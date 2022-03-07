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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220307/ukraynaya-yardima-gidip-kadinlara-cinsiyetci-sozler-eden-brezilyali-vekilin-istifasi-isteniyor-1054489100.html
Ukrayna'ya 'yardıma' gidip kadınlara cinsiyetçi sözler eden Brezilyalı vekilin istifası isteniyor
Ukrayna'ya 'yardıma' gidip kadınlara cinsiyetçi sözler eden Brezilyalı vekilin istifası isteniyor
Brezilya'da önde gelen aşırı sağcı siyasetçi Arthur do Val'ın savaş karşıtlığı adına gittiği Ukrayna'da kadın sığınmacılarla ilgili sarf ettiği cinsiyetçi... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T12:03+0300
2022-03-07T12:26+0300
ukrayna krizi
brezilya
ukrayna
kadın
sığınmacı
cinsiyetçi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna operasyonunun 'insanlara ödettiği bedelle ilgili farkındalık yaratma' gerekçesiyle Ukrayna'ya giden Brezilya'nın Sao Paulo eyalet meclisi milletvekili Arthur do Val (35), perşembe günü Slovakya sınırındaki Uzhhorod kentinde kasalar dolusu molotof kokteylleriyle çevrelenmiş halde fotoğrafını paylaştı. Kendisine eşlik eden sağcı aktivist Renan Santos, sığınmacılara binlerce dolar bağışladıklarını, onların sınırdan geçişlerine yardımcı olduklarını ve 'savaştaki bir ülkenin gerçekliğini' filme çektiklerini söyledi.Ekimdeki devlet başkanlığı seçimlerinde görevdeki aşırı sağcı Jair Bolsonaro ve eski solcu devlet başkanı Lula da Silva'ya rakip olma hesapları yapan muhafazakar kanattan eski yargıç ve 2019-20'deki Adalet Bakanı Sergio Moro, bu beyanlara "Sözlerimizi eyleme geçirmek her zaman övgüye değerdir" diye alkış tuttu.Gelgelelim cuma günü Brezilya medyasında yayımlanan Do Val'in ses kayıtları, madalyonun öbür yüzüne ışık tuttu.'Tanrıçalar, kolay kadınlar'Asil ideallerden başka şeyler peşinde koştuğunu kanıtlayan ses kayıtlarında Do Val şöyle konuşuyor:"Demin Ukrayna-Slovakya sınırını yürüyerek geçtim. Kanka, yemin ederim, bu kadar güzel kızı birarada hiç görmemiştim. Sığınmacı kuyruğu 200 metre boyunca adeta mutlak tanrıçalardan oluşuyor. İnanılmaz bir şey. Brezilya'nın en iyi gece kulübünün önündeki kuyruk, buradaki sığınmacı kuyruğunun yanına yaklaşamaz bile.""Bunlar kolay kadınlar, çünkü yoksullar.""Ukraynalı kadınlar, paralı erkek peşinde koşuyorlar, ama tanrıça gibi gözüküyorlar, ...salar ...larını dilinle yalamak istersin.""Savaş biter bitmez geri geleceğim."Sevgilisi terk ettiKız arkadaşı Giulia Blagitz tarafından terk edilmesine yol açan kayıtların orijinalliğini teyit etmek zorunda kalan Do Val, özür diledi.'Aşırı heyecanlanınca yanlış yaptım'Özgür Brezilya Hareketi (MBL) mensubu siyasetçi, "Susuz ve banyosuz geçen üç günden sonra bir anlık aşırı heyecanla yanlış yaptım" açıklamasını getirdi.40 binden fazla imza toplandıBolsonaro hükümetinin Aile, Kadın ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves ve Sao Paulo eyalet meclisi vekillerinden Do Val'in istifası çağrıları yükseldi. Sao Paulo meclisinden ihracı için 40 binden fazla kişi imza verdi.Ukraynalı elçi eşinden 'Saygısız, utanmaz ahmak' tepkisiUkrayna'nın eski Brezilya büyükelçisinin eşi Fabiana Tronenko, Twitter'da gözü yaşlı bir video yayımlayarak do Val'i 'utanmaz bir ahmak' diye niteledi. Ukraynalı diplomat eşi, "Biraz saygı göster serseri... Ukrayna halkının neler yaşadığı hakkında hiçbir fikrin yok" dedi. Ukrayna'nın Brezilya'daki maslahatgüzarı Anatoliy Tkach, 'kabul edilemez' tepkisini gösterdi.
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brezilya, ukrayna, kadın, sığınmacı, cinsiyetçi

Ukrayna'ya 'yardıma' gidip kadınlara cinsiyetçi sözler eden Brezilyalı vekilin istifası isteniyor

12:03 07.03.2022 (güncellendi: 12:26 07.03.2022)
© Fotoğraf : Twitter/@arthurmoledovalArthur do Val, Ukrayna'da molotof kokteyli dolu kasalar arasında poz verirken
Arthur do Val, Ukrayna'da molotof kokteyli dolu kasalar arasında poz verirken - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© Fotoğraf : Twitter/@arthurmoledoval
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Brezilya'da önde gelen aşırı sağcı siyasetçi Arthur do Val'ın savaş karşıtlığı adına gittiği Ukrayna'da kadın sığınmacılarla ilgili sarf ettiği cinsiyetçi sözler infial yaratarak istifa çağrılarını beraberinde getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna operasyonunun 'insanlara ödettiği bedelle ilgili farkındalık yaratma' gerekçesiyle Ukrayna'ya giden Brezilya'nın Sao Paulo eyalet meclisi milletvekili Arthur do Val (35), perşembe günü Slovakya sınırındaki Uzhhorod kentinde kasalar dolusu molotof kokteylleriyle çevrelenmiş halde fotoğrafını paylaştı. Kendisine eşlik eden sağcı aktivist Renan Santos, sığınmacılara binlerce dolar bağışladıklarını, onların sınırdan geçişlerine yardımcı olduklarını ve 'savaştaki bir ülkenin gerçekliğini' filme çektiklerini söyledi.
Ekimdeki devlet başkanlığı seçimlerinde görevdeki aşırı sağcı Jair Bolsonaro ve eski solcu devlet başkanı Lula da Silva'ya rakip olma hesapları yapan muhafazakar kanattan eski yargıç ve 2019-20'deki Adalet Bakanı Sergio Moro, bu beyanlara "Sözlerimizi eyleme geçirmek her zaman övgüye değerdir" diye alkış tuttu.
Gelgelelim cuma günü Brezilya medyasında yayımlanan Do Val'in ses kayıtları, madalyonun öbür yüzüne ışık tuttu.

'Tanrıçalar, kolay kadınlar'

Asil ideallerden başka şeyler peşinde koştuğunu kanıtlayan ses kayıtlarında Do Val şöyle konuşuyor:
"Demin Ukrayna-Slovakya sınırını yürüyerek geçtim. Kanka, yemin ederim, bu kadar güzel kızı birarada hiç görmemiştim. Sığınmacı kuyruğu 200 metre boyunca adeta mutlak tanrıçalardan oluşuyor. İnanılmaz bir şey. Brezilya'nın en iyi gece kulübünün önündeki kuyruk, buradaki sığınmacı kuyruğunun yanına yaklaşamaz bile."
"Bunlar kolay kadınlar, çünkü yoksullar."
"Ukraynalı kadınlar, paralı erkek peşinde koşuyorlar, ama tanrıça gibi gözüküyorlar, ...salar ...larını dilinle yalamak istersin."
"Savaş biter bitmez geri geleceğim."

Sevgilisi terk etti

Kız arkadaşı Giulia Blagitz tarafından terk edilmesine yol açan kayıtların orijinalliğini teyit etmek zorunda kalan Do Val, özür diledi.

'Aşırı heyecanlanınca yanlış yaptım'

Özgür Brezilya Hareketi (MBL) mensubu siyasetçi, "Susuz ve banyosuz geçen üç günden sonra bir anlık aşırı heyecanla yanlış yaptım" açıklamasını getirdi.

40 binden fazla imza toplandı

Bolsonaro hükümetinin Aile, Kadın ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves ve Sao Paulo eyalet meclisi vekillerinden Do Val'in istifası çağrıları yükseldi. Sao Paulo meclisinden ihracı için 40 binden fazla kişi imza verdi.

Ukraynalı elçi eşinden 'Saygısız, utanmaz ahmak' tepkisi

Ukrayna'nın eski Brezilya büyükelçisinin eşi Fabiana Tronenko, Twitter'da gözü yaşlı bir video yayımlayarak do Val'i 'utanmaz bir ahmak' diye niteledi. Ukraynalı diplomat eşi, "Biraz saygı göster serseri... Ukrayna halkının neler yaşadığı hakkında hiçbir fikrin yok" dedi. Ukrayna'nın Brezilya'daki maslahatgüzarı Anatoliy Tkach, 'kabul edilemez' tepkisini gösterdi.
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