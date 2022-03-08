https://tr.sputniknews.com/20220308/bugday-fiyatlari-tarihi-zirveyi-gordu-1054525139.html

Buğday fiyatları tarihi zirveyi gördü

Buğday fiyatları tarihi zirveyi gördü

Buğday fiyatları, bugün 13.63 dolarla Chicago Ticaret Borsası'nda tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T13:19+0300

2022-03-08T13:19+0300

2022-03-08T13:22+0300

ekonomi

buğday

buğday ihracatı

fiyat

satış

ukrayna krizi

artış

rekor

tahıl

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Rusya'nın Donbass'a düzenlediği operasyon dolayısıyla dünyanın buğday ambarlarından biri olan bölgede arz şoku yaşanacağına ilişkin beklentiler, buğday fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı.Buğday, Chicago Ticaret Borsası'nda düne göre yüzde 5'in üzerinde artarak 13.63 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, saat 12.50 itibarıyla 12.56 dolar seviyesinde dengelendi.Buğday fiyatları, aylık bazda yüzde 30 ve yıl başına göre de yüzde 60'un üzerinde artış kaydetti.Bugün, tarım emtialarında karışık bir seyir izleniyor. Soya fasulyesinde yüzde 1'in, pamukta da yüzde 0.5'in üzerinde yükselişler görülürken, şekerde yüzde 0.5, kahve de yüzde 0.4 ve mısırda yüzde 1.9 civarında düşüşler dikkati çekiyor.Analistler, emtia fiyatlarında görülen zirveler sonrasında günlük bazda satışların etkili olduğunu aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20220307/makarna-ureticileri-yeterli-bugday-stokumuz-var-1054492219.html

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