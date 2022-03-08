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Amazon'dan PlayStation oyunu God of War'un dizi uyarlaması
Amazon'dan PlayStation oyunu God of War'un dizi uyarlaması
Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının en sevilen ve popüler serilerinden birisi olan God of War'un dizi uyarlaması duyuruldu. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T16:07+0300
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god of war
yaşam
amazon
dizi
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Donanım Haber'in Deadline'dan aktardığı habere göre Amazon, PlayStation'ın sevilen oyunu God of War'un dizisi için Sony ile görüşüyor.Sony Pictures Television ve PlayStation Productions'ın bu sürece dahil olacağı söyleniyor.Projenin başında The Expanse'in baş yapımcıları Mark Fergus ve Hawk Otsby ile The Wheel of Time'ın baş yapımcısı Rafe Judkins'in olması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211021/god-of-war-pcye-geliyor-cikis-tarihi-ve-fiyati-belli-oldu-1050045951.html
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god of war, amazon, dizi

Amazon'dan PlayStation oyunu God of War'un dizi uyarlaması

16:07 08.03.2022 (güncellendi: 16:24 08.03.2022)
© SonyGod of War
God of War - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© Sony
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Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının en sevilen ve popüler serilerinden birisi olan God of War'un dizi uyarlaması duyuruldu.
Donanım Haber'in Deadline'dan aktardığı habere göre Amazon, PlayStation'ın sevilen oyunu God of War'un dizisi için Sony ile görüşüyor.
Sony Pictures Television ve PlayStation Productions'ın bu sürece dahil olacağı söyleniyor.
Projenin başında The Expanse'in baş yapımcıları Mark Fergus ve Hawk Otsby ile The Wheel of Time'ın baş yapımcısı Rafe Judkins'in olması bekleniyor.
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