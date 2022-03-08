https://tr.sputniknews.com/20220308/4-ilde-isid-operasyonu-10u-yabanci-uyruklu-20-gozalti-1054529884.html

4 ilde IŞİD operasyonu: 10'u yabancı uyruklu, 20 gözaltı

4 ilde IŞİD operasyonu: 10'u yabancı uyruklu, 20 gözaltı

Kastamonu merkezli 4 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda 10'u yabancı uyruklu, 20 şüpheli gözaltına alındı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

işid

gözaltı

kastamonu

polis

terör

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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, IŞİD ile irtibatı tespit edilen 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kastamonu merkezli İstanbul, Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10'u yabancı uyruklu, 20 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220307/sanliurfa-ve-izmirde-isid-operasyonu-29-gozalti-1054490220.html

türkiye

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işid, gözaltı, kastamonu, polis, terör