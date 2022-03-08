https://tr.sputniknews.com/20220308/4-ilde-isid-operasyonu-10u-yabanci-uyruklu-20-gozalti-1054529884.html
4 ilde IŞİD operasyonu: 10'u yabancı uyruklu, 20 gözaltı
4 ilde IŞİD operasyonu: 10'u yabancı uyruklu, 20 gözaltı
Kastamonu merkezli 4 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda 10'u yabancı uyruklu, 20 şüpheli gözaltına alındı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T15:12+0300
2022-03-08T15:12+0300
2022-03-08T15:12+0300
türkiye
işid
gözaltı
kastamonu
polis
terör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054529756_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_d950c3a2f8011927384febba0f0fda1e.jpg
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, IŞİD ile irtibatı tespit edilen 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kastamonu merkezli İstanbul, Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10'u yabancı uyruklu, 20 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220307/sanliurfa-ve-izmirde-isid-operasyonu-29-gozalti-1054490220.html
türkiye
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054529756_98:0:645:410_1920x0_80_0_0_c27acc156fe75f8fb7b631a8cbadeccb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
işid, gözaltı, kastamonu, polis, terör
4 ilde IŞİD operasyonu: 10'u yabancı uyruklu, 20 gözaltı
Abone ol
Kastamonu merkezli 4 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda 10'u yabancı uyruklu, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, IŞİD ile irtibatı tespit edilen 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kastamonu merkezli İstanbul, Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10'u yabancı uyruklu, 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.