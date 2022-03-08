Akşener: Ayçiçek yağı kuyrukları artık ülkemizin acı bir gerçeği

Biz, iktidara çözüm önerilerinde bulunurken, onlar rantçılara yeni işbirlikleri kovalıyorlar. Son kalan bağımsız medya kanalını susturmayı planlıyorlar. Biz, iktidara çözüm önerilerinde bulunurken, onlar rantçılara yeni işbirlikleri kovalıyorlar. Son kalan bağımsız medya kanalını susturmayı planlıyorlar.

Siz elektrik faturasını nasıl ödeyeceğinizi düşünürken, saray eşrafı satın alacakları arabalara bakıp akşam yemeğini hangi restoranda yiyeceklerine bakıyorlar. Bunla umutsuz vaka ve doğru yola dönmeyecekler. Siz elektrik faturasını nasıl ödeyeceğinizi düşünürken, saray eşrafı satın alacakları arabalara bakıp akşam yemeğini hangi restoranda yiyeceklerine bakıyorlar. Bunla umutsuz vaka ve doğru yola dönmeyecekler.

Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim, akar suyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Ne güzel söylemiş Nazım Hikmet. Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim, akar suyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Ne güzel söylemiş Nazım Hikmet.

Gübre kilosu en az 10 lira, çiftçilerin bankalara borcu 178 milyar lira. Damızlık inekler kesime gidiyor. Ayçiçek yağı kuyrukları artık ülkemizin acı bir gerçeği. Gübre kilosu en az 10 lira, çiftçilerin bankalara borcu 178 milyar lira. Damızlık inekler kesime gidiyor.

Sayın üretici düşmanı bakana hayatta başarılar diliyor, ziyadesiyle feyzaldığı eski damat bakanın yaptığı gibi yandaş yayınlardan çıkaracağı 66 adımda Türk tarımı kitabını sabırsızlıkla beklediğimi huzurlarınızda ifade ediyorum. Sayın üretici düşmanı bakana hayatta başarılar diliyor, ziyadesiyle feyzaldığı eski damat bakanın yaptığı gibi yandaş yayınlardan çıkaracağı 66 adımda Türk tarımı kitabını sabırsızlıkla beklediğimi huzurlarınızda ifade ediyorum.

Zeytinliklerin talan kararnamesi önümüze kondu. Sayın Erdoğan hani nas vardı? Bu talanı, bu hukuksuz kararı imzalarken hiç mi için sızlamadı? Zeytinliklerin talan kararnamesi önümüze kondu. Sayın Erdoğan hani nas vardı? Bu talanı, bu hukuksuz kararı imzalarken hiç mi için sızlamadı?

Madeni çıkardıktan sonra ağaçları yerine dikeceklermiş. Bu zihniyete bakar mısınız? 500 senelik ekolojik mucizeyi topraktan sökecek, sonra da yerine takacakmış. Sanki vida söküp takıyor. Madeni çıkardıktan sonra ağaçları yerine dikeceklermiş. Bu zihniyete bakar mısınız? 500 senelik ekolojik mucizeyi topraktan sökecek, sonra da yerine takacakmış. Sanki vida söküp takıyor.

Rahmetli Erbakan'ın deyimiyle, sizi beton kafalılar sizi. Rahmetli Erbakan'ın deyimiyle, sizi beton kafalılar sizi.

Bu saray çok acayip bir yer. Adeta, masalsı bir dünya. Mesela geceleri gelen rantçıları var. Aynı diş perisi gibi sarayın da rant perileri var. Çünkü bu periler biliyor ki Sayın Erdoğan, geceleri elinde kalemle bekliyor. 'Geçerken uğradık, şöyle bir rantımız var' diyene, basıyor imzayı. Bu saray çok acayip bir yer. Adeta, masalsı bir dünya. Mesela geceleri gelen rantçıları var. Aynı diş perisi gibi sarayın da rant perileri var. Çünkü bu periler biliyor ki Sayın Erdoğan, geceleri elinde kalemle bekliyor. 'Geçerken uğradık, şöyle bir rantımız var' diyene, basıyor imzayı.

Bakın, artık her yıl, ilaç yokluğuyla karşılaşıyoruz. Vatandaş, eczacıyı suçluyor. Eczacı, ilaç firmalarını suçluyor. Firmalar, döviz kurunu suçluyor. Döviz kurunun dili olsa da konuşsa. Bakın, artık her yıl, ilaç yokluğuyla karşılaşıyoruz. Vatandaş, eczacıyı suçluyor. Eczacı, ilaç firmalarını suçluyor. Firmalar, döviz kurunu suçluyor. Döviz kurunun dili olsa da konuşsa.

Buradan iktidara, bir teklifte bulunmak istiyorum. Madem, devlet olarak ilaç alırken, euro'yu, 6 lira 29 kuruş kabul ediyorsunuz, o zaman, akaryakıt fiyatlarında da, elektrik fiyatlarında da, şu meşhur 5 müteahhidinizin, garantili işlerinde, köprülerinde, yollarında da, euro'yu 6.29 liraya sabitleyin. Buradan iktidara, bir teklifte bulunmak istiyorum. Madem, devlet olarak ilaç alırken, euro'yu, 6 lira 29 kuruş kabul ediyorsunuz, o zaman, akaryakıt fiyatlarında da, elektrik fiyatlarında da, şu meşhur 5 müteahhidinizin, garantili işlerinde, köprülerinde, yollarında da, euro'yu 6.29 liraya sabitleyin.

Kendilerine Ait Bir Oda’ya sahip olmak için savaştılar bu odayı korumak bu odanın tek hakimi olmak için, mücadele ettiler. Kendilerine Ait Bir Oda’ya sahip olmak için savaştılar bu odayı korumak bu odanın tek hakimi olmak için, mücadele ettiler.