Ukrayna'ya 'yardıma' gidip kadınlara cinsiyetçi sözler eden Brezilyalı vekilin istifası isteniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna operasyonunun 'insanlara ödettiği bedelle ilgili farkındalık yaratma' gerekçesiyle Ukrayna'ya giden Brezilya'nın Sao Paulo eyalet meclisi milletvekili Arthur do Val (35), perşembe günü Slovakya sınırındaki Uzhhorod kentinde kasalar dolusu molotof kokteylleriyle çevrelenmiş halde fotoğrafını paylaştı. Kendisine eşlik eden sağcı aktivist Renan Santos, sığınmacılara binlerce dolar bağışladıklarını, onların sınırdan geçişlerine yardımcı olduklarını ve 'savaştaki bir ülkenin gerçekliğini' filme çektiklerini söyledi.Ekimdeki devlet başkanlığı seçimlerinde görevdeki aşırı sağcı Jair Bolsonaro ve eski solcu devlet başkanı Lula da Silva'ya rakip olma hesapları yapan muhafazakar kanattan eski yargıç ve 2019-20'deki Adalet Bakanı Sergio Moro, bu beyanlara "Sözlerimizi eyleme geçirmek her zaman övgüye değerdir" diye alkış tuttu.Gelgelelim cuma günü Brezilya medyasında yayımlanan Do Val'in ses kayıtları, madalyonun öbür yüzüne ışık tuttu.'Tanrıçalar, kolay kadınlar'Asil ideallerden başka şeyler peşinde koştuğunu kanıtlayan ses kayıtlarında Do Val şöyle konuşuyor:"Demin Ukrayna-Slovakya sınırını yürüyerek geçtim. Kanka, yemin ederim, bu kadar güzel kızı birarada hiç görmemiştim. Sığınmacı kuyruğu 200 metre boyunca adeta mutlak tanrıçalardan oluşuyor. İnanılmaz bir şey. Brezilya'nın en iyi gece kulübünün önündeki kuyruk, buradaki sığınmacı kuyruğunun yanına yaklaşamaz bile.""Bunlar kolay kadınlar, çünkü yoksullar.""Ukraynalı kadınlar, paralı erkek peşinde koşuyorlar, ama tanrıça gibi gözüküyorlar, ...salar ...larını dilinle yalamak istersin.""Savaş biter bitmez geri geleceğim."Sevgilisi terk ettiKız arkadaşı Giulia Blagitz tarafından terk edilmesine yol açan kayıtların orijinalliğini teyit etmek zorunda kalan Do Val, özür diledi.'Aşırı heyecanlanınca yanlış yaptım'Özgür Brezilya Hareketi (MBL) mensubu siyasetçi, "Susuz ve banyosuz geçen üç günden sonra bir anlık aşırı heyecanla yanlış yaptım" açıklamasını getirdi.40 binden fazla imza toplandıBolsonaro hükümetinin Aile, Kadın ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves ve Sao Paulo eyalet meclisi vekillerinden Do Val'in istifası çağrıları yükseldi. Sao Paulo meclisinden ihracı için 40 binden fazla kişi imza verdi.Ukraynalı elçi eşinden 'Saygısız, utanmaz ahmak' tepkisiUkrayna'nın eski Brezilya büyükelçisinin eşi Fabiana Tronenko, Twitter'da gözü yaşlı bir video yayımlayarak do Val'i 'utanmaz bir ahmak' diye niteledi. Ukraynalı diplomat eşi, "Biraz saygı göster serseri... Ukrayna halkının neler yaşadığı hakkında hiçbir fikrin yok" dedi. Ukrayna'nın Brezilya'daki maslahatgüzarı Anatoliy Tkach, 'kabul edilemez' tepkisini gösterdi.

