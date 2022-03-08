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4 otomobile çarpan İETT otobüsünün kamera görüntüleri ortaya çıktı
4 otomobile çarpan İETT otobüsünün kamera görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz’da kontrolden çıkan İETT otobüsünün, 1 otobüs ve 3 otomobile çarparak iki katlı bir evin içine girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T16:51+0300
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türkiye
istanbul
trafik kazası
iett
otobüs
otomobil
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İstanbul Beykoz’da geçtiğimiz gün Çubuklu Caddesinde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT’ye bağlı Özel Halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 otomobile ve bir otobüse çarptı. Kontrolden çıkan otobüsün önünde sürüklediği otomobil, 2 katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdiği kazada 6 kişi yaralandı.Otobüsün çarpması sonucu eve giren otomobilin içerisinde yaralı halde bulunan A.S.’nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, kaburgasında ve burnunda kırıklar olduğu öğrenildi.Kamera görüntüleri ortaya çıktıAraç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü önündeki hafif araca arkadan çarparak sürüklüyor. Sürüklenen araçlar karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına ve otomobile çarpıyor. İETT otobüsünün önünde sürüklenen hafif araç bir binanın bodrum katına giriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220307/beykozda-iett-otobusu-4-otomobile-carpti-1054499796.html
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istanbul, trafik kazası, iett, otobüs, otomobil

4 otomobile çarpan İETT otobüsünün kamera görüntüleri ortaya çıktı

16:51 08.03.2022
© İHA / AYKUT ZORİETT otobüsü çarptığı aracı metrelerce sürükledi
İETT otobüsü çarptığı aracı metrelerce sürükledi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© İHA / AYKUT ZOR
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Beykoz’da kontrolden çıkan İETT otobüsünün, 1 otobüs ve 3 otomobile çarparak iki katlı bir evin içine girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Beykoz’da geçtiğimiz gün Çubuklu Caddesinde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT’ye bağlı Özel Halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 otomobile ve bir otobüse çarptı. Kontrolden çıkan otobüsün önünde sürüklediği otomobil, 2 katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdiği kazada 6 kişi yaralandı.
Otobüsün çarpması sonucu eve giren otomobilin içerisinde yaralı halde bulunan A.S.’nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, kaburgasında ve burnunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü önündeki hafif araca arkadan çarparak sürüklüyor. Sürüklenen araçlar karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına ve otomobile çarpıyor. İETT otobüsünün önünde sürüklenen hafif araç bir binanın bodrum katına giriyor.
Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
TÜRKİYE
Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı
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