https://tr.sputniknews.com/20220307/zaferin-zsi-rus-artistik-jimnastikci-madalya-torenine-gogsunde-z-isaretiyle-cikti--1054491478.html

Zaferin 'Z'si: Rus artistik jimnastikçi, madalya törenine göğsünde 'Z' işaretiyle çıktı

Zaferin 'Z'si: Rus artistik jimnastikçi, madalya törenine göğsünde 'Z' işaretiyle çıktı

Katar’ın başkenti Doha’daki FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası’nda paralel barda bronz madalya alan Rus jimnastikçi İvan Kulyak, madalya törenine göğsündeki... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T13:40+0300

2022-03-07T13:40+0300

2022-03-07T13:41+0300

ukrayna krizi

ivan kulyak

jimnastik

rusya

ukrayna

operasyon

z işareti

disiplin

soruşturma

madalya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054358819_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d089cc868d0b2914ec19bd9a4a6b0d9f.jpg

20 yaşındaki Kulyak, Doha’daki FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası’nda bronz madalyanın sahibi oldu. Kulyak, madalya törenine üzerinde ‘Z’ işareti ile çıktı. Bu sembol, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonu sırasında kullanılan askeri araçların üzerinde yer alıyor. Rusya Savunma Bakanlığı daha önce bu işaretin ‘zafer’ anlamına geldiği açıklamasını yapmıştı. Ekibin antrenörü Valentina Rodionenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada sporcunun bu davranışını anladığını, Ukraynalı sporcuların provokasyonlarına yanıt vermek gerektiğini söyledi. Uluslararası müsabakalara katılan Rus sporcuların Ukrayna’daki durum nedeniyle ulusal üniformalarını giymelerine izin verilmiyor.Uluslararası Jimnastik Federasyonu: Kulyak hakkında disiplin soruşturması başlatılacak Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) Kulyak hakkında Ukrayna’daki operasyonu destekleyen bir işaretle törene katılması gerekçesiyle disiplin soruşturması açacağı açıklamasını yaptı. Açıklamada, Kulyak’ın davranışının ‘şoke edici’ olduğu ifade edildi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ivan kulyak, jimnastik, rusya, ukrayna, operasyon, z işareti, disiplin, soruşturma, madalya