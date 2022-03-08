https://tr.sputniknews.com/20220308/chp-genel-baskan-yardimcisi-agbaba-her-100-kadindan-65i-calisma-hakkindan-faydalanamiyor-1054518987.html
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Her 100 kadından 65'i çalışma hakkından faydalanamıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Her 100 kadından 65'i çalışma hakkından faydalanamıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de ev işleri nedeniyle 10 milyona yakın kadının istihdamda yer alamadığını belirtti ve "Her 100 kadından 65'i... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T11:16+0300
2022-03-08T11:16+0300
2022-03-08T11:16+0300
türkiye
8 mart dünya kadınlar günü
kadın
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
chp
veli ağbaba
işsizlik
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR'a kayıtlı işsiz kadın sayısının 2021 Ocak ayına göre son bir yılda yüzde 15 arttığını ifade etti.Ocak 2021'de İŞKUR'a kayıtlı kadın işsiz sayısının 1 milyon 386 bin iken bu sayının 2022'nin Ocak ayında 1 milyon 595 bine ulaştığını aktaran Ağbaba, 388'i doktora, 10 bini yüksek lisans mezunu toplamda 485 bin üniversite mezunu kadın işsizin İŞKUR'dan iş beklediğini kaydetti.Ağbaba, şunları kaydetti:'Kadınlar iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor'Çalıştıkları iş yerinde hayatını kaybeden kadınlara da dikkat Çeken Ağbaba, "İSİG Meclisi verilerine göre 2020 yılında en az 2170 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, hayatını kaybeden işçilerden 165’ikadın emekçilerden oluştu. Kadın iş cinayetlerinin en çok yaşandığı iş kolu ise tarım ve ormancılık olarak gerçekleşti. 2022 yılının Ocak ve Şubat aylarında ise en az 20 kadın işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi" dedi.'Her 100 kadından 65'i iş gücüne dahil olamıyor'Çalışma hakkından yararlanamayan kadınların sayısına da dikkat çekti Ağbaba ve şunları ifade etti:'İşsiz kadın sayısı son bir yılda yüzde 15 arttı'Veli Ağbaba, işsiz kadın sayısındaki artışı da şu ifadelerle dile getirdi:
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8 mart dünya kadınlar günü, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, chp, veli ağbaba, işsizlik
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Her 100 kadından 65'i çalışma hakkından faydalanamıyor
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de ev işleri nedeniyle 10 milyona yakın kadının istihdamda yer alamadığını belirtti ve "Her 100 kadından 65'i çalışma hakkından faydalanamıyor" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR'a kayıtlı işsiz kadın sayısının 2021 Ocak ayına göre son bir yılda yüzde 15 arttığını ifade etti.
Ocak 2021'de İŞKUR'a kayıtlı kadın işsiz sayısının 1 milyon 386 bin iken bu sayının 2022'nin Ocak ayında 1 milyon 595 bine ulaştığını aktaran Ağbaba, 388'i doktora, 10 bini yüksek lisans mezunu toplamda 485 bin üniversite mezunu kadın işsizin İŞKUR'dan iş beklediğini kaydetti.
Ağbaba, şunları kaydetti:
"Türkiye'de kadınlar istihdamda yer almak istese de ev işleri nedeniyle 10 milyona yakın kadın istihdamda yer alamıyor. TÜİK 2021 yılı genel iş gücü istatistiklerine göre 9 milyon 770 bin kadın, ev işleri nedeniyle istihdama dahil olamamakta ve iş gücünün dışında kalmaktadır. TÜİK 2021 son çeyrek iş gücü istatistiklerine göre 32 milyon 383 bin 15 yaş kadın nüfusu içerisinde iş gücüne dahil olamayan kadın sayısı 21,3 milyon. Bu durumda kadınların yüzde 65'i iş gücüne dahil olamıyor. Bir başka deyişle her 100 kadından 65'i çalışma hakkından faydalanamıyor."
'Kadınlar iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor'
Çalıştıkları iş yerinde hayatını kaybeden kadınlara da dikkat Çeken Ağbaba, "İSİG Meclisi verilerine göre 2020 yılında en az 2170 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, hayatını kaybeden işçilerden 165’ikadın emekçilerden oluştu. Kadın iş cinayetlerinin en çok yaşandığı iş kolu ise tarım ve ormancılık olarak gerçekleşti. 2022 yılının Ocak ve Şubat aylarında ise en az 20 kadın işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi" dedi.
'Her 100 kadından 65'i iş gücüne dahil olamıyor'
Çalışma hakkından yararlanamayan kadınların sayısına da dikkat çekti Ağbaba ve şunları ifade etti:
"TÜİK 2021 son çeyrek iş gücü istatistiklerine göre 32 milyon 383 bin 15 yaş kadın nüfusu içerisinde iş gücüne dâhil olamayan kadın sayısı 21,3 milyon. Bu durumda kadınların yüzde 65 ‘i iş gücüne dâhil olamıyor. Bir başka deyişle her 100 kadından 65’i çalışma hakkından faydalanamıyor."
'İşsiz kadın sayısı son bir yılda yüzde 15 arttı'
Veli Ağbaba, işsiz kadın sayısındaki artışı da şu ifadelerle dile getirdi:
"İŞKUR aracılığıyla iş bulmak isteyen kadın işsiz sayısı ise yüzde 15 oranında arttı. Ocak 2021 yılında İŞKUR’A kayıtlı kadın işsiz sayısı 1 milyon 386 bin iken bu sayı 2022’nin ocak ayında 1 milyon 595 bine ulaştı. 388’i doktora, 10 bin yüksek lisans mezunu olmak üzere toplamda 485 bin üniversite mezunu kadın İŞKUR’DAN halen iş beklemekte."