma oyununun rehini olarak kullanılıyor” ifadesini kullandı.‘Batı, Kiev’deki çürümüş iktidarın olabildiğince uzun kalması için çalışıyor’Zaharova, “Onlar, özü ve biçimi çürümüş iktidarın olabildiğince kalması, Ukrayna’nın acılarının sürmesi, sivillerin rehin tutulması, ülkemize yönelik yaptırım baskısı için yapay bahaneler oluşturmak için her şey yapmaya çalışıyor” diye konuştu.

