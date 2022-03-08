Türkiye
CANLI | ABD Dışişleri: Rusya’nın Ukrayna'daki biyolojik araştırma tesislerini ele geçirmesinden endişe ediyoruz
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220308/bakan-cavusoglu-danimarka-parlamentosu-dis-politika-komisyonu-uyeleriyle-gorustu-1054543722.html
Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T21:57+0300
2022-03-08T21:57+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
danimarka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044920408_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_f9aca005be8fcdeb56522789292b2b4a.jpg
Çavuşoğlu, Lidegaard ve Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüşmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Bakan Çavuşoğlu, "Danimarka Eski Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştük." ifadesini kullandı.
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044920408_115:0:1870:1316_1920x0_80_0_0_51c127261deb91f10827773160786cce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, türkiye, danimarka

Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü

21:57 08.03.2022
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Lidegaard ve Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüşmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, "Danimarka Eski Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştük." ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала