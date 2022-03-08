https://tr.sputniknews.com/20220308/adalet-bakani-bozdag-kadina-karsi-suclarda-ucretsiz-avukat-gorevlendirilecek-1054523986.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Kadına karşı suçlarda ücretsiz avukat görevlendirilecek

Adalet Bakanı Bozdağ: Kadına karşı suçlarda ücretsiz avukat görevlendirilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Meclis'imizin gündemine gelecek düzenlemelerle artık kadına karşı kasten yaralama, eziyet, işkence, tehdit, cinsel saldırı ve... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T13:01+0300

2022-03-08T13:01+0300

2022-03-08T13:01+0300

türkiye

bekir bozdağ

akp

adalet

bakan

8 mart dünya kadınlar günü

kadın

açıklama

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

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Bakan Bozdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye Adalet Akademisi'nde kadın hakim ve savcı adayları ile bir araya geldi. Bozdağ, kadın savcı ve hakim adaylarının günlerini kutlayıp karanfil dağıttı. Bozdağ, 2002 yılında 1800 kadın hakim ve savcının görev yaptığını, bu sayının 2022 itibarıyla 8 bin 294’e çıktığını söyleyerek, "Yakın bir gelecekte hakim ve savcılar arasında kadın ve erkek oranı eşitlenecek, belki de kadın sayısı daha fazla olacaktır" dedi.Bakan Bozdağ, Türk Ceza Kanunu'nda ilk defa ısrarlı takibin müstakil suç olarak düzenlendiğini belirterek, "Israrlı bir şekilde, fiziken takip veyahut bilişim sistemleri, telefon ve üçüncü şahıslar üzerinden kişinin kendisi ve ailesiyle ilgili tehdit oluşturacak ve sıkıntıya sokacak takipler ilk defa suç olarak düzenleniyor ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası yaptırımına bağlanıyor. Suçun nitelikli hal alması durumunda ise ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası vermeyi içeriyor. Bütün bunlar kadınlarımızın hak ve hukukunu korumak, onları kendini bilmeyen ve suç işleme eğilimi içerisinde olan insanlara karşı korumak için atılacak önemli adımlardır" diye konuştu.Kadın ve sağlıkçıyı 'kasten yaralama'ya tutuklamaBakan Bozdağ, milletvekillerinin üzerinde çalıştığı ve yakında TBMM'ye sunacakları yasa tasarısında önemli düzenlemeler yer aldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220307/bakan-bozdag-bundan-sonra-iyi-hal-indirimi-ucu-acik-nedenlerle-olmayacak-1054487274.html

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