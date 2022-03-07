https://tr.sputniknews.com/20220307/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiyeye-geliyor-1054485741.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye geleceği ve Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği açıklandı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T10:34+0300

2022-03-07T10:34+0300

2022-03-07T11:49+0300

politika

kiryakos miçotakis

recep tayyip erdoğan

ukrayna

rusya

yunanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104233/30/1042333091_40:0:2884:1600_1920x0_80_0_0_c15963a5360f558f3e07995194620829.jpg

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 13 Mart'ta Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Yunan Başbakan'ı kabul edecek.Görüşmede ana gündem maddesi Rusya - Ukrayna krizi olacak. Miçotakis'in Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayine de katılacağı belirtildi. Rusya'nın saldırısı sonra Miçotakis, Parlamento'daki konuşmasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durumu Türkiye'yle görüşmemizi gerektiriyor" ifadeleri kullanmıştı.9-10 Mart'ta ise İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'de olacak. Herzog-Erdoğan görüşmesi, İsrail tarafından Türkiye'ye 14 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olması ile de önem taşıyor.

ukrayna

rusya

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, ukrayna, rusya, yunanistan