https://tr.sputniknews.com/20220307/sanliurfa-ve-izmirde-isid-operasyonu-29-gozalti-1054490220.html

Şanlıurfa ve İzmir'de IŞİD operasyonu: 29 gözaltı

Şanlıurfa ve İzmir'de IŞİD operasyonu: 29 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T12:40+0300

2022-03-07T12:40+0300

2022-03-07T12:40+0300

türkiye

işid

operasyon

şanlıurfa

izmir

terör

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik Şanlıurfa ve İzmir'de belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, terör örgütüne müzahir örgütsel toplantı/sohbet/eğitim verdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 1'i Suriyeli olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı.Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220225/msb-suriyeden-turkiyeye-girmeye-calisan-2si-daes-uyesi-7-kisi-yakalandi-1054247055.html

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işid, operasyon, şanlıurfa, izmir, terör