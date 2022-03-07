https://tr.sputniknews.com/20220307/stokculara-kizdi-kampanya-baslatti-celik-kapi-alana-5-litrelik-yag-hediye-1054498458.html

Stokçulara kızdı, kampanya başlattı: Çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye

Stokçulara kızdı, kampanya başlattı: Çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye

Ordu’da çelik kapı ticareti yapan bir esnaf, yağ stokçularına karşı ilginç bir kampanya başlattı. Esnaf, stokçulara cevap vermek için çelik kapı alana 5... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T16:12+0300

2022-03-07T16:12+0300

2022-03-07T16:16+0300

ayçiçek yağı

türkiye

stokçuluk

kampanya

çelik kapı

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Ordu’nun Ünye ilçesinde çelik kapı ticareti yapan Kamil Kaymak ve babası Musa Kaymak, toptan gıda işi yapan dostlarının desteğiyle çelik kapı alana hediye yağ kampanyası düzenledi.Özellikle son zamanlarda ülkemizde yaşanılan yağ stoklama, zam gelecek dedikodularına inat böyle bir kampanya düzenlediklerini ifade eden Kamil Kaymak, ‘Devletimizin yandayız’ mesajı vererek diğer esnaflarında bu gibi kampanyalar düzenlemesi için çağrıda bulundu.‘Gün birlik günü, komşumuz açken biz tok yatamayız’Ülke genelinde yağ dedikodularının çıkmasıyla vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğine vurgu yapan Kamil Kaymak, şunları söyledi:Evladının böyle bir kampanya yapmasıyla sevinen Musa Kaymak ise ”Ben Ünye’de bir iş insanıyım, oğlumun bu yapmış olduğu hareketi takdir ettim. Ülkemizde ve memleketimizde bu gibi durumlar olduğunda çocuklarımın da iş yerinde böyle bir hareketi beni de mutlu etti” diye konuştu.

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ayçiçek yağı, stokçuluk, kampanya, çelik kapı