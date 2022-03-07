https://tr.sputniknews.com/20220307/zaferin-zsi-rus-artistik-jimnastikci-madalya-torenine-gogsunde-z-isaretiyle-cikti--1054491478.html
Zaferin 'Z'si: Rus artistik jimnastikçi, madalya törenine göğsünde 'Z' işaretiyle çıktı
Zaferin 'Z'si: Rus artistik jimnastikçi, madalya törenine göğsünde 'Z' işaretiyle çıktı
Katar’ın başkenti Doha’daki FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası’nda paralel barda bronz madalya alan Rus jimnastikçi İvan Kulyak, madalya törenine göğsündeki... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T13:40+0300
2022-03-07T13:40+0300
2022-03-07T13:41+0300
ukrayna krizi
ivan kulyak
jimnastik
rusya
ukrayna
operasyon
z işareti
disiplin
soruşturma
madalya
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20 yaşındaki Kulyak, Doha’daki FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası’nda bronz madalyanın sahibi oldu. Kulyak, madalya törenine üzerinde ‘Z’ işareti ile çıktı. Bu sembol, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonu sırasında kullanılan askeri araçların üzerinde yer alıyor. Rusya Savunma Bakanlığı daha önce bu işaretin ‘zafer’ anlamına geldiği açıklamasını yapmıştı. Ekibin antrenörü Valentina Rodionenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada sporcunun bu davranışını anladığını, Ukraynalı sporcuların provokasyonlarına yanıt vermek gerektiğini söyledi. Uluslararası müsabakalara katılan Rus sporcuların Ukrayna’daki durum nedeniyle ulusal üniformalarını giymelerine izin verilmiyor.Uluslararası Jimnastik Federasyonu: Kulyak hakkında disiplin soruşturması başlatılacak Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) Kulyak hakkında Ukrayna’daki operasyonu destekleyen bir işaretle törene katılması gerekçesiyle disiplin soruşturması açacağı açıklamasını yaptı. Açıklamada, Kulyak’ın davranışının ‘şoke edici’ olduğu ifade edildi.
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ivan kulyak, jimnastik, rusya, ukrayna, operasyon, z işareti, disiplin, soruşturma, madalya
Zaferin 'Z'si: Rus artistik jimnastikçi, madalya törenine göğsünde 'Z' işaretiyle çıktı
13:40 07.03.2022 (güncellendi: 13:41 07.03.2022) Abone ol
Katar’ın başkenti Doha’daki FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası’nda paralel barda bronz madalya alan Rus jimnastikçi İvan Kulyak, madalya törenine göğsündeki Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonuyla ilgili bir sembol olan ‘Z’ işareti ile çıktı.
20 yaşındaki Kulyak, Doha’daki FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası’nda bronz madalyanın sahibi oldu. Kulyak, madalya törenine üzerinde ‘Z’ işareti ile çıktı.
Bu sembol, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonu sırasında kullanılan askeri araçların üzerinde yer alıyor. Rusya Savunma Bakanlığı daha önce bu işaretin ‘zafer’ anlamına geldiği açıklamasını yapmıştı.
Ekibin antrenörü Valentina Rodionenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada sporcunun bu davranışını anladığını, Ukraynalı sporcuların provokasyonlarına yanıt vermek gerektiğini söyledi.
Uluslararası müsabakalara katılan Rus sporcuların Ukrayna’daki durum nedeniyle ulusal üniformalarını giymelerine izin verilmiyor.
Uluslararası Jimnastik Federasyonu: Kulyak hakkında disiplin soruşturması başlatılacak
Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) Kulyak hakkında Ukrayna’daki operasyonu destekleyen bir işaretle törene katılması gerekçesiyle disiplin soruşturması açacağı açıklamasını yaptı. Açıklamada, Kulyak’ın davranışının ‘şoke edici’ olduğu ifade edildi.