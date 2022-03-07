https://tr.sputniknews.com/20220307/turk-eczacilari-birligi-hpv-asisi-asi-takvimine-dahil-edilsin-1054490604.html
Türk Eczacıları Birliği: HPV aşısı aşı takvimine dahil edilsin
Türk Eczacıları Birliği: HPV aşısı aşı takvimine dahil edilsin
Türk Eczacıları Birliği (TEB) rahim ağzı kanserinin önlenmesinde etkili Human Papilloma Virus (HPV) aşısının rutin çocukluk çağı aşılama takvimine eklenmesini... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T12:47+0300
2022-03-07T12:47+0300
2022-03-07T12:47+0300
türkiye
türk eczacıları birliği (teb)
hpv
hpv aşısı
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TEB'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, bu tarihin hak mücadelesi veren bütün kadınlara saygı duruşu niteliği taşıdığı belirtildi.Açıklamada, toplum sağlığını üstün tutan bir sağlık meslek örgütü olarak, 28 binden fazla eczacıyla Türkiye'nin her yerinde kadın sağlığına katkı sunulduğu, bununla ilgili kapsamlı çalışmalar geliştirilmeye devam edildiği kaydedildi.Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı verilerle, dünyada ortadan kaldırılabilecek ilk kanser türü olarak tanımlanan rahim ağzı kanserinin önlenmesinde HPV aşısının etkisine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:"Eğer kız çocuklarının yüzde 90’ı aşılanır, kadınların yüzde 70’i düzenli taranırsa rahim ağzı kanseri artık korkulu bir rüya olmaktan çıkacaktır. DSÖ kız çocuklarının 15 yaşına kadar HPV’ye karşı aşılanmasını önermektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak HPV aşısının ülkemizde bir an önce rutin çocukluk çağı aşılama takvimine dahil edilmesini ve uygulanmasını öneriyoruz."
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türk eczacıları birliği (teb), hpv, hpv aşısı
Türk Eczacıları Birliği: HPV aşısı aşı takvimine dahil edilsin
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Türk Eczacıları Birliği (TEB) rahim ağzı kanserinin önlenmesinde etkili Human Papilloma Virus (HPV) aşısının rutin çocukluk çağı aşılama takvimine eklenmesini önerdi.
TEB'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, bu tarihin hak mücadelesi veren bütün kadınlara saygı duruşu niteliği taşıdığı belirtildi.
Açıklamada, toplum sağlığını üstün tutan bir sağlık meslek örgütü olarak, 28 binden fazla eczacıyla Türkiye'nin her yerinde kadın sağlığına katkı sunulduğu, bununla ilgili kapsamlı çalışmalar geliştirilmeye devam edildiği kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı verilerle, dünyada ortadan kaldırılabilecek ilk kanser türü olarak tanımlanan rahim ağzı kanserinin önlenmesinde HPV aşısının etkisine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Eğer kız çocuklarının yüzde 90’ı aşılanır, kadınların yüzde 70’i düzenli taranırsa rahim ağzı kanseri artık korkulu bir rüya olmaktan çıkacaktır. DSÖ kız çocuklarının 15 yaşına kadar HPV’ye karşı aşılanmasını önermektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak HPV aşısının ülkemizde bir an önce rutin çocukluk çağı aşılama takvimine dahil edilmesini ve uygulanmasını öneriyoruz."