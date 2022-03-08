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https://tr.sputniknews.com/20220308/barcelona-galatasaray-macinin-hakemi-belli-oldu-1054523897.html
Barcelona-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Barcelona-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Galatasaray'ın Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı ilk maçta görev alacak hakemler açıklandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T12:59+0300
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barcelona
galatasaray
hakem
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.10 Mart Perşembe akşamı TSİ 23.00'te başlayacak müsabakanın orta hakemliğini Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yapacak.Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek.Dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220308/barcelona-baskani-laporta-galatasaray-deplasmani-kolay-olmayacak-1054509705.html
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barcelona, galatasaray, hakem

Barcelona-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

12:59 08.03.2022 (güncellendi: 13:05 08.03.2022)
© AAFutbol, top, saha
Futbol, top, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
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Galatasaray'ın Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı ilk maçta görev alacak hakemler açıklandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
10 Mart Perşembe akşamı TSİ 23.00'te başlayacak müsabakanın orta hakemliğini Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yapacak.
Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek.
Dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.
Barcelona Başkanı Joan Laporta - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
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