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Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye geleceği ve Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği açıklandı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
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politika
kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan
ukrayna
rusya
yunanistan
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 13 Mart'ta Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Yunan Başbakan'ı kabul edecek.Görüşmede ana gündem maddesi Rusya - Ukrayna krizi olacak. Miçotakis'in Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayine de katılacağı belirtildi. Rusya'nın saldırısı sonra Miçotakis, Parlamento'daki konuşmasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durumu Türkiye'yle görüşmemizi gerektiriyor" ifadeleri kullanmıştı.9-10 Mart'ta ise İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'de olacak. Herzog-Erdoğan görüşmesi, İsrail tarafından Türkiye'ye 14 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olması ile de önem taşıyor.
ukrayna
rusya
yunanistan
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kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, ukrayna, rusya, yunanistan

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

10:34 07.03.2022 (güncellendi: 11:49 07.03.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye geleceği ve Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 13 Mart'ta Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Yunan Başbakan'ı kabul edecek.
Görüşmede ana gündem maddesi Rusya - Ukrayna krizi olacak.
Miçotakis'in Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayine de katılacağı belirtildi.
Rusya'nın saldırısı sonra Miçotakis, Parlamento'daki konuşmasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durumu Türkiye'yle görüşmemizi gerektiriyor" ifadeleri kullanmıştı.
9-10 Mart'ta ise İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'de olacak. Herzog-Erdoğan görüşmesi, İsrail tarafından Türkiye'ye 14 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olması ile de önem taşıyor.
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