https://tr.sputniknews.com/20220308/apple-yeni-iphone-senin-fiyatini-ve-ozelliklerini-acikladi-1054544910.html

Apple yeni iPhone SE'nin fiyatını ve özelliklerini açıkladı

Apple yeni iPhone SE'nin fiyatını ve özelliklerini açıkladı

Apple bugün gerçekleştirilen özel etkinlikle yeni ürünlerini duyurdu. Şirket, iPhone SE'nin üçüncü jenerasyonunu tanıttı. A15 Bionic işlemciyle gelecek olan... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T22:38+0300

2022-03-08T22:38+0300

2022-03-08T22:38+0300

yaşam

apple

tanıtım

iphone

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Tasarım olarak aynı olan iPhone 8’den 20 kat daha hızlı olacak 3’üncü jenerasyon iPhone SE’de 4.7 inç retina ekran kullanıldı. 18 Mart'tan itibaren ön satışa sunulacak cihazın fiyatı 429 dolar olarak açıklandı.Yeni Ipad tanıtıldıYeni iPad Air, Apple’ın Macbook cihazlarında kullandığı M1 işlemciyle geliyor. 599 dolar fiyatla 18 Mart’ta satışa çıkacağı açıklanan yeni modelin beş rengi de bulunuyor.İşlemci serisine ultra modeli eklendiApple M1 işlemci serisine ‘Ultra’ modelini de ekledi. Bugüne kadar bilgisayarlarında M1, M1 Pro ve M1 Max olan Apple M1 Ultra’yı masaüstü modellerinde kullanacağı duyuruldu.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

apple, tanıtım, iphone