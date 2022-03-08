https://tr.sputniknews.com/20220308/4-otomobile-carpan-iett-otobusunun-kamera-goruntuleri-ortaya-cikti-1054533734.html
4 otomobile çarpan İETT otobüsünün kamera görüntüleri ortaya çıktı
4 otomobile çarpan İETT otobüsünün kamera görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz’da kontrolden çıkan İETT otobüsünün, 1 otobüs ve 3 otomobile çarparak iki katlı bir evin içine girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T16:51+0300
2022-03-08T16:51+0300
2022-03-08T16:51+0300
türkiye
istanbul
trafik kazası
iett
otobüs
otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054533680_0:0:607:341_1920x0_80_0_0_5924bb0f282a25367c30a05fc24db017.jpg
İstanbul Beykoz’da geçtiğimiz gün Çubuklu Caddesinde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT’ye bağlı Özel Halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 otomobile ve bir otobüse çarptı. Kontrolden çıkan otobüsün önünde sürüklediği otomobil, 2 katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdiği kazada 6 kişi yaralandı.Otobüsün çarpması sonucu eve giren otomobilin içerisinde yaralı halde bulunan A.S.’nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, kaburgasında ve burnunda kırıklar olduğu öğrenildi.Kamera görüntüleri ortaya çıktıAraç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü önündeki hafif araca arkadan çarparak sürüklüyor. Sürüklenen araçlar karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına ve otomobile çarpıyor. İETT otobüsünün önünde sürüklenen hafif araç bir binanın bodrum katına giriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220307/beykozda-iett-otobusu-4-otomobile-carpti-1054499796.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054533680_72:0:527:341_1920x0_80_0_0_7dfa308fde427e052134f1b2c24c79f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, trafik kazası, iett, otobüs, otomobil
4 otomobile çarpan İETT otobüsünün kamera görüntüleri ortaya çıktı
Abone ol
Beykoz’da kontrolden çıkan İETT otobüsünün, 1 otobüs ve 3 otomobile çarparak iki katlı bir evin içine girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Beykoz’da geçtiğimiz gün Çubuklu Caddesinde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT’ye bağlı Özel Halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 otomobile ve bir otobüse çarptı. Kontrolden çıkan otobüsün önünde sürüklediği otomobil, 2 katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdiği kazada 6 kişi yaralandı.
Otobüsün çarpması sonucu eve giren otomobilin içerisinde yaralı halde bulunan A.S.’nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, kaburgasında ve burnunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Kamera görüntüleri ortaya çıktı
Araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü önündeki hafif araca arkadan çarparak sürüklüyor. Sürüklenen araçlar karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına ve otomobile çarpıyor. İETT otobüsünün önünde sürüklenen hafif araç bir binanın bodrum katına giriyor.