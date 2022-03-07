https://tr.sputniknews.com/20220307/tpaonun-siirt-ve-batmanda-petrol-arama-ruhsati-2023e-kadar-uzatildi-1054494109.html

TPAO'nun Siirt ve Batman'da petrol arama ruhsatı 2023’e kadar uzatıldı

TPAO'nun Siirt ve Batman'da petrol arama ruhsatı 2023’e kadar uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt ve Batman’da 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2023’e kadar uzatıldı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T14:12+0300

2022-03-07T14:12+0300

2022-03-07T14:14+0300

ekonomi

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

siirt

petrol

arama

ruhsat

2023

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TPAO'nun Siirt ve Batman'da petrol arama ruhsatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kararı Resmi Gazete‘de yayımlandı. TPAO'nun, iki ilde 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan ve birinci uzatım süresi 20 Kasım 2021 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin 20 Kasım 2023'e kadar uzatılmasına karar verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220120/tpaonun-petrol-arama-ruhsati-2-yil-uzatildi-1052925071.html

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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), siirt, petrol, arama, ruhsat, 2023