https://tr.sputniknews.com/20220308/arda-kural-annem-sikayet-edince-sokakta-yasamaya-basladim-1054515331.html

Arda Kural: Annem şikayet edince sokakta yaşamaya başladım

Arda Kural: Annem şikayet edince sokakta yaşamaya başladım

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan Arda Kural, ekranlara geri döndü. Yaşadığı zor günleri geride bırakan oyuncu, sokakta... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T09:35+0300

2022-03-08T09:35+0300

2022-03-08T09:36+0300

yaşam

arda kural

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054156271_190:0:1690:844_1920x0_80_0_0_b0c8819e662dca4dffdf02eabf18eb61.jpg

Sokakta kaldığı günlerden bahseden Arda Kural, "Bir gün anneme gittim ve o psikolojideyken bana olan davranışlarını yanlış anladım. Sonra o zamanki bir hisle anneme 'seni öldüreceğim' dedim. O da bana bir ders vermek için polisi çağırdı. Polisler eve gelip beni oradan uzaklaştırdı. Son 3 gün falan dışarıda kaldım" dedi.Haberler.com'a konuşan ve isteyerek sokakta kalmadığını belirten Kural, sözlerine şöyle devam etti: "Benimki gerçekten öfke bozukluğuydu, psikolojim çok bozuktu. Annem beni düzeltmek için uğraştığı için bana o şekilde davranmış. Bunu çok sonra anladım. Hatta sokakta kaldığım zaman soğuktan donarak ölecektim. Sonra annem beni eve aldı. Kimse isteyerek sokakta kalmaz zaten"Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arda kural