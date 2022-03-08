https://tr.sputniknews.com/20220308/agaca-rahat-yaslanmak-icin-govdesini-bezle-bantladi-1054521861.html

Ağaca rahat yaslanmak için gövdesini bezle bantladı

Ağaca rahat yaslanmak için gövdesini bezle bantladı

Eskişehir’de, dinlenmek için bankta otururken sırtını yaslamak isteyen vatandaşlar, çareyi arkada yer alan ağacın gövdesini bezle bantlamakta buldu. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T11:59+0300

2022-03-08T11:59+0300

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ağaç

yaşam

battaniye

bant

eskişehir

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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde seyyar satıcı, ağaç kenarlarına yapılmış oturakları daha kullanışlı hale kavuşturmak için sırtlarını yaslayacağı ağacın gövdesini bezle bantladı.Bölgede bulunanlar, ağaç gövdesinin sert olduğunu ve yaslanıldığında insanın belini acıttığını söyledi.Ağaç gövdesinin bezle bantladığını söyleyen çevredeki bir seyyar limonatacı, bunu belinden rahatsız olduğu için yaptığını ve başka vatandaşlarında severek oturduğunu söyledi.

eskişehir

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ağaç, battaniye, bant, eskişehir