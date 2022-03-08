https://tr.sputniknews.com/20220308/arastirma-ahtapotlar-dinozorlardan-once-yasamis-olabilir-1054542211.html

Araştırma: Ahtapotlar, dinozorlardan önce yaşamış olabilir

Araştırma: Ahtapotlar, dinozorlardan önce yaşamış olabilir

Bilim insanları, ahtapotların dinozorlardan önce yaşamış olabileceğini ileri sürdü. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T20:42+0300

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yaşam

dinazor

ahtapot

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Araştırmacılar, ABD'nin Montana eyaletinde yaklaşık 330 milyon yıl öncesine ait bir kafadanbacaklı fosilini gün yüzüne çıkardı.Halihazırda ahtapotların 8 uzuvlu olduğu bilinirken 12 santimetre uzunluğundaki fosilde 10 uzuv olduğu tespit edildi.Kafadanbacaklı fosilinde, ahtapot türünde olduğu gibi yırtıcılardan kaçmaya yarayan "mürekkep kesesine benzer bazı kanıtlar" olduğu belirtiliyor.Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesinden zoolog Mike Vecchione, "Bu, çok heyecan verici bir keşif. (Ahtapot) Türünün bilinenden daha eski gittiğine işaret ediyor." dedi.Bilim insanları, gün yüzüne çıkarılan kafadanbacaklı fosiline ABD Başkanı Joe Biden'a atfen "Syllipsimopodi Bideni" ismini verdi."Syllipsimopodi Bideni"nin ahtapotların yanı sıra vampir mürekkeplerinin ataları olabileceği de kaydediliyor.Önceki araştırmalara göre, en eski kafadanbacaklı fosili 240 milyon yıl eskiye gidiyordu.Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

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2022

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dinazor, ahtapot