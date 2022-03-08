https://tr.sputniknews.com/20220308/arda-kural-annem-sikayet-edince-sokakta-yasamaya-basladim-1054515331.html
Arda Kural: Annem şikayet edince sokakta yaşamaya başladım
Arda Kural: Annem şikayet edince sokakta yaşamaya başladım
Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan Arda Kural, ekranlara geri döndü. Yaşadığı zor günleri geride bırakan oyuncu, sokakta... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T09:35+0300
2022-03-08T09:35+0300
2022-03-08T09:36+0300
yaşam
arda kural
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Sokakta kaldığı günlerden bahseden Arda Kural, "Bir gün anneme gittim ve o psikolojideyken bana olan davranışlarını yanlış anladım. Sonra o zamanki bir hisle anneme 'seni öldüreceğim' dedim. O da bana bir ders vermek için polisi çağırdı. Polisler eve gelip beni oradan uzaklaştırdı. Son 3 gün falan dışarıda kaldım" dedi.Haberler.com'a konuşan ve isteyerek sokakta kalmadığını belirten Kural, sözlerine şöyle devam etti: "Benimki gerçekten öfke bozukluğuydu, psikolojim çok bozuktu. Annem beni düzeltmek için uğraştığı için bana o şekilde davranmış. Bunu çok sonra anladım. Hatta sokakta kaldığım zaman soğuktan donarak ölecektim. Sonra annem beni eve aldı. Kimse isteyerek sokakta kalmaz zaten"Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.
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arda kural
Arda Kural: Annem şikayet edince sokakta yaşamaya başladım
09:35 08.03.2022 (güncellendi: 09:36 08.03.2022) Abone ol
Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan Arda Kural, ekranlara geri döndü. Yaşadığı zor günleri geride bırakan oyuncu, sokakta yaşadığı günlerden bahsederken, "Annemin yanına gittiğimde tartıştık, o da beni polise şikayet edince sokakta yaşamak zorunda kaldım" dedi.
Sokakta kaldığı günlerden bahseden Arda Kural, "Bir gün anneme gittim ve o psikolojideyken bana olan davranışlarını yanlış anladım. Sonra o zamanki bir hisle anneme 'seni öldüreceğim' dedim. O da bana bir ders vermek için polisi çağırdı. Polisler eve gelip beni oradan uzaklaştırdı. Son 3 gün falan dışarıda kaldım" dedi.
Haberler.com'a konuşan ve isteyerek sokakta kalmadığını belirten Kural, sözlerine şöyle devam etti: "Benimki gerçekten öfke bozukluğuydu, psikolojim çok bozuktu. Annem beni düzeltmek için uğraştığı için bana o şekilde davranmış. Bunu çok sonra anladım. Hatta sokakta kaldığım zaman soğuktan donarak ölecektim. Sonra annem beni eve aldı. Kimse isteyerek sokakta kalmaz zaten"
Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.