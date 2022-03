AK Partili Bülent Turan’dan Yunanistan’a: Mecbur muyuz sizin kararlarınızı uygulamaya?

“Rusya-Ukrayna savaşında bir an önce barışın tesis edilmesi en büyük arzumuz. Rusya’nın sınır güvenliği de Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı da önemli. Ülkemiz bölgenin en önemli ülkesi olarak bu süreçte bir an önce barışın sağlanması için ısrarlı adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye, hem doğuyla hem batıyla konuşabilen tek ülke. Sayın Erdoğan, iki liderle de konuşabilen neredeyse tek lider. Sağduyulu, itidalli bir şekilde tarafların bir an önce masaya oturup barışa imza atmalarını bekliyoruz. Türkiye’nin menfaatleri, ilişkileri şüphesiz her şeyden önemli. Ülkelerin değil, ilkelerin yanındayız. Savaş istemiyoruz. Siyasi çözüme fırsat verecek adımlar ivedilikle atılmalı. Gönül isterdi ki şu an açıklamalarda bulunan bazı Batılı liderler, malum kurumlar iş bu raddeye gelmeden önce sorumluluk alsaydı.”