https://tr.sputniknews.com/20220308/dini-nikahli-esi-tarafindan-bicaklandi-1054516086.html

Adana'da bir kadın, 'dini nikahlı' eşi tarafından bıçaklandı

Adana'da bir kadın, 'dini nikahlı' eşi tarafından bıçaklandı

Adana'da Derya B., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde tartıştığı 'dini nikahlı' eşi Eren K. tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T10:06+0300

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türkiye

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seyhan

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Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 'dini nikahlı' Derya B. ve Eren K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle ev içinde tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Eren K., iddiaya göre Derya B.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde 'dini nikahlı' eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaçarak yakındaki bir iş yerine sığındı.Derya B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Derya B.'yi yaraladığı öne sürülen Eren K. ise polis tarafından olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla beraber yakalandı. Hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen Derya B., ifadesi alınmak üzere Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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