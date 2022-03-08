https://tr.sputniknews.com/20220308/bakan-cavusoglu-danimarka-parlamentosu-dis-politika-komisyonu-uyeleriyle-gorustu-1054543722.html
Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T21:57+0300
2022-03-08T21:57+0300
2022-03-08T21:57+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
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danimarka
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Çavuşoğlu, Lidegaard ve Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüşmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Bakan Çavuşoğlu, "Danimarka Eski Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştük." ifadesini kullandı.
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mevlüt çavuşoğlu, türkiye, danimarka
Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Lidegaard ve Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüşmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, "Danimarka Eski Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştük." ifadesini kullandı.