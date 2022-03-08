https://tr.sputniknews.com/20220308/agaca-rahat-yaslanmak-icin-govdesini-bezle-bantladi-1054521861.html
Ağaca rahat yaslanmak için gövdesini bezle bantladı
Ağaca rahat yaslanmak için gövdesini bezle bantladı
Eskişehir’de, dinlenmek için bankta otururken sırtını yaslamak isteyen vatandaşlar, çareyi arkada yer alan ağacın gövdesini bezle bantlamakta buldu. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T11:59+0300
2022-03-08T11:59+0300
2022-03-08T12:04+0300
ağaç
yaşam
battaniye
bant
eskişehir
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde seyyar satıcı, ağaç kenarlarına yapılmış oturakları daha kullanışlı hale kavuşturmak için sırtlarını yaslayacağı ağacın gövdesini bezle bantladı.Bölgede bulunanlar, ağaç gövdesinin sert olduğunu ve yaslanıldığında insanın belini acıttığını söyledi.Ağaç gövdesinin bezle bantladığını söyleyen çevredeki bir seyyar limonatacı, bunu belinden rahatsız olduğu için yaptığını ve başka vatandaşlarında severek oturduğunu söyledi.
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ağaç, battaniye, bant, eskişehir
Ağaca rahat yaslanmak için gövdesini bezle bantladı
11:59 08.03.2022 (güncellendi: 12:04 08.03.2022) Abone ol
Eskişehir’de, dinlenmek için bankta otururken sırtını yaslamak isteyen vatandaşlar, çareyi arkada yer alan ağacın gövdesini bezle bantlamakta buldu.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde seyyar satıcı, ağaç kenarlarına yapılmış oturakları daha kullanışlı hale kavuşturmak için sırtlarını yaslayacağı ağacın gövdesini bezle bantladı.
Bölgede bulunanlar, ağaç gövdesinin sert olduğunu ve yaslanıldığında insanın belini acıttığını söyledi.
Ağaç gövdesinin bezle bantladığını söyleyen çevredeki bir seyyar limonatacı, bunu belinden rahatsız olduğu için yaptığını ve başka vatandaşlarında severek oturduğunu söyledi.