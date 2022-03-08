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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI ANLATIM | Rusya Merkez Bankası nakit döviz işlemleri için geçici düzenleme getirdi
CANLI ANLATIM | Rusya Merkez Bankası nakit döviz işlemleri için geçici düzenleme getirdi
Donbass operasyonu ile ilgili yaşanan son gelişmelerde Rusya lideri Putin'in özel ekonomik önlemlerle ilgili uygulamaya koyduğu kararname ve Rusya Merkez... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T17:24+0300
2022-03-09T04:47+0300
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ukrayna
operasyon
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rusya
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Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye

CANLI ANLATIM | Rusya Merkez Bankası nakit döviz işlemleri için geçici düzenleme getirdi

17:24 08.03.2022 (güncellendi: 04:47 09.03.2022)
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Donbass operasyonu ile ilgili yaşanan son gelişmelerde Rusya lideri Putin'in özel ekonomik önlemlerle ilgili uygulamaya koyduğu kararname ve Rusya Merkez Bankası'nın nakit döviz işlemleri için getirdiği geçici düzenleme öne çıkanlar arasında yer aldı. Ayrıca Rusya, sabah 10.00’dan itibaren başlamak üzere ‘sessizlik rejimi’ ilan ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’da kurduğu insani yardım karargahı, Rusya’nın 9 Mart Çarşamba günü Moskova saati ile 10.00’dan (TSİ ile aynı) itibaren ‘sessizlik rejimi’ ilan ettiğini ve Kiev dahil olmak üzere Ukrayna’nın bazı kentlerinden sivillerin tahliyesi için insani koridorlar sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan hem petrol hem de doğalgaz ithalatını yasakladığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ve Joe Biden’a, Rusya’dan petrol, doğalgaz ve kömür ithalatının yasaklanması nedeniyle teşekkür ederek diğer ülkeleri de bu örneği takip etmeye çağırdı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya’nın güvenliğinin sağlanması amacıyla dış ekonomik faaliyetler alanında özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Putin, bazı ürünlerin ve hammaddelerin ihracatının yasaklanacağı ülkelerin listelerinin iki gün içinde belirlenmesi talimatını verdi.
Mariupol'den tahliye edilenler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden tahliyeler sürüyor: Sumi'den 723 kişi tahliye edildi
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04:01 09.03.2022
WSJ: Suudi Arabistan ve BAE veliaht prensleri Biden ile Ukrayna'yı konuşmayı reddetti
Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Joe Biden ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensleri arasında Ukrayna'ya uluslararası destek ve benzin fiyatlarının artışının önlenmesi konusunda telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştığı ancak bunu başaramadıkları iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin üst düzey ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray, Biden ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan arasında telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştı. Söz konusu görüşmelerde Biden'ın, prensler ile Ukrayna'ya uluslararası destek verilmesi ve dünyada artan benzin fiyatlarının kontrol altına alınması konularını ele alması amaçlanıyordu. Ancak Beyaz Saray'ın görüşme taleplerine her iki ülkeden de olumlu yanıt alınamadı.
Öte yandan her iki veliaht prensin de Biden ile görüşmeyi reddettikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü anımsatıldı.
03:30 09.03.2022
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, CERAWeek enerji konferansında verilen oturum arasında Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna krizinden önce yükselmeye başlayan petrol fiyatlarının, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımları nedeniyle yükselmesini beklediklerini ifade etti.
02:45 09.03.2022
Pentagon, Polonya'nın uçaklarını ABD'nin emrinde Ukrayna'ya gönderme teklifinin reddetti
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Polonya'nın MiG-29 uçaklarını ABD'ye teslim edilmek üzere Almanya'ya sevk etmeye hazır olduğunu açıklaması üzerine, Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme görüşünün NATO'da endişelere neden olduğunu ve bu teklifin makul olmadığını açıkladı. Polonya'nın elindeki tüm MiG-29 uçaklarını Ukrayna'ya verilmek üzere ABD'ye vermeye hazır olduğunu açıklaması Washington'u ayağa kaldırdı.
Pentagon sözcüsü Kirby konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün yapılan açıklamanın ardından Polonya hükümetiyle temas halindeyiz. Söylediğimiz gibi, Polonya'ya ait uçakların Ukrayna'ya transfer edilip edilmeyeceğine ilişkin karar, nihayetinde Polonya hükümetinindir." ifadelerini kullandı.
Kirby, ABD'nin müttefikleri ile Ukrayna'ya devam eden güvenlik yardımlarını istişare etmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Polonya'nın önerisinin Ukrayna'ya sağlanan yardımların neden olduğu karmaşıklıklardan sadece birkaçı olduğunu belirten Kirby, şu ifadeleri kullandı: "Savaş uçaklarının Almanya'daki bir ABD/NATO üssünden Rusya ile Ukrayna arasında ihtilaflı olan hava sahasına uçmak üzere 'Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin emrine' verilmesi görüşü, tüm NATO ittifakı için ciddi endişeler uyandırıyor. Bunun için önemli bir gerekçe olup olmadığı bizim için net değil. Polonya ve diğer NATO müttefiklerimizle bu konu ve sunduğu zorlu lojistik zorluklar hakkında istişare etmeye devam edeceğiz, ancak Polonya'nın önerisinin makul olduğuna inanmıyoruz”
02:32 09.03.2022
Macaristan, Rusya'ya yönelik olası doğalgaz ve petrol yaptırımlarını desteklemeyecek
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya yönelik olası doğalgaz ve petrol yaptırımlarına karşı olduklarını açıkladı.
Başbakan Orban, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) Başbakanları ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Londra'da gerçekleştirilen zirve sonrası yaptığı açıklamada, Rusya'nın silahlı saldırısını kınadıklarını ama Rusya-Ukrayna savaşının Macar aileleri olumsuz etkilemesine izin vermeyeceklerini söyledi.
Orban, savaşın bir an önce sonlanmasının herkesin çıkarına olduğunu ve bu konuda gereken tüm çabayı göstereceklerini belirtti.
Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa'da tüm ülkeleri etkilediğini ifade eden Orban, yaptırımların, enerji sektörüne uygulanmasının Macaristan'ı çok ciddi bir şekilde etkileyeceğini kaydetti.
Macaristan'a doğalgaz ve petrolün büyük bir kısmının Rusya'dan geldiğini, ülkedeki hanelerinin yüzde 90'ının doğal gazla ısındığına dikkati çeken Orban, ''Rusya'nın silahlı saldırısını ve savaşı kınıyoruz ama savaşın bedelini Macar ailelere ödetilmesine izin vermeyeceğiz. Bu yaptırımlar, petrol ve doğal gaz alanına genişletilemez.'' diye konuştu.
02:31 09.03.2022
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
Ukrayna krizi
Trump: Avrupa'nın çoğu Rus petrol ve doğalgazını yasaklamayacağını onayladı
02:31
02:08 09.03.2022
Variety dergisi: Universal Music Group, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı
Variety dergisi, ses kayıt şirketi Universal Music Group’un Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını yazdı.
Şirketin açıklamasından alıntı yapılan haberde, “Rusya'daki tüm faaliyetlerimizi derhal askıya alıyoruz ve oradaki ofislerimizi kapatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
01:32 09.03.2022
Macron, Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Macron ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Blinken, Ukrayna'yı desteklemek ve Moskova’nın operasyonuna karşı yakın iş birliğinin devam etmesi konusunda sabırsızlandığını belirtti.
00:52 09.03.2022
Rusya Merkez Bankası nakit döviz işlemleri için geçici düzenleme getirdi
Rusya Merkez Bankası, 9 Mart-9 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit döviz işlemleri için geçici düzenleme getirildiğini duyurdu.
Banka tarafından yayınlanan açıklamada, “Rusya Merkez Bankası 9 Mart'tan 9 Eylül 2022'ye kadar vatandaşların yabancı para mevduatlarından veya hesaplarından para çekilmesine ile ilgili aşağıdaki düzenlemeyi getiriyor. Müşterilerin yabancı para hesaplarındaki veya mevduatlardaki tüm fonlar, yatırılan para cinsinden korunmuş ve muhasebeleştirilmiştir, müşteri 10 bin ABD dolarına kadar nakit para çekebilir, diğer fonları ise paraların verileceği gündeki serbest piyasa kuru üzerinden ruble olarak çekebilir” ifadelerine yer verildi.
Ödemenin yapıldığı gündeki serbest piyasa kurunun, ilgili para birimlerinin ödeme gününden bir önceki gün düzenlenen ihalelerle gerçekleştirilen işlemler üzerinden hesaplanan ağırlıklı ortalama oranlarına ilişkin veriler esas alınarak belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Rus bankalarındaki döviz hesaplarının yaklaşık yüzde 90'ı, 10 bin ABD dolarını geçmiyor, yani döviz mevduat veya hesap sahiplerinin yüzde 90'ı fonlarını tamamen nakit olarak alabilecek” vurgusu yapıldı.
Açıklamaya göre, geçici düzenlemenin yürürlükte kaldığı süre boyunca döviz, hesabın açıldığı para cinsine bakılmaksızın ABD doları olarak ödenecek. Diğer para birimleri, ödeme günündeki serbest piyasa kuru üzerinden ABD dolarına dönüştürülecek. Paralar bankanın veznesinden alınabilecek.
Para hesapları veya mevduatlar ile ilgili şartların değişmediğine dikkat çekilen açıklamada, mevduat faizlerinin her zamanki gibi hesabın açıldığı para cinsinden hesaplanarak uygulanacağı, vatandaşların yeni hesaplar da açabilecekleri, ancak bu hesaplardaki paraların geçici düzenlemenin yürürlükte kaldığı süre boyunca ödeme günündeki serbest piyasa kuru üzerinden ruble olarak çekilebileceği ifade edildi.
Açıklamaya göre bankalar, geçici düzenlemenin yürürlükte kaldığı süre boyunca vatandaşlara nakit döviz satışı yapmayacak. Vatandaşlar, ellerindeki nakit dövizi herhangi bir zaman diliminde ve limit olmaksızın rubleye dönüştürebilecek. Tüm bankaların müşterileri, istisnasız olarak döviz mevduatlarından veya hesaplarından para çekebilecek, bununla birlikte bankaların, gerekli miktarın belirli bir şubeye getirilmesi için birkaç güne ihtiyacı olabilecek.
00:36 09.03.2022
ABD Dışişleri: Rusya’nın Ukrayna'daki biyolojik araştırma tesislerini ele geçirmesinden endişe ediyoruz
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Ukrayna’da biyolojik araştırma tesislerinin olduğunu, Kiev ve Washington’un bu tesislerdeki içeriklerin Rus güçlerin eline geçmesini önlemek için birlikte çalıştıklarını belirtti.
ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’nin oturumunda konuşan Nuland, ‘Ukrayna’da kimyasal ya da biyolojik silahlar var mı’ sorusuna, “Ukrayna biyolojik araştırma tesislerine sahip. Rus ordu birliklerinin onların kontrolünü ele geçirmeye çalışabileceklerinden endişe duyuyoruz, bu nedenle bu araştırma içeriklerinin herhangi birinin Rus kuvvetlerinin eline geçmesini nasıl önleyeceğimiz konusunda Ukraynalılarla birlikte çalışıyoruz” yanıtını verdi.
‘Rusya’nın kripto para birimlerine erişimini kısıtlamanın yollarını araştırıyoruz’
Washington’un Rusya’nın kripto para birimlerine erişimini kısıtlamanın yollarını araştırdığına da dikkat çeken Nuland, “Bu konuyu sadece kendimiz araştırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda bu tehlikeli yolu kapatmak için birlikte neler yapabileceğimiz konusunda Avrupa'daki ortaklarımızla da istişare ediyoruz” vurgusunu yaptı.
Nuland ayrıca, ABD’nin tüm büyükelçilerinin, bulundukları ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmaya ikna etmeye çalıştıklarını ifade etti.
'Batı, Çinli yetkilileri Ukrayna'daki durumda tarafsızlığın bir seçenek olmadığı konusunda ikna ediyor’
Batı'nın Çinli yetkilileri Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tarafsızlığın bir seçenek olmadığı ve çözümde öncü rol oynama fırsatına sahip oldukları konusunda ikna ettiğini söyleyen Nuland, “Sanırım (Almanya) Başbakanı (Olaf) Scholz ve (Fransa) Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'un Çinlileri tarafsızlığın bir seçenek olmadığı konusunda ikna etmek için bugün (Çin Devlet Başkanı) Şi Jinping ile görüştüklerini biliyorsunuz” dedi ve ekledi:
“Burada öncü rol oynama fırsatları var ve biz, onları bunu yapmaya çağırıyoruz.”
‘Kuzey Akım-2 ölü ve yeniden canlanmayacak proje’
Kuzey Akım-2 projesinin ‘ölü’ olduğunu ve ‘yeniden canlanmayacağını ileri süren Nuland, şöyle konuştu:
“Kuzey Akım-2’nin şu anda ölü olduğunu düşünüyorum. O denizin dibinde bir metal yığını. Canlanacağı zaman geleceğini hiç sanmıyorum.”
‘ABD’nin Ukrayna’daki hedefi Başkan Putin’in stratejik yenilgisidir’
ABD’nin Ukrayna’daki olaylar ile ilgili nihai hedefine ilişkin açıklama yapan Nuland, "ABD açısından nihai hedef, Başkan Putin'in stratejik yenilgisidir” ifadelerini kullandı.
00:18 09.03.2022
Bumble, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu: Uygulama, Rusya ve Belarus'taki App Store ve Google Play'den de kaldırıldı
23:56 08.03.2022
Amazon, bulut servisi için Rusya ve Belarus’tan yeni müşterileri kabul etmeyi bıraktı
Şirketin sitesinden yapılan açıklamada, “Amazon Web Services (AWS) bulut servisi, bundan böyle Rusya ve Belarus’tan yeni müşteriler kabul etmiyor” ifadeleri yer aldı.
23:48 08.03.2022
Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı
23:45 08.03.2022
‘PepsiCo, Rusya’dan ayrılmak istemiyor, ama farklı seçenekleri inceliyor’
PepsiCo şirketinin Rusya’dan ayrılmak istemediği, ama ülkede iş yapmak için farklı seçenekleri incelediği belirtildi.
Wall Street Journal’in haberinde, “PepsiCo, Rusya’da iş yapmak için, birimin değerinin silinmesi de dahil, seçenekleri inceliyor” ifadesine yer verildi.
Şirketin, Rusya’daki birimini kapatmak istemediği, çünkü on binlerce Rusya vatandaşlarının aralarında süt ve bebek maması, ürünlerine güvendiği kaydedildi.
PepsiCo, Rusya’da 1959 yılından beri faaliyet gösteriyor.
23:43 08.03.2022
Bloomberg: Rolex, Rusya'ya ihracatı durdurdu
Bloomberg, İsviçre'nin en büyük lüks saat markası Rolex'in Rusya'ya ihracatı durdurduğunu bildirdi.
23:33 08.03.2022
FIFA: Polonya, Rusya maçını atlayarak otomatik olarak 2022 Dünya Kupası play-off finalinde oynayacak
Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) sitesinde yapılan açıklamada, Polonya milli takımının otomatik olarak 2022 Dünya Kupası play-off finaline ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, “28 Şubat 2022'de UEFA İcra Komitesi ile birlikte alınan, tüm Rus takımlarının bir sonraki duyuruya kadar FIFA ve UEFA müsabakalarına katılımını askıya alma kararının ardından FIFA Organizasyon Komitesi Bürosu, Polonya milli takımının 29 Mart 2022'de yapılması planlanan İsveç-Çekya maçının galibiyle play-off seri B finalinde karşılaşması yönünde karar aldı” ifadelerine yer verildi.
23:30 08.03.2022
23:18 08.03.2022
Rusya, Ukrayna'daki bazı kent sakinlerinin tahliyesi için ‘sessizlik rejimi’ ilan etti
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’da kurduğu insani yardım karargahı, Rusya’nın 9 Mart Çarşamba günü Moskova saati ile 10.00’dan (TSİ ile aynı) itibaren ‘sessizlik rejimi’ ilan ettiğini ve Kiev dahil olmak üzere Ukrayna’nın bazı kentlerinden sivillerin tahliyesi için insani koridorlar sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.
‘Sessizlik rejimi’ kararının, Ukrayna tarafının insani koridorlar açmaya yönelik önlemleri sürekli olarak sekteye uğratmasına rağmen, ancak milliyetçilerin aşırılıkları ve kanunsuzlukları nedeniyle ağırlaşan insani durum göz önüne alınarak, ayrıca sivillerin ve yabancı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.
Açıklamaya göre Rusya, Kiev’den ve komşu yerleşim yerlerinden Belarus topraklarından Gomel kentine kadar insani koridor sağlamaya ve vatandaşları oradan uçaklarla Rusya’ya aktarmaya hazır. Güney yönde insani koridor konusunda ise Ukrayna tarafı ile mutabakat sağlanacak.
Rusya ayrıca Çernigov’dan Belarus topraklarından Gomel kentine kadar insani koridor sağlamaya ve vatandaşları oradan uçaklarla Rusya’ya aktarmaya hazır. Güney yönde insani koridor konusunda ise Ukrayna tarafı ile mutabakat sağlanacak. Sumi’den ise Poltava ve Belgorod yönünde güzergahlar üzerinden insani koridorlar sağlanacak.
Rusya aynı zamanda Harkov’dan Rusya’daki Belgorod yönünde insani koridorlar açarak Belgorod’dan ise hava, demiryolu ve karayolu araçları ile nihai yerlere varışı, Lvov, Ujgorod, İvano-Frankovsk kentlerine ise Ukrayna tarafı ile mutabakat sağlanarak hareket edilecek.
Mariupol’den ise Novozaovsk ve Taganrog üzerinden iki koridorla Rostov yönünde, Zaporojye kentine ise Ukrayna tarafı ile mutabakat sağlanarak hareket edilecek. Diğer kentlerden tahliyeler için de Ukrayna tarafı ile mutabakat sağlanacak.
23:12 08.03.2022
Starbucks, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
Starbucks CEO’su Kevin Johnson, Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldıklarını, kafelerin geçici olarak kapatıldığını belirtti.
Johnson’ın yazılı açıklamasında, “Bugün, tüm Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki operasyonları askıya almaya karar verdik” ifadesine yer verildi.
Şirketin, “Rusya’da, Starbucks’a bağımlı olan yaklaşık iki bin ortak şirkete destek vereceği” kaydedildi.
23:01 08.03.2022
Zelenskiy’den Rus enerji kaynaklarını yasaklayan ABD’ye teşekkür
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ve Başkanı Joe Biden’a, Rusya’dan petrol, doğalgaz ve kömür ithalatının yasaklanması nedeniyle teşekkür ederek diğer ülkeleri de bu örneği takip etmeye çağırdı.
Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Putin’in savaş makinesinin tam kalbine darbe indirerek ABD pazarında Rus petrol, gaz ve kömürü yasakladığı için ABD’ye ve ABD Başkanı’na minnettarım. Diğer ülkeleri ve liderlerini bu örneği takip etmeye çağırıyorum” diye yazdı.
22:58 08.03.2022
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