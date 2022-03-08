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38 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 87 gözaltı
38 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 87 gözaltı
İzmir merkezli 38 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 87 şüpheli gözaltına alındı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T09:31+0300
2022-03-08T09:31+0300
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izmir
fetö
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
operasyon
gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 16'sı muvazzaf 28 asker, 73'ü darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencileri olmak üzere 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.Operasyonda 87 şüpheli gözaltına alındı.Hakkında yakalama kararı verilenlerden 7'sinin Kara Kuvvetleri, 13'ünün Hava Kuvvetleri, 8'inin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu ifade edildi.Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı (TEM) nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19 Kasım 2019'dan bu yana düzenlediği 24 operasyonda yakalanan şüphelilerden 1585'inin tutuklandığı, 531'inin de faydalı itirafçı olma gerekçesiyle serbest bırakıldığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220304/istanbul-merkezli-7-ilde-feto-operasyonu-41-gozalti-1054422493.html
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izmir, fetö, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon, gözaltı

38 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 87 gözaltı

09:31 08.03.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
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İzmir merkezli 38 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 87 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 16'sı muvazzaf 28 asker, 73'ü darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencileri olmak üzere 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.
Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda 87 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı verilenlerden 7'sinin Kara Kuvvetleri, 13'ünün Hava Kuvvetleri, 8'inin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu ifade edildi.
Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı (TEM) nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19 Kasım 2019'dan bu yana düzenlediği 24 operasyonda yakalanan şüphelilerden 1585'inin tutuklandığı, 531'inin de faydalı itirafçı olma gerekçesiyle serbest bırakıldığı belirtildi.
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