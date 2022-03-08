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4 ilde IŞİD operasyonu: 10'u yabancı uyruklu, 20 gözaltı
4 ilde IŞİD operasyonu: 10'u yabancı uyruklu, 20 gözaltı
Kastamonu merkezli 4 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda 10'u yabancı uyruklu, 20 şüpheli gözaltına alındı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
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işid
gözaltı
kastamonu
polis
terör
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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, IŞİD ile irtibatı tespit edilen 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kastamonu merkezli İstanbul, Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10'u yabancı uyruklu, 20 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220307/sanliurfa-ve-izmirde-isid-operasyonu-29-gozalti-1054490220.html
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işid, gözaltı, kastamonu, polis, terör

4 ilde IŞİD operasyonu: 10'u yabancı uyruklu, 20 gözaltı

15:12 08.03.2022
© DHA4 ilde IŞİD operasyonu: 10'u yabancı uyruklu 20 gözaltı
4 ilde IŞİD operasyonu: 10'u yabancı uyruklu 20 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© DHA
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Kastamonu merkezli 4 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda 10'u yabancı uyruklu, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, IŞİD ile irtibatı tespit edilen 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kastamonu merkezli İstanbul, Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10'u yabancı uyruklu, 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Ankara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
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