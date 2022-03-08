https://tr.sputniknews.com/20220308/abdde-benzin-fiyati-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1054542585.html

ABD'de benzin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

ABD'de benzin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,9 litre) başına 4,17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. ABD Başkanı Biden, ABD'nin... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T20:57+0300

2022-03-08T20:57+0300

2022-03-08T20:57+0300

ekonomi

abd

benzin

rusya

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Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Ülkede bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 5 doların üzerine çıktı.Rusya'dan petrol ithalatına kısıtlama getirileceğine ilişkin açıklamalarla ham petrol fiyatındaki yükseliş de hızlandı.Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'ye yakın artışla 131 doların üzerine çıkarken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 126 dolardan alıcı buldu.ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurmuştu.

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abd, benzin, rusya