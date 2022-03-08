https://tr.sputniknews.com/20220308/barcelona-baskani-laporta-galatasaray-deplasmani-kolay-olmayacak-1054509705.html

Barcelona Kulüp Başkanı Laporta: Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak

Barcelona Kulüp Başkanı Laporta: Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak

Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Galatasaray ile deplasmanda zor bir maç oynayacakları söyledi. Laporta... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T00:41+0300

2022-03-08T00:41+0300

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spor

barcelona

galatasaray

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Laporta, kulübün resmi televizyonu Barça TV'ye verdiği demeçte, "UEFA Avrupa Ligi beni heyecanlandırıyor çünkü bu kupa bizde yok." dedi.Katalan kulübünün başkanı, "Avrupa Ligi'nde gerçekten zorlu takımlar var. Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak. Her şeye rağmen her hafta daha iyiye gittiğimizden bu kupayı kazanma olasılığımız olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.Bir maç eksikle, lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde olmalarına rağmen İspanyol ligi şampiyonluğu olasılığını da dışarıda bırakmadıklarını söyleyen Laporta, "La Liga'yı kazanmak için halen umudum var." diye ekledi.Laporta ayrıca Paris Saint Germain'e giden Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasıyla ilgili "Herkes için çok üzücü bir karardı. Asla böyle bir karar almayı istemezdim." değerlendirmesinde bulundu.Barcelona Kulüp Başkanı, Hollandalı teknik direktör Ronaldo Koeman'ın görevine daha önce son verip Xavi Hernandez'i daha erken takıma getirmediği için pişman olduğunu da dile getirerek, "Teknik direktör olarak Xavi'ye sahip olduğumuz için çok memnunum. Teknik direktör olarak uzun yıllar burada kalacağına ve bize büyük başarılar getireceğine eminim." ifadelerini kullandı.Avrupa Süper Ligi projesi"Hayata geçirilebilir ve yasal" olarak nitelendirdiği Avrupa Süper Ligi projesi hakkında da konuşan Laporta, şunları söyledi:

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barcelona, galatasaray