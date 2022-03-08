CANLI ANLATIM | Rusya Merkez Bankası nakit döviz işlemleri için geçici düzenleme getirdi

Rusya Merkez Bankası, 9 Mart-9 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit döviz işlemleri için geçici düzenleme getirildiğini duyurdu.
Banka tarafından yayınlanan açıklamada, “Rusya Merkez Bankası 9 Mart'tan 9 Eylül 2022'ye kadar vatandaşların yabancı para mevduatlarından veya hesaplarından para çekilmesine ile ilgili aşağıdaki düzenlemeyi getiriyor. Müşterilerin yabancı para hesaplarındaki veya mevduatlardaki tüm fonlar, yatırılan para cinsinden korunmuş ve muhasebeleştirilmiştir, müşteri 10 bin ABD dolarına kadar nakit para çekebilir, diğer fonları ise paraların verileceği gündeki serbest piyasa kuru üzerinden ruble olarak çekebilir” ifadelerine yer verildi.
Ödemenin yapıldığı gündeki serbest piyasa kurunun, ilgili para birimlerinin ödeme gününden bir önceki gün düzenlenen ihalelerle gerçekleştirilen işlemler üzerinden hesaplanan ağırlıklı ortalama oranlarına ilişkin veriler esas alınarak belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Rus bankalarındaki döviz hesaplarının yaklaşık yüzde 90'ı, 10 bin ABD dolarını geçmiyor, yani döviz mevduat veya hesap sahiplerinin yüzde 90'ı fonlarını tamamen nakit olarak alabilecek” vurgusu yapıldı.
Açıklamaya göre, geçici düzenlemenin yürürlükte kaldığı süre boyunca döviz, hesabın açıldığı para cinsine bakılmaksızın ABD doları olarak ödenecek. Diğer para birimleri, ödeme günündeki serbest piyasa kuru üzerinden ABD dolarına dönüştürülecek. Paralar bankanın veznesinden alınabilecek.
Para hesapları veya mevduatlar ile ilgili şartların değişmediğine dikkat çekilen açıklamada, mevduat faizlerinin her zamanki gibi hesabın açıldığı para cinsinden hesaplanarak uygulanacağı, vatandaşların yeni hesaplar da açabilecekleri, ancak bu hesaplardaki paraların geçici düzenlemenin yürürlükte kaldığı süre boyunca ödeme günündeki serbest piyasa kuru üzerinden ruble olarak çekilebileceği ifade edildi.
Açıklamaya göre bankalar, geçici düzenlemenin yürürlükte kaldığı süre boyunca vatandaşlara nakit döviz satışı yapmayacak. Vatandaşlar, ellerindeki nakit dövizi herhangi bir zaman diliminde ve limit olmaksızın rubleye dönüştürebilecek. Tüm bankaların müşterileri, istisnasız olarak döviz mevduatlarından veya hesaplarından para çekebilecek, bununla birlikte bankaların, gerekli miktarın belirli bir şubeye getirilmesi için birkaç güne ihtiyacı olabilecek.