https://tr.sputniknews.com/20220307/universite-ogrencisi-rabia-kopekten-kacarken-otomobilin-altinda-kaldi-1054507307.html

Üniversite öğrencisi Rabia, köpekten kaçarken otomobilin altında kaldı

Üniversite öğrencisi Rabia, köpekten kaçarken otomobilin altında kaldı

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Rabia Kallı'ya (20), köpeklerden kaçmak isterken otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kallı, yoğun bakımda... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T22:44+0300

2022-03-07T22:44+0300

2022-03-07T22:44+0300

türkiye

isparta

trafik kazası

sokak köpeği

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Olay 6 Mart Pazar günü akşam saatlerinde, İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı.oldan geçen A.Y.’nin kullandığı otomobil, Kallı’ya çarptı. Ağır yaralanan Kallı, ihbarla gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Kallı, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı.'Yoğun bakımda, umutla bekliyoruz'Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan Rabia Kallı’nın ailesi, haberi alır almaz Isparta’ya geldi. Hastanede açıklamada bulunan baba Emin Kallı, “Maalesef acı bir durum. Kızımın trafik kazası geçirdiğini öğrendik, apar topar buraya geldik. Anlatıldığına göre köpekten korkmuş, korktuğu için hemen yola fırlamış. Yola fırlayınca geçen araç çarpmış. Tahmin ediyorum araç da hızlı olmamış olsaydı birkaç sıyrıkla atlatırdı. Şu an kendisi yoğun bakımda, umutla bekliyoruz” dedi.Olay sırasında Rabia Kallı ile beraber olduğunu belirten Hilal Topçu, "Biz yurda doğru yürüyorduk. El ele tutuşuyorduk bir anda Rabia bana ‘Hilal köpekler üzerimize geliyor’ dedi. ‘Ne köpeği?’ dedim, görmemiştim. ‘Hilal köpekler üzerimize doğru geliyor, koş’ dedi. Can havliyle bir anda kendini yola attı. Ben de elini tutuyordum. Sonra direkt yola baktım, araba geliyordu. Ne kendimi ne onu durduracak vaktim vardı. Hiçbir şey yapamadım o an" ifadelerini kullandı.Hilal Topçu, Isparta’da başıboş köpek sorunu olduğunu belirterek, “Başıboş çok köpek var. Rica ediyorum buna çözüm bulunsun” dedi.

türkiye

isparta

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isparta, trafik kazası, sokak köpeği