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Apple yeni iPhone SE'nin fiyatını ve özelliklerini açıkladı
Apple yeni iPhone SE'nin fiyatını ve özelliklerini açıkladı
Apple bugün gerçekleştirilen özel etkinlikle yeni ürünlerini duyurdu. Şirket, iPhone SE'nin üçüncü jenerasyonunu tanıttı. A15 Bionic işlemciyle gelecek olan... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T22:38+0300
2022-03-08T22:38+0300
yaşam
apple
tanıtım
iphone
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Tasarım olarak aynı olan iPhone 8’den 20 kat daha hızlı olacak 3’üncü jenerasyon iPhone SE’de 4.7 inç retina ekran kullanıldı. 18 Mart'tan itibaren ön satışa sunulacak cihazın fiyatı 429 dolar olarak açıklandı.Yeni Ipad tanıtıldıYeni iPad Air, Apple’ın Macbook cihazlarında kullandığı M1 işlemciyle geliyor. 599 dolar fiyatla 18 Mart’ta satışa çıkacağı açıklanan yeni modelin beş rengi de bulunuyor.İşlemci serisine ultra modeli eklendiApple M1 işlemci serisine ‘Ultra’ modelini de ekledi. Bugüne kadar bilgisayarlarında M1, M1 Pro ve M1 Max olan Apple M1 Ultra’yı masaüstü modellerinde kullanacağı duyuruldu.
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apple, tanıtım, iphone

Apple yeni iPhone SE'nin fiyatını ve özelliklerini açıkladı

22:38 08.03.2022
© REUTERS / Stephen LamiPhone SE
iPhone SE - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Stephen Lam
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Apple bugün gerçekleştirilen özel etkinlikle yeni ürünlerini duyurdu. Şirket, iPhone SE'nin üçüncü jenerasyonunu tanıttı. A15 Bionic işlemciyle gelecek olan yeni iPhone SE'nin fiyatının 429 dolar olacağı açıklandı.
Tasarım olarak aynı olan iPhone 8’den 20 kat daha hızlı olacak 3’üncü jenerasyon iPhone SE’de 4.7 inç retina ekran kullanıldı. 18 Mart'tan itibaren ön satışa sunulacak cihazın fiyatı 429 dolar olarak açıklandı.

Yeni Ipad tanıtıldı

Yeni iPad Air, Apple’ın Macbook cihazlarında kullandığı M1 işlemciyle geliyor. 599 dolar fiyatla 18 Mart’ta satışa çıkacağı açıklanan yeni modelin beş rengi de bulunuyor.

İşlemci serisine ultra modeli eklendi

Apple M1 işlemci serisine ‘Ultra’ modelini de ekledi. Bugüne kadar bilgisayarlarında M1, M1 Pro ve M1 Max olan Apple M1 Ultra’yı masaüstü modellerinde kullanacağı duyuruldu.
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