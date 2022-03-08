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Adana'da bir kadın, 'dini nikahlı' eşi tarafından bıçaklandı
Adana'da bir kadın, 'dini nikahlı' eşi tarafından bıçaklandı
Adana'da Derya B., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde tartıştığı 'dini nikahlı' eşi Eren K. tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T10:06+0300
2022-03-08T10:08+0300
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kadın cinayetleri
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Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 'dini nikahlı' Derya B. ve Eren K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle ev içinde tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Eren K., iddiaya göre Derya B.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde 'dini nikahlı' eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaçarak yakındaki bir iş yerine sığındı.Derya B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Derya B.'yi yaraladığı öne sürülen Eren K. ise polis tarafından olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla beraber yakalandı. Hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen Derya B., ifadesi alınmak üzere Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, adana, seyhan, erkek, dini nikah

Adana'da bir kadın, 'dini nikahlı' eşi tarafından bıçaklandı

10:06 08.03.2022 (güncellendi: 10:08 08.03.2022)
© DHA'Dini nikahlı' eşi tarafından bıçaklandı
'Dini nikahlı' eşi tarafından bıçaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© DHA
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Adana'da Derya B., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde tartıştığı 'dini nikahlı' eşi Eren K. tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı.
Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 'dini nikahlı' Derya B. ve Eren K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle ev içinde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Eren K., iddiaya göre Derya B.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde 'dini nikahlı' eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaçarak yakındaki bir iş yerine sığındı.
Derya B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Derya B.'yi yaraladığı öne sürülen Eren K. ise polis tarafından olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla beraber yakalandı.
Hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen Derya B., ifadesi alınmak üzere Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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