Amazon'dan PlayStation oyunu God of War'un dizi uyarlaması

Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının en sevilen ve popüler serilerinden birisi olan God of War'un dizi uyarlaması duyuruldu. 08.03.2022

Donanım Haber'in Deadline'dan aktardığı habere göre Amazon, PlayStation'ın sevilen oyunu God of War'un dizisi için Sony ile görüşüyor.Sony Pictures Television ve PlayStation Productions'ın bu sürece dahil olacağı söyleniyor.Projenin başında The Expanse'in baş yapımcıları Mark Fergus ve Hawk Otsby ile The Wheel of Time'ın baş yapımcısı Rafe Judkins'in olması bekleniyor.

