Bakan Kurum: Çiftçilerimiz rahat olsun, çok daha büyük hazine arazisini kullanıma açacağız
14:43 08.03.2022 (güncellendi: 14:44 08.03.2022)
© İHAMurat Kurum
© İHA
Bakan Kurum, zeytinliklerin maden sahasına tahsis edileceği eleştirilerine, "AK Parti iktidarlarıyla 2021 yılı sonu itibariyle zeytin alanı büyüklüğümüz tam 890 bin hektara çıktı. Rakamlar gösteriyor ki zeytin ağaçlarımızı bırakın azalmayı, yaptığımız desteklerle daha da artırarak ağaç varlığımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" yanıtını verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti.
Bugün çerçevesinde ‘Kadın İşçiler Hatıra Ormanı’ için fidanlar dikeceklerinin altını çizen Bakan Kurum, “Bizim medeniyetimiz, kadının varlığını sınırlı tutan toplumların aksine, tarihin her döneminde; kadınlarımızı sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın merkezine koymuştur. Ülkemizin elleri öpülesi kadınları; mimariden şehirciliğe, tarladan üniversitelere, evlerimizden fabrikalarımıza, okullardan adliye binalarına ve güvenliğimize kadar her alanda Türkiye’yi büyütüyorlar. Biz de bakanlık olarak; en prestijli projelerimizde, bilgisine, görgüsüne, estetik anlayışına yürekten inandığımız kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.
Bakan Kurum, ülke olarak, özellikle kadınların öncülük ettiği projelerle; 20 yıldır dur durak bilmeden iklim değişikliğiyle mücadelede ve olumsuz sonuçlarıyla mücadele ettiklerinin altını çizdi.
'Mesnetsiz, yalan yanlış açıklamalar'
“Biz yavrularımızın daha yeşil bir dünyada yaşaması için, tüm ekibimizle birlikte bu denli titizlikle hareket ederken; yine, aslı astarı olmayan, mesnetsiz, yalan yanlış açıklamalarla karşı karşıya kaldık” diyen Bakan Kurum, şunları söyledi:
“3 gün önce, Antalya’da Muğla’da bir daha yangınlar olmasın, canlarımız bir daha yanmasın diye; 'korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin yeni bir yönetmelik' yayınladık. Bu yönetmelik, sit alanlarına dair yeni bir ek düzenleme içermeyen; bunun tam aksine, şu anda korunan alanlarda devam eden faaliyetlere bile sınırlamaların geldiği bir yönetmelik oldu. Ülkemizin, doğamızın geleceğini ilgilendiren her konuyu saptıran, çarpıtanlar yine boş durmadılar. Aynı insanlar; Salda Gölü’nde de sahneye çıkmışlardı. Ama bizim Salda’ya yönelik, dünyaya örnek olan çevre koruma projemiz tamamlandıktan sonra sesleri tamamen kesildi. Tıpkı Salda'da yaşadığımız gibi; yine, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanlarının tanımı değişti, artık daha fazla yapılaşma olacak' diyorlar. Yine her zamanki gibi; doğa koruma ve çevre projelerimizi, doğru yanlış demeden politik bir argüman olarak kullanmaya devam ediyorlar. Halbuki bir kere olsun objektif olabilseler, 'rant' amaçlı bir yapılaşmanın kesinlikle söz konusu olmadığını göreceklerdi. Tamamen çevre-doğa-insan ortak menfaatinin gözetildiğini apaçık göreceklerdi. Ortak menfaatin gözetildiğini bu düzenlemede apaçık göreceklerdi. Gerçi 'göreceklerdi' diyorum ama bunlar, yönetmeliğin eski haliyle karşılaştırıldığında yapılan düzenlemelerin izinleri genişletmediğini, tam aksine daha çevreci hale geldiğini herkesten çok iyi biliyorlar.”
'Yangınla mücadele edecek adımları yönetmeliğimize yazdığımız halde çarpıtıyorlar'
Geçen yıl milleti yasa boğan yangınlara karşı tedbirlerin güçlendirildiğinin bilinmesine rağmen milletten gizlemeye çalışanların olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Biz doğal alanlarda yeni bir yol güzergahı açmak yasak diyoruz, bunlar 'Bakın yol açacaklar' diyorlar. Biz yönetmelikte açık açık 'Ormanlarda mevcut yol güzergahı kullanılacak' diyoruz, 'Yok, yok başka amaçları var' diyorlar. Antalya’da Muğla’da içimizi yakan yangınlar bir daha olmasın diye, yangınla mücadele edecek adımları yönetmeliğimize yazdığımız halde çarpıtıyorlar. Yangın gibi acil durumlarda; altyapı uygulamaları yapılmasını istemiyorlar, bunlar 'ormanlarımızda yangın yolu açılmasına' bile karşı çıkıyorlar” diye konuştu.
'Zeytin ağacı sayısını iki katına çıkardık'
“Son günlerde, zeytin ağaçlarının ve alanlarının zarar göreceğine dair yeni bir yalanla, milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar” diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:
“3 başlık vererek, milletimizin vicdanına ve şaşmaz ferasetine seslenmek istiyorum. 2002 yılına kadar, bu ülkede sadece 620 bin hektar zeytincilik alanı vardı. AK Parti iktidarlarıyla beraber, 2021 yılı sonu itibariyle zeytin alanı büyüklüğümüz tam 890 bin hektara çıktı. Ülkemizde bizden önce 101 milyon zeytin ağacı vardı, bugün bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla tam iki kat arttırarak, 192 milyona çıkardık. 20 yılda Türkiye, çiftçisiyle, emekçisiyle el ele vererek, zeytinine gözü gibi bakmış, korumuştur. Hem zeytin hem de zeytinyağı üretiminde dünya 5.’si olmuştur. Bu rakamlar da gösteriyor ki zeytin ağaçlarımızı bırakın azalmayı, yaptığımız desteklerle günbegün daha da artırmak suretiyle ağaç varlığımızı, çalışmalarımızı her geçen sürdürüyoruz."
Bakan Kurum, bakanlık olarak; şimdiye kadar yaklaşık 55 bin çiftçiye toplam 595 milyon metrekare yüzölçümlü hazine arazisini, başta zeytin olmak üzere ceviz ve badem üretimi için verdiklerine değindi.
‘Çok daha büyük hazine arazisini çiftçinin kullanımına açacağız’
Belirledikleri yeni hedefi açıklayan Bakan Kurum, “Bunu da çiftçimize bir müjde olarak Antalya’mızdan veriyorum. 2022 yılında, çok daha büyük oranda hazine arazimizi yine başta zeytin ve ayçiçeği olmak üzere, organik tarımın her türü için, çiftçimizin kullanımına açacağız. Zeytin üreticisi kardeşlerimiz, çiftçilerimiz rahat olsun, müsterih olsun. Sadece zeytinde değil tüm bitki ve meyve çeşitlerinde; evelallah daha da stratejik adımları, geliştirici adımları, zeytinin alanını genişletecek adımları, çiftçimizle, üreticimizle el ele vererek, kararlılıkla atacağız. Birilerinin söylediklerinin aksine, Türkiye’de koruma alanı bırakın daralmayı, bırakın yok edilmeyi her dakika genişliyor. Biz Bakanlık olarak; ülkemizin korunan alan büyüklüğünü, toplam yüzölçümümüzün yüzde 9.6’sından yüzde 11.9’a çıkardık. İşte oran ortada, rakam ortada” diye konuştu.
‘Türkiye'nin üçte birini koruma hayalimiz var’
Türkiye’nin korunan alan büyüklüğünü önce yüzde 17’ye, ardından yüzde 30’lara kadar çıkarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Murat Kurum, "Türkiye’nin yaklaşık 3’te 1’ini koruma altına almak gibi bir hayalimiz var, bu hayali de evelallah gençlerimizle, kadınlarımızla hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Allah’ın izni milletimizin desteğiyle, gerektiğinde her türlü mesnetsiz iddia ve siyasi manipülasyonla mücadele etmeye devam edeceğiz. Korunan alanlarımızın genişliğini de, koruma kalitemizi ve bilimsel çalışmalarımızı da artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.