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Anadolu Adliyesi'nde savcı, katip ve polisi darbetti: İfadesinde 'boksörüm' dedi, serbest bırakıldı
Anadolu Adliyesi'nde savcı, katip ve polisi darbetti: İfadesinde 'boksörüm' dedi, serbest bırakıldı
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Gökmen Y., 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla ifade vermeye geldiği Cumhuriyet Savcısı O.S., 2 katibi ve 1 polis memurunu darbetti... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T06:48+0300
2022-03-08T06:48+0300
türkiye
anadolu adliyesi
savcı
darp
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Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda 4 Mart günü, tehdit ve darp soruşturmasında 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer alan 44 yaşındaki Gökmen Y., soruşturmayı yürüten Savcı O.S. ile görüşmek istedi. Gökmen Y.'nin, makam odasına girip hakaret ettiği savcıyı darbettiği öğrenildi. Olaya müdahale etmek isteyen 2 katip ve 1 polis memurunun da şüpheli Gökmen Y. tarafından darbedildi.Savcı O.S., 2 katip ve 1 polis memurunun darp raporu almasının ardından şüpheli Gökmen Y.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.'Kimseye zarar vermek istemedim'Şüpheli Gökmen Y.'nin güçlükle gözaltına alınırken, ifadesinde "Ben kesinlikle kimseye zarar vermek istemedim. Boksörüm zarar vermek istesem zarar verirdim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Gökmen Y.'yi "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", 3 kişiye karşı "Kamu görevlisini kasten yaralamak" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.Adli kontrol şartıyla serbestAnadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama talebini reddederek suçun niteliği, delillerin toplanmış olması ve şüphelinin kaçacağına yönelik delil bulunmaması gibi hususları dikkate alarak şüphelinin ev hapsi ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.Şüpheli Gökmen Y.'yi tutuklama talebiyle sevk eden savcılığın, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği ve itirazın görevli asliye ceza mahkemesince değerlendirileceği öğrenildi.
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anadolu adliyesi, savcı, darp

Anadolu Adliyesi'nde savcı, katip ve polisi darbetti: İfadesinde 'boksörüm' dedi, serbest bırakıldı

06:48 08.03.2022
© AAAnadolu Adliyesi
Anadolu Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
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İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Gökmen Y., 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla ifade vermeye geldiği Cumhuriyet Savcısı O.S., 2 katibi ve 1 polis memurunu darbetti. Güçlükle gözaltına alınan Gökmen Y., Emniyet'teki ifadesinde "Boksörüm zarar vermek istesem zarar verirdim" dedi. Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda 4 Mart günü, tehdit ve darp soruşturmasında 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer alan 44 yaşındaki Gökmen Y., soruşturmayı yürüten Savcı O.S. ile görüşmek istedi. Gökmen Y.'nin, makam odasına girip hakaret ettiği savcıyı darbettiği öğrenildi.
Olaya müdahale etmek isteyen 2 katip ve 1 polis memurunun da şüpheli Gökmen Y. tarafından darbedildi.
Savcı O.S., 2 katip ve 1 polis memurunun darp raporu almasının ardından şüpheli Gökmen Y.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

'Kimseye zarar vermek istemedim'

Şüpheli Gökmen Y.'nin güçlükle gözaltına alınırken, ifadesinde "Ben kesinlikle kimseye zarar vermek istemedim. Boksörüm zarar vermek istesem zarar verirdim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.
Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Gökmen Y.'yi "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", 3 kişiye karşı "Kamu görevlisini kasten yaralamak" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Adli kontrol şartıyla serbest

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama talebini reddederek suçun niteliği, delillerin toplanmış olması ve şüphelinin kaçacağına yönelik delil bulunmaması gibi hususları dikkate alarak şüphelinin ev hapsi ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.
Şüpheli Gökmen Y.'yi tutuklama talebiyle sevk eden savcılığın, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği ve itirazın görevli asliye ceza mahkemesince değerlendirileceği öğrenildi.
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