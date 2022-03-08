https://tr.sputniknews.com/20220308/bergen-batmani-solladi-1054514786.html

‘Bergen’, ‘Batman’i solladı

‘Bergen’, ‘Batman’i solladı

‘Acıların kadını’ lakaplı şarkıcı Bergen’in hayat hikayesini anlatan film gişe hasılatında ‘Batman’i solladı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T09:17+0300

2022-03-08T09:17+0300

2022-03-08T09:17+0300

yaşam

bergen

batman

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4 Mart’ta vizyona giren ‘Bergen’in hasılatı boxofficeturkiye.com’un paylaştığı verilere göre 22 milyon 678 bin 859 lira. 1100 salonda gösterilen filmi 718 bin 43 sinemasever izledi.Aynı gün vizyona giren ‘The Batman’ ise 11 milyon 437 bin 154 lirada kaldı. 828 salonda gösterilen filmi 328 bin 680 kişi izledi.Eski eşi Halis Serbest’in yüzüne kezzap dökerek yakmasının ardından 1989’da öldürdüğü Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Erdal Beşikçioğlu, Halis Serbest rolünde. Oyuncu kadrosunda Tilbe Saran, Şebnem Sönmez, Ali Seçkiner, Nergis Öztürk, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin de yer alıyor. Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un kaleme aldığı filmin yönetmenliğiniyse Mehmet Binay ve Caner Alper üstleniyor.

bergen

batman

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bergen, batman