https://tr.sputniknews.com/20220308/ak-partili-bulent-turandan-yunanistana-mecbur-muyuz-sizin-kararlarinizi-uygulamaya--1054528416.html

AK Partili Bülent Turan’dan Yunanistan’a: Mecbur muyuz sizin kararlarınızı uygulamaya?

AK Partili Bülent Turan’dan Yunanistan’a: Mecbur muyuz sizin kararlarınızı uygulamaya?

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Avrupa ülkelerine, Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye’ye baskı yapmaları çağrısına cevap, AK Parti Grup... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T14:44+0300

2022-03-08T14:44+0300

2022-03-08T14:44+0300

türkiye

bülent turan

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yunanistan

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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, Avrupa ülkelerine Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye’ye baskı yapmaları çağrısında bulundu. Rusya’ya yönelik yaptırımlara tüm NATO ülkelerinin katılmasının önemli olduğunu savunan Varvitsiotis, “Bu nedenle AB'deki ortaklarımızdan Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar konusunda diğer AB ülkelerinin taleplerine uyması için baskı yapmalarını isteyeceğiz. Bu yaptırımlar Türkiye olmadan, Rus ekonomisine istendiği kadar güçlü darbe vuramayacak” ifadelerini kullandı. ‘Türkiye barışın sağlanması için adımlar atıyor’ Yunan Bakan Yardımcısı'nın açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşebildiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: ‘Tam bir akıl tutulması’ Yunanistan’ın bu ortamında bile Türkiye üzerinden yeni bir tartışma açma derdinde olduğunu belirten Turan “Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın Avrupa ülkelerine Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye’ye baskı yapmaları çağrısında bulunması, tam bir akıl tutulması. Mecbur muyuz sizin kararlarınızı uygulamaya? Bununla birlikte Nazi politikalarını andıran Rus iş adamlarının mallarına el koymaktan Dostoyevski dersinin iptaline, Rus sporculara yasaklardan Rus orkestra şefini kovmaya kadar akla ziyan bir sürü yaptırım kararı alındı. İşgale, savaşa karşı olmak başka bir şey, kültürel düşmanlık yapmak başka bir şey. Ayrıca Suriye'de, Afganistan'da, Filistin'de ve daha birçok yerde yaşanan zulümler, ölümler karşısında bu yaptırımlar neden akla gelmedi diye sormak da hakkımız değil mi?” ifadelerini kullandı. ‘Sağduyuya davet ediyoruz’ Yunanistan’ın komşuluk sorumluluğu içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Turan “Yunanistan’ı daha sağduyulu, diplomatik nezakete uygun bir dile davet ediyoruz. Tartışmalar, gerilimler, sorunlar geride kalır; komşuluk ve ilişkiler ise devam eder. Her ülke ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi elbette isteriz. Ancak Türkiye; ne yaptığını bilen, bağımsız bir ülke. Kimse baskı ve şantaj ile bize istediklerini yaptırabileceğini zannetmesin. Güçlü bir devlet geleneğimiz var. Kendi politikamızı bize yakışan bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz” dedi. ‘Yunanistan’ın bu çaresizlik içeren talebi mümkün olmayacaktır’Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı'na bir tepki de Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’dan geldi. Bursalı “Yunanistan, Ege’deki Ukrayna’dır, Ukrayna ise Karadeniz’deki Yunanistan’dır. İki ülke de ABD ve AB’nin aletleri konumundadır. Yunanistan’ın bu çaresizlik içeren talebi mümkün olmayacaktır. Dahası, Rusya’nın NATO’ya karşı savaşı ve ABD’nin Rusya’ya uygulamaya kalktığı yaptırımlar, Türkiye ekonomisi ve güvenliği için tarihi ve olağanüstü olanaklar sunuyor. Türkiye ve Rusya bu krizi karşılıklı olarak fırsata çevirecek birikime sahiptir” ifadelerini kullandı. ‘Yaptırımlar Türkiye kayasına çarpacak’Yaptırımların Avrupa’yı da etkileyeceğini söyleyen Bursalı “ABD ve AB’nin Rusya için uygulamaya kalktığı yaptırımlar Türkiye kayasına çarpacaktır. Ayrıca ABD ve AB Rusya’ya karşı yaptırım uygulayarak, yine kendisine yaptırım uygulamış oluyor. Dünya nüfusunun yüzde 83’ü, dünya kara yüzölçümünün yüzde 74’ü dünya GSYİH’sinin yüzde 62’si Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmıyor. Avrupa ülkeleri de Rusya’ya, Türkiye’ye ve Asya’nın ekonomisine ve zenginliğine mecburdur. Yaptırım zorlamaları en sonunda Avrupa ülkelerini de Atlantik'ten koparacak ve yükselen Avrasya içinde yer almalarını sağlayacak sürecin önünün açacaktır. Ayrıca Yunanistan’ın bu tavrı, Türkiye hükümeti açısından da uyarıcıdır. Türkiye, ABD ve NATO’yla ve onun aletleriyle karşı karşıyadır. Bu açıdan Yunanistan’la ya da Ukrayna ile herhangi bir denge kurulamaz” değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220302/elitas-rusyaya-yapilan-yaptirimlarin-ekonomik-maliyetlerinden-turkiye-de-zarar-gormeye-basladi-1054375739.html

türkiye

rusya

yunanistan

ukrayna

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bülent turan, rusya, avrupa, yaptırım, yunanistan, turizm, turist, vatan partisi, ukrayna