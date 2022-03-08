https://tr.sputniknews.com/20220308/binali-yildirim-tarihimizde-basimizi-one-egdirecek-bir-sey-yok-1054538286.html

Binali Yıldırım: Tarihimizde başımızı öne eğdirecek bir şey yok

Binali Yıldırım: Tarihimizde başımızı öne eğdirecek bir şey yok

AK Partili Yıldırım, ''Türkler ile İngilizler arasındaki en önemli fark da şudur; tarihin hiçbir döneminde esaret altına girmediği gibi kimseyi de esareti... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T19:01+0300

2022-03-08T19:01+0300

2022-03-08T19:06+0300

binali yıldırım

politika

batı

8 mart dünya kadınlar günü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050103336_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_4dbfd65ec7db3236229c14faa7b117b0.jpg

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım'ı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel tarafından karşıladı.Parkta sergilenen eserler hakkında Başkan Demirel'den bilgi alan Yıldırım, bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunun altını çizerek, "Türk geleneğinde, göreneğinde, yönetim anlayışında erkekle yan yana, birbirini tamamlayan ve hayatın her aşamasında olan kadınlarımızın önümüzdeki süreçte her alanda, siyasette, ticarette, kültür hayatımızda, eğitim alanımızda, toplumun her kesiminde daha fazla yer alacağına hiçbir tereddütüm yok" dedi.‘Her geçen gün kadının hayatımızdaki etkinliği artarak devam ediyor’Yıldırım, son 20 yılda yaşananların bunu teyit ettiğine işaret etti:Müzenin kapalı alanında da incelemelerde bulunan Yıldırım, Etimesgut Belediyesine bağlı kreş ve gündüz bakımevi öğrencilerince yapılan ‘Dünya Kadınlarla Güzel’ konulu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.‘Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız’Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın, "Kadın insan, bizler insanoğluyuz" ifadesini hatırlatan Yıldırım, kadınların Türk tarihi ve töresinde her zaman erkeklerle beraber omuz omuza beraber mücadele ettiğini belirtti. Yıldırım, "Bizler, kadınlarımızla erkeklerimizle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine dayanışma içerisinde inşallah ulaştıracağız" şeklinde konuştu.Etimesgut'ta olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Yıldırım, anlamlı bir eserin ortaya konulduğunu dile getirerek, Başkan Demirel'i tebrik etti.Kendisine tevdi edilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer devlet başkanlarına şükranlarını ifade eden Yıldırım, göreve gelmesinin ardından Türk devletlerine ve tarihine olan ilgisinin daha farklı olmaya başladığını bildirdi.'Bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında çok ama çok küçük kalıyor'Yıldırım, "Biraz daha derinlemesine işin içine girmeye başladım ve gördüm ki bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında çok ama çok küçük kalıyor. Gençler, siz öğrenme evresindesiniz, eğitim öğretim sizin asli işiniz, benim size önerim tarihinizi bütün detayıyla öğrenin. Tarihimizin bize sağlayacağı o kadar çok büyük imkanlar olacak, o kadar büyük tecrübeler olacak ki bundan sonraki hayatınızı planlamakta en önemli rehberiniz olacak" dedi.Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan bir medeniyetin mirasçıları olduklarını vurgulayan Yıldırım, bu dönem içerisinde çıkışlar ve düşüşlerin olduğunu ancak tarihin hiçbir döneminde esaret altına girilmediğini kaydetti.Benzer durumda olan iki millet bulunduğunu, bunlardan birinin Türkler diğerinin ise İngilizler olduğunun altını çizen Yıldırım şunları söyledi:Merhum İsmail Gaspıralı'nın ‘Dilde, işte, fikirde birlik’ ifadesini aktaran Yıldırım, "Bundan sonra bize düşen Anadolu coğrafyasında, Balkanlarda ve Orta Asya coğrafyasında yaşayan ve toplam 160 milyonu bulan Türk soyunun ve bağımsız devletlerin, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve gözlemci üye olarak Macaristan, Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde birlikteliğimizi, beraberliğimizi daha da artırmak ve bölgenin kalkınmasını, milletlerimizin refahını en iyi şekilde sağlamak" değerlendirmesinde bulundu.Yıldırım, Türk devletlerinin, coğrafi olarak bakıldığında 5 milyon kilometrekarelik bir alanda yer aldığını, 160 milyon nüfusa hitap ettiğini ve toplam 500 milyar doların üzerinde bir milli geliri bulunduğunu belirtti:Amaçlarının bütün bölge ülkeleriyle dostane ilişkileri geliştirmek ve bölgesel barışı, huzuru sürdürülebilir hale getirmek olduğunu söyleyen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun için büyük gayret gösterdiğini dile getirdi.‘Batı medeniyeti gibi iki yüzlü bir siyaseti asla kabul etmiyoruz’Yıldırım, Ukrayna'da yaşananlar hakkında şunları söyledi:

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

binali yıldırım, batı, 8 mart dünya kadınlar günü