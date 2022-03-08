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'Çayı niye eksik getirdin' kavgası: 2 ağır yaralı
'Çayı niye eksik getirdin' kavgası: 2 ağır yaralı
Aydın'da iddialara göre çay getirme sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T11:58+0300
2022-03-08T11:58+0300
türkiye
aydın
kavga
çay
sanayi
yaralı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre sanayi içerisinde çay ocağında babasına yardım eden S.E. tamirhanede bulunan 2 şahsa çay götürdü. Çayın eksik olması sebebiyle şahısların tepsideki diğer çayı istemesi üzerine S.E. çayın sahipli olduğunu kendilerine hemen getireceğini söyledi. Tepsideki çayı almak için ısrar eden şüpheliler ile S.E. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayı gören çay ocağı işletmecisi baba Ş.E. kavgayı ayırmak için araya girdi. O esnada şüpheliler bıçak ile baba Ş.E.’yi baldırından, oğlu S.E.’yi ise kasığından bıçakladı. Bıçaklanan baba ve oğul yere yığılırken, şahıslar olay yerindeki başka bir araca binerek kaçtı. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı baba ve oğulun hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ise tamirhane önünde bırakılan ve şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen diğer araç içerisinde ve olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Polis, kimlikleri tespit edilen ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220306/esenyurtta-park-etme-kavgasinda-3-yarali-8-gozalti-cevik-kuvvet-ozel-harekat-ekipleri-nobette-1054479563.html
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aydın, kavga, çay, sanayi, yaralı

'Çayı niye eksik getirdin' kavgası: 2 ağır yaralı

11:58 08.03.2022
© AAÇay bardağı, kıtlama şeker, ince belli bardak
Çay bardağı, kıtlama şeker, ince belli bardak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
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Aydın'da iddialara göre çay getirme sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre sanayi içerisinde çay ocağında babasına yardım eden S.E. tamirhanede bulunan 2 şahsa çay götürdü. Çayın eksik olması sebebiyle şahısların tepsideki diğer çayı istemesi üzerine S.E. çayın sahipli olduğunu kendilerine hemen getireceğini söyledi. Tepsideki çayı almak için ısrar eden şüpheliler ile S.E. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayı gören çay ocağı işletmecisi baba Ş.E. kavgayı ayırmak için araya girdi. O esnada şüpheliler bıçak ile baba Ş.E.’yi baldırından, oğlu S.E.’yi ise kasığından bıçakladı. Bıçaklanan baba ve oğul yere yığılırken, şahıslar olay yerindeki başka bir araca binerek kaçtı. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı baba ve oğulun hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ise tamirhane önünde bırakılan ve şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen diğer araç içerisinde ve olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Polis, kimlikleri tespit edilen ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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