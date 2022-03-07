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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220307/zaferin-zsi-rus-artistik-jimnastikci-madalya-torenine-gogsunde-z-isaretiyle-cikti--1054491478.html
Zaferin 'Z'si: Rus artistik jimnastikçi, madalya törenine göğsünde 'Z' işaretiyle çıktı
Zaferin 'Z'si: Rus artistik jimnastikçi, madalya törenine göğsünde 'Z' işaretiyle çıktı
Katar’ın başkenti Doha’daki FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası’nda paralel barda bronz madalya alan Rus jimnastikçi İvan Kulyak, madalya törenine göğsündeki... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T13:40+0300
2022-03-07T13:41+0300
ukrayna krizi
ivan kulyak
jimnastik
rusya
ukrayna
operasyon
z işareti
disiplin
soruşturma
madalya
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20 yaşındaki Kulyak, Doha’daki FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası’nda bronz madalyanın sahibi oldu. Kulyak, madalya törenine üzerinde ‘Z’ işareti ile çıktı. Bu sembol, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonu sırasında kullanılan askeri araçların üzerinde yer alıyor. Rusya Savunma Bakanlığı daha önce bu işaretin ‘zafer’ anlamına geldiği açıklamasını yapmıştı. Ekibin antrenörü Valentina Rodionenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada sporcunun bu davranışını anladığını, Ukraynalı sporcuların provokasyonlarına yanıt vermek gerektiğini söyledi. Uluslararası müsabakalara katılan Rus sporcuların Ukrayna’daki durum nedeniyle ulusal üniformalarını giymelerine izin verilmiyor.Uluslararası Jimnastik Federasyonu: Kulyak hakkında disiplin soruşturması başlatılacak Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) Kulyak hakkında Ukrayna’daki operasyonu destekleyen bir işaretle törene katılması gerekçesiyle disiplin soruşturması açacağı açıklamasını yaptı. Açıklamada, Kulyak’ın davranışının ‘şoke edici’ olduğu ifade edildi.
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ivan kulyak, jimnastik, rusya, ukrayna, operasyon, z işareti, disiplin, soruşturma, madalya

Zaferin 'Z'si: Rus artistik jimnastikçi, madalya törenine göğsünde 'Z' işaretiyle çıktı

13:40 07.03.2022 (güncellendi: 13:41 07.03.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Fotoğraf bankasına girDonbass operasyonu
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Katar’ın başkenti Doha’daki FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası’nda paralel barda bronz madalya alan Rus jimnastikçi İvan Kulyak, madalya törenine göğsündeki Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonuyla ilgili bir sembol olan ‘Z’ işareti ile çıktı.
20 yaşındaki Kulyak, Doha’daki FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası’nda bronz madalyanın sahibi oldu. Kulyak, madalya törenine üzerinde ‘Z’ işareti ile çıktı.
Bu sembol, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonu sırasında kullanılan askeri araçların üzerinde yer alıyor. Rusya Savunma Bakanlığı daha önce bu işaretin ‘zafer’ anlamına geldiği açıklamasını yapmıştı.
Ekibin antrenörü Valentina Rodionenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada sporcunun bu davranışını anladığını, Ukraynalı sporcuların provokasyonlarına yanıt vermek gerektiğini söyledi.
Uluslararası müsabakalara katılan Rus sporcuların Ukrayna’daki durum nedeniyle ulusal üniformalarını giymelerine izin verilmiyor.

Uluslararası Jimnastik Federasyonu: Kulyak hakkında disiplin soruşturması başlatılacak

Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) Kulyak hakkında Ukrayna’daki operasyonu destekleyen bir işaretle törene katılması gerekçesiyle disiplin soruşturması açacağı açıklamasını yaptı. Açıklamada, Kulyak’ın davranışının ‘şoke edici’ olduğu ifade edildi.
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