https://tr.sputniknews.com/20220308/avrupanin-hava-sahasini-kapatmasi-avantaj-olarak-yorumlaniyor-rus-turistlerde-rekor-bekleniyor-1054526884.html
Avrupa’nın hava sahasını kapatması ‘avantaj’ olarak yorumlanıyor: Rus turistlerde rekor bekleniyor
Avrupa’nın hava sahasını kapatması ‘avantaj’ olarak yorumlanıyor: Rus turistlerde rekor bekleniyor
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımları kapsamında hava sahasını kapatmasıyla Rus turistlerin tatil için Türkiye tercihlerinin artması... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T14:08+0300
2022-03-08T14:08+0300
2022-03-08T14:08+0300
görüş
rusya
türkiye
rus turist
rusya tur operatörleri birliği (ator)
antalya
avrupa
ab
avrupa birliği
akdeniz
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Rusya’nın, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin talebine istinaden başlattığı askeri operasyonun ardından AB’den gelen yaptırım hamlelerinden biri de Rus uçaklarına hava sahasını kapatması oldu. Bu durumun Rusya’dan Avrupa’ya giden turist sayılarına da yansıması bekleniyor. 2019’da 10 milyona yakın Rus turisti ağırlayan Avrupa ülkeleri, 2020 ve 2021’de de Kovid-19’un etkilerine rağmen milyonlarca Rus turisti ağırlamıştı. Rus turistler tarafından özellikle tercih edilen İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerine giden turistlerin de bu yıl Türkiye’yi tercih etmesi bekleniyor.Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova da Rus turistler için Türkiye ve Mısır’ı işaret etti.‘Avrupa’ya gidemeyecek Rus turistleri de eklersek bu sayı belki 10 milyona ulaşacak’Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, konuyla ilgili Sputnik’e açıklamasında, “Hava sahamızın açık olması bizim için bir avantaj olacaktır. Bu sene Rusya’dan hayli fazla turist bekliyoruz. 2019’da 5 milyon turist geliyordu, son iki senedir biraz düşmüştü ama bu sene daha da artmasını bekliyoruz” dedi. Akman, şunları ekledi:Ukrayna Büyükelçisi TÜRSAB’ı hedef göstermiştiUkrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın kendisini ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’u ziyaret etmesine tepki göstermişti. Bodnar, 3 Mart’ta Twitter’da “TÜRSAB Başkanının sabah bizimle, sonrasında ise BE ile görüşmesi iki yüzlü politikanın göstergesidir. Saldırgan ile kendini savunan arasında eşittir işaretinin konulması suç ortağı olmak anlamına gelir. Seyahat acentalarını TÜRSAB ile çalışmamaya çağrıyoruz” mesajını paylaştı. Bodnar’ın bu mesajına sosyal medyadan büyük tepki yağdı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/ator-turkiyede-sezon-basina-dogru-tatil-fiyatlari-yuzde-25-50-oraninda-artabilir-1053565927.html
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Turan Salcı
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MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
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rusya, türkiye, rus turist, rusya tur operatörleri birliği (ator), antalya, avrupa, ab, avrupa birliği, akdeniz, ege denizi
Avrupa’nın hava sahasını kapatması ‘avantaj’ olarak yorumlanıyor: Rus turistlerde rekor bekleniyor
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Özel
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımları kapsamında hava sahasını kapatmasıyla Rus turistlerin tatil için Türkiye tercihlerinin artması bekleniyor. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman da Sputnik’e açıklamasında “Hava sahamızın açık olması bizim için bir avantaj olacak” dedi.
Rusya’nın, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin talebine istinaden başlattığı askeri operasyonun ardından AB’den gelen yaptırım hamlelerinden biri de Rus uçaklarına hava sahasını kapatması oldu. Bu durumun Rusya’dan Avrupa’ya giden turist sayılarına da yansıması bekleniyor. 2019’da 10 milyona yakın Rus turisti ağırlayan Avrupa ülkeleri, 2020 ve 2021’de de Kovid-19’un etkilerine rağmen milyonlarca Rus turisti ağırlamıştı. Rus turistler tarafından özellikle tercih edilen İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerine giden turistlerin de bu yıl Türkiye’yi tercih etmesi bekleniyor.
Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova da Rus turistler için Türkiye ve Mısır’ı işaret etti.
‘Avrupa’ya gidemeyecek Rus turistleri de eklersek bu sayı belki 10 milyona ulaşacak’
Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, konuyla ilgili Sputnik’e açıklamasında, “Hava sahamızın açık olması bizim için bir avantaj olacaktır. Bu sene Rusya’dan hayli fazla turist bekliyoruz. 2019’da 5 milyon turist geliyordu, son iki senedir biraz düşmüştü ama bu sene daha da artmasını bekliyoruz” dedi. Akman, şunları ekledi:
Umuyorum ilerleyen günlerde de hükümet politikamız hava sahamızı kapatma yönünde olmaz. 5 milyondan daha fazla turist bekliyoruz. Avrupa’ya gidemeyecek Rus turistleri de eklersek bu sayı belki 10 milyona ulaşacak. Bu ekonomimiz için büyük bir avantaj olacak. 2019’da Türkiye’ye toplam 55 milyon turist gelmişti, 2022 hedefimizi ise 42 milyon turist olarak planlamıştık. Türkiye’nin 70 milyon turisti ağırlayacak kapasitesi var. Kovid-19 konusunda da güvenli sertifikayı ilk uygulayan ülkelerden biriyiz. Bundan dolayı da İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerin önüne geçtik. Kovid-19’un içinden geçtiğimiz 2020-2021’de en çok turist getiren ülke olduk. Bu kapsamda turist ağırlama konusunda diğer ülkelere göre daha çok hazırlıklıyız. 10 değil 15 milyon Rus turist de gelse hepsini ağırlayabiliriz.
Ukrayna Büyükelçisi TÜRSAB’ı hedef göstermişti
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın kendisini ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’u ziyaret etmesine tepki göstermişti. Bodnar, 3 Mart’ta Twitter’da “TÜRSAB Başkanının sabah bizimle, sonrasında ise BE ile görüşmesi iki yüzlü politikanın göstergesidir. Saldırgan ile kendini savunan arasında eşittir işaretinin konulması suç ortağı olmak anlamına gelir. Seyahat acentalarını TÜRSAB ile çalışmamaya çağrıyoruz” mesajını paylaştı. Bodnar’ın bu mesajına sosyal medyadan büyük tepki yağdı.