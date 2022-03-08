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9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'a köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı: Sağ bacağı kesildi
9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'a köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı: Sağ bacağı kesildi
Antalya'nın Serik ilçesinde geçen cumartesi günü köpekten kaçarken hızla yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, 3... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T07:19+0300
2022-03-08T07:19+0300
türkiye
mahra melin pınar
köpek
saldırı
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Kaza, geçen cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Pınar'a İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Pınar'ın bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı. Küçük kız, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede hemen tedaviye alınan Mahra, yaklaşık 3.5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.Mahra Melin Pınar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi veren baba Murat Pınar, dün gece kızının saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat olduğunu aktardı. Zorlu geçen ameliyatın ardından kızının tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirten baba Murat Pınar, "Beyin ameliyatı sonrasında beyni açık bir şekilde yoğun bakıma kaldırıldı. Bugün öğle saat 13.00 sıralarından parçalanan sağ bacağını kestiler. 3 gün içerisinde 3'üncü ameliyatını oldu. Durumu ciddiyetini koruyor. Hiç uyanmadı bile" dedi.
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mahra melin pınar, köpek, saldırı

9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'a köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı: Sağ bacağı kesildi

07:19 08.03.2022
© DHAKöpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra için kritik 72 saat
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra için kritik 72 saat - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© DHA
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Antalya'nın Serik ilçesinde geçen cumartesi günü köpekten kaçarken hızla yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, 3 günde 3 ameliyat geçirdi. Küçük kızın parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesilmek zorunda kalındı. Yoğun bakımda uyutulan Mahra'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Kaza, geçen cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Pınar'a İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Pınar'ın bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı.
Küçük kız, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede hemen tedaviye alınan Mahra, yaklaşık 3.5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.
Mahra Melin Pınar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi veren baba Murat Pınar, dün gece kızının saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat olduğunu aktardı.
Zorlu geçen ameliyatın ardından kızının tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirten baba Murat Pınar, "Beyin ameliyatı sonrasında beyni açık bir şekilde yoğun bakıma kaldırıldı. Bugün öğle saat 13.00 sıralarından parçalanan sağ bacağını kestiler. 3 gün içerisinde 3'üncü ameliyatını oldu. Durumu ciddiyetini koruyor. Hiç uyanmadı bile" dedi.
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