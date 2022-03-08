https://tr.sputniknews.com/20220308/amazondan-playstation-oyunu-god-of-war-dizisi-1054532034.html
Amazon'dan PlayStation oyunu God of War'un dizi uyarlaması
Amazon'dan PlayStation oyunu God of War'un dizi uyarlaması
Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının en sevilen ve popüler serilerinden birisi olan God of War'un dizi uyarlaması duyuruldu. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T16:07+0300
2022-03-08T16:07+0300
2022-03-08T16:24+0300
god of war
yaşam
amazon
dizi
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Donanım Haber'in Deadline'dan aktardığı habere göre Amazon, PlayStation'ın sevilen oyunu God of War'un dizisi için Sony ile görüşüyor.Sony Pictures Television ve PlayStation Productions'ın bu sürece dahil olacağı söyleniyor.Projenin başında The Expanse'in baş yapımcıları Mark Fergus ve Hawk Otsby ile The Wheel of Time'ın baş yapımcısı Rafe Judkins'in olması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211021/god-of-war-pcye-geliyor-cikis-tarihi-ve-fiyati-belli-oldu-1050045951.html
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god of war, amazon, dizi
Amazon'dan PlayStation oyunu God of War'un dizi uyarlaması
16:07 08.03.2022 (güncellendi: 16:24 08.03.2022) Abone ol
Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının en sevilen ve popüler serilerinden birisi olan God of War'un dizi uyarlaması duyuruldu.
Donanım Haber'in Deadline'dan aktardığı habere göre Amazon, PlayStation'ın sevilen oyunu God of War'un dizisi için Sony ile görüşüyor.
Sony Pictures Television ve PlayStation Productions'ın bu sürece dahil olacağı söyleniyor.
Projenin başında The Expanse'in baş yapımcıları Mark Fergus ve Hawk Otsby ile The Wheel of Time'ın baş yapımcısı Rafe Judkins'in olması bekleniyor.