https://tr.sputniknews.com/20220308/chp-genel-baskan-yardimcisi-agbaba-her-100-kadindan-65i-calisma-hakkindan-faydalanamiyor-1054518987.html

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Her 100 kadından 65'i çalışma hakkından faydalanamıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Her 100 kadından 65'i çalışma hakkından faydalanamıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de ev işleri nedeniyle 10 milyona yakın kadının istihdamda yer alamadığını belirtti ve "Her 100 kadından 65'i... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T11:16+0300

2022-03-08T11:16+0300

2022-03-08T11:16+0300

türkiye

8 mart dünya kadınlar günü

kadın

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

chp

veli ağbaba

işsizlik

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR'a kayıtlı işsiz kadın sayısının 2021 Ocak ayına göre son bir yılda yüzde 15 arttığını ifade etti.Ocak 2021'de İŞKUR'a kayıtlı kadın işsiz sayısının 1 milyon 386 bin iken bu sayının 2022'nin Ocak ayında 1 milyon 595 bine ulaştığını aktaran Ağbaba, 388'i doktora, 10 bini yüksek lisans mezunu toplamda 485 bin üniversite mezunu kadın işsizin İŞKUR'dan iş beklediğini kaydetti.Ağbaba, şunları kaydetti:'Kadınlar iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor'Çalıştıkları iş yerinde hayatını kaybeden kadınlara da dikkat Çeken Ağbaba, "İSİG Meclisi verilerine göre 2020 yılında en az 2170 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, hayatını kaybeden işçilerden 165’ikadın emekçilerden oluştu. Kadın iş cinayetlerinin en çok yaşandığı iş kolu ise tarım ve ormancılık olarak gerçekleşti. 2022 yılının Ocak ve Şubat aylarında ise en az 20 kadın işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi" dedi.'Her 100 kadından 65'i iş gücüne dahil olamıyor'Çalışma hakkından yararlanamayan kadınların sayısına da dikkat çekti Ağbaba ve şunları ifade etti:'İşsiz kadın sayısı son bir yılda yüzde 15 arttı'Veli Ağbaba, işsiz kadın sayısındaki artışı da şu ifadelerle dile getirdi:

https://tr.sputniknews.com/20220215/tuik-issizlik-dorduncu-ceyrekte-yuzde-112-oldu-1053848960.html

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8 mart dünya kadınlar günü, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, chp, veli ağbaba, işsizlik