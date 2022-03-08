https://tr.sputniknews.com/20220308/bakan-kirisci-ciftcilere-56-milyar-liralik-destek-odemeleri-bugun-1054514894.html
Bakan Kirişci: Çiftçilere 5.6 milyar liralık destek ödemeleri bugün
Bakan Kirişci: Çiftçilere 5.6 milyar liralık destek ödemeleri bugün
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T09:22+0300
2022-03-08T09:22+0300
2022-03-08T09:22+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
vahit kirişci
gübre
tarım
destek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1054467384_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9e5afb5d7ee15d70c2a0581eb085b162.jpg
Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220304/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-gida-konusundaki-sikintilari-basarili-bir-sekilde-yonetecegiz-1054439091.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1054467384_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_02fba566b1e35fbbb2f7784df954b899.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci, gübre, tarım, destek
Bakan Kirişci: Çiftçilere 5.6 milyar liralık destek ödemeleri bugün
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.
Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.