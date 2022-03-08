Akşener: Ayçiçek yağı kuyrukları artık ülkemizin acı bir gerçeği
09:50 08.03.2022 (güncellendi: 10:48 08.03.2022)
© Meral Akşener/TwitterMeral Akşener
© Meral Akşener/Twitter
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ayçiçek yağı kuyrukları artık ülkemizin acı bir gerçeği" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Biz, iktidara çözüm önerilerinde bulunurken, onlar rantçılara yeni işbirlikleri kovalıyorlar. Son kalan bağımsız medya kanalını susturmayı planlıyorlar.
Siz elektrik faturasını nasıl ödeyeceğinizi düşünürken, saray eşrafı satın alacakları arabalara bakıp akşam yemeğini hangi restoranda yiyeceklerine bakıyorlar. Bunla umutsuz vaka ve doğru yola dönmeyecekler.
Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim, akar suyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Ne güzel söylemiş Nazım Hikmet.
Gübre kilosu en az 10 lira, çiftçilerin bankalara borcu 178 milyar lira. Damızlık inekler kesime gidiyor. Ayçiçek yağı kuyrukları artık ülkemizin acı bir gerçeği.
Sayın üretici düşmanı bakana hayatta başarılar diliyor, ziyadesiyle feyzaldığı eski damat bakanın yaptığı gibi yandaş yayınlardan çıkaracağı 66 adımda Türk tarımı kitabını sabırsızlıkla beklediğimi huzurlarınızda ifade ediyorum.
Zeytinliklerin talan kararnamesi önümüze kondu. Sayın Erdoğan hani nas vardı? Bu talanı, bu hukuksuz kararı imzalarken hiç mi için sızlamadı?
Madeni çıkardıktan sonra ağaçları yerine dikeceklermiş. Bu zihniyete bakar mısınız? 500 senelik ekolojik mucizeyi topraktan sökecek, sonra da yerine takacakmış. Sanki vida söküp takıyor.
Rahmetli Erbakan'ın deyimiyle, sizi beton kafalılar sizi.
Bu saray çok acayip bir yer. Adeta, masalsı bir dünya. Mesela geceleri gelen rantçıları var. Aynı diş perisi gibi sarayın da rant perileri var. Çünkü bu periler biliyor ki Sayın Erdoğan, geceleri elinde kalemle bekliyor. 'Geçerken uğradık, şöyle bir rantımız var' diyene, basıyor imzayı.
Bakın, artık her yıl, ilaç yokluğuyla karşılaşıyoruz. Vatandaş, eczacıyı suçluyor. Eczacı, ilaç firmalarını suçluyor. Firmalar, döviz kurunu suçluyor. Döviz kurunun dili olsa da konuşsa.
Buradan iktidara, bir teklifte bulunmak istiyorum. Madem, devlet olarak ilaç alırken, euro'yu, 6 lira 29 kuruş kabul ediyorsunuz, o zaman, akaryakıt fiyatlarında da, elektrik fiyatlarında da, şu meşhur 5 müteahhidinizin, garantili işlerinde, köprülerinde, yollarında da, euro'yu 6.29 liraya sabitleyin.
Kendilerine Ait Bir Oda’ya sahip olmak için savaştılar bu odayı korumak bu odanın tek hakimi olmak için, mücadele ettiler.
Tesettürü ile uğraşılmayan, bedeniyle sömürülmeyen, her adımda, arkasını kollamayan, durakta, lambanın soluk ışığına sığınmayan, boşandığında dul, ağladığında hor görülmeyen, market rafından aldığını gizlemeyen, kendi ayakları üstünde, dağ gibi duran kadınlara, alışacaksınız.