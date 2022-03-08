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Araştırma: Ahtapotlar, dinozorlardan önce yaşamış olabilir
Araştırma: Ahtapotlar, dinozorlardan önce yaşamış olabilir
Bilim insanları, ahtapotların dinozorlardan önce yaşamış olabileceğini ileri sürdü. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T20:42+0300
2022-03-08T20:42+0300
yaşam
dinazor
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Araştırmacılar, ABD'nin Montana eyaletinde yaklaşık 330 milyon yıl öncesine ait bir kafadanbacaklı fosilini gün yüzüne çıkardı.Halihazırda ahtapotların 8 uzuvlu olduğu bilinirken 12 santimetre uzunluğundaki fosilde 10 uzuv olduğu tespit edildi.Kafadanbacaklı fosilinde, ahtapot türünde olduğu gibi yırtıcılardan kaçmaya yarayan "mürekkep kesesine benzer bazı kanıtlar" olduğu belirtiliyor.Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesinden zoolog Mike Vecchione, "Bu, çok heyecan verici bir keşif. (Ahtapot) Türünün bilinenden daha eski gittiğine işaret ediyor." dedi.Bilim insanları, gün yüzüne çıkarılan kafadanbacaklı fosiline ABD Başkanı Joe Biden'a atfen "Syllipsimopodi Bideni" ismini verdi."Syllipsimopodi Bideni"nin ahtapotların yanı sıra vampir mürekkeplerinin ataları olabileceği de kaydediliyor.Önceki araştırmalara göre, en eski kafadanbacaklı fosili 240 milyon yıl eskiye gidiyordu.Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.
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dinazor, ahtapot

Araştırma: Ahtapotlar, dinozorlardan önce yaşamış olabilir

20:42 08.03.2022
© Depositphotos / PlanctonVideoOkyanus canlıları
Okyanus canlıları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© Depositphotos / PlanctonVideo
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Bilim insanları, ahtapotların dinozorlardan önce yaşamış olabileceğini ileri sürdü.
Araştırmacılar, ABD'nin Montana eyaletinde yaklaşık 330 milyon yıl öncesine ait bir kafadanbacaklı fosilini gün yüzüne çıkardı.
Halihazırda ahtapotların 8 uzuvlu olduğu bilinirken 12 santimetre uzunluğundaki fosilde 10 uzuv olduğu tespit edildi.
Kafadanbacaklı fosilinde, ahtapot türünde olduğu gibi yırtıcılardan kaçmaya yarayan "mürekkep kesesine benzer bazı kanıtlar" olduğu belirtiliyor.
Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesinden zoolog Mike Vecchione, "Bu, çok heyecan verici bir keşif. (Ahtapot) Türünün bilinenden daha eski gittiğine işaret ediyor." dedi.
Bilim insanları, gün yüzüne çıkarılan kafadanbacaklı fosiline ABD Başkanı Joe Biden'a atfen "Syllipsimopodi Bideni" ismini verdi.
"Syllipsimopodi Bideni"nin ahtapotların yanı sıra vampir mürekkeplerinin ataları olabileceği de kaydediliyor.
Önceki araştırmalara göre, en eski kafadanbacaklı fosili 240 milyon yıl eskiye gidiyordu.
Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.
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