https://tr.sputniknews.com/20220308/avrupanin-hava-sahasini-kapatmasi-avantaj-olarak-yorumlaniyor-rus-turistlerde-rekor-bekleniyor-1054526884.html

Avrupa’nın hava sahasını kapatması ‘avantaj’ olarak yorumlanıyor: Rus turistlerde rekor bekleniyor

Avrupa’nın hava sahasını kapatması ‘avantaj’ olarak yorumlanıyor: Rus turistlerde rekor bekleniyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımları kapsamında hava sahasını kapatmasıyla Rus turistlerin tatil için Türkiye tercihlerinin artması... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T14:08+0300

2022-03-08T14:08+0300

2022-03-08T14:08+0300

görüş

rusya

türkiye

rus turist

rusya tur operatörleri birliği (ator)

antalya

avrupa

ab

avrupa birliği

akdeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044851589_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e24f2782486d068fec25fb1ae5b769dc.jpg

Rusya’nın, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin talebine istinaden başlattığı askeri operasyonun ardından AB’den gelen yaptırım hamlelerinden biri de Rus uçaklarına hava sahasını kapatması oldu. Bu durumun Rusya’dan Avrupa’ya giden turist sayılarına da yansıması bekleniyor. 2019’da 10 milyona yakın Rus turisti ağırlayan Avrupa ülkeleri, 2020 ve 2021’de de Kovid-19’un etkilerine rağmen milyonlarca Rus turisti ağırlamıştı. Rus turistler tarafından özellikle tercih edilen İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerine giden turistlerin de bu yıl Türkiye’yi tercih etmesi bekleniyor.Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova da Rus turistler için Türkiye ve Mısır’ı işaret etti.‘Avrupa’ya gidemeyecek Rus turistleri de eklersek bu sayı belki 10 milyona ulaşacak’Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, konuyla ilgili Sputnik’e açıklamasında, “Hava sahamızın açık olması bizim için bir avantaj olacaktır. Bu sene Rusya’dan hayli fazla turist bekliyoruz. 2019’da 5 milyon turist geliyordu, son iki senedir biraz düşmüştü ama bu sene daha da artmasını bekliyoruz” dedi. Akman, şunları ekledi:Ukrayna Büyükelçisi TÜRSAB’ı hedef göstermiştiUkrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın kendisini ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’u ziyaret etmesine tepki göstermişti. Bodnar, 3 Mart’ta Twitter’da “TÜRSAB Başkanının sabah bizimle, sonrasında ise BE ile görüşmesi iki yüzlü politikanın göstergesidir. Saldırgan ile kendini savunan arasında eşittir işaretinin konulması suç ortağı olmak anlamına gelir. Seyahat acentalarını TÜRSAB ile çalışmamaya çağrıyoruz” mesajını paylaştı. Bodnar’ın bu mesajına sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

https://tr.sputniknews.com/20220207/ator-turkiyede-sezon-basina-dogru-tatil-fiyatlari-yuzde-25-50-oraninda-artabilir-1053565927.html

rusya

antalya

avrupa birliği

ege denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

rusya, türkiye, rus turist, rusya tur operatörleri birliği (ator), antalya, avrupa, ab, avrupa birliği, akdeniz, ege denizi