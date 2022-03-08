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https://tr.sputniknews.com/20220308/agaca-rahat-yaslanmak-icin-govdesini-bezle-bantladi-1054521861.html
Ağaca rahat yaslanmak için gövdesini bezle bantladı
Ağaca rahat yaslanmak için gövdesini bezle bantladı
Eskişehir’de, dinlenmek için bankta otururken sırtını yaslamak isteyen vatandaşlar, çareyi arkada yer alan ağacın gövdesini bezle bantlamakta buldu. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T11:59+0300
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ağaç
yaşam
battaniye
bant
eskişehir
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde seyyar satıcı, ağaç kenarlarına yapılmış oturakları daha kullanışlı hale kavuşturmak için sırtlarını yaslayacağı ağacın gövdesini bezle bantladı.Bölgede bulunanlar, ağaç gövdesinin sert olduğunu ve yaslanıldığında insanın belini acıttığını söyledi.Ağaç gövdesinin bezle bantladığını söyleyen çevredeki bir seyyar limonatacı, bunu belinden rahatsız olduğu için yaptığını ve başka vatandaşlarında severek oturduğunu söyledi.
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ağaç, battaniye, bant, eskişehir

Ağaca rahat yaslanmak için gövdesini bezle bantladı

11:59 08.03.2022 (güncellendi: 12:04 08.03.2022)
© İHABez bantlanan ağaç
Bez bantlanan ağaç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© İHA
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Eskişehir’de, dinlenmek için bankta otururken sırtını yaslamak isteyen vatandaşlar, çareyi arkada yer alan ağacın gövdesini bezle bantlamakta buldu.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde seyyar satıcı, ağaç kenarlarına yapılmış oturakları daha kullanışlı hale kavuşturmak için sırtlarını yaslayacağı ağacın gövdesini bezle bantladı.
Bölgede bulunanlar, ağaç gövdesinin sert olduğunu ve yaslanıldığında insanın belini acıttığını söyledi.
Ağaç gövdesinin bezle bantladığını söyleyen çevredeki bir seyyar limonatacı, bunu belinden rahatsız olduğu için yaptığını ve başka vatandaşlarında severek oturduğunu söyledi.
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