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https://tr.sputniknews.com/20220308/diyarbakirda-gergin-baslayan-8-mart-mitingi-halaylarla-son-buldu-1054541179.html
Diyarbakır’da gergin başlayan 8 Mart mitingi halaylarla son buldu
Diyarbakır’da gergin başlayan 8 Mart mitingi halaylarla son buldu
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı. Kadınların kortej halinde miting alanına girişine izin verilmemesi nedeniyle arbede... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T20:21+0300
2022-03-08T20:38+0300
görüş
diyarbakır
8 mart dünya kadınlar günü
kadın
dicle amed kadın platformu (dakap)
ayfer düzdaş
ilkay akkaya
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Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstasyon Meydanı’nda miting düzenlendi. ‘Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP)’ öncülüğünde düzenlenen miting için kadınlar mitingin yapılacağı cadde başında bir araya gelerek kortej halinde yürüyüşe geçti. Polis noktasında bekletilen kadınlar, tek tek üst araması yapılarak içeri alınmak istendi. Kortej halinde miting alanına gitmek isteyen kadınlar ile polis arasında arbede çıktı.Kadınlar ile polis arasında arbedeKadınların kortej halinde miting alanına geçişine izin vermeyen polis “Dikkat, dikkat polis konuşuyor” anonsuna kadınlar da “Dikkat, dikkat kadınlar konuşuyor” şeklinde karşılık verdi. Polis barikatı önünde uzun süre bekleyen kadınlar, barikatı geçmek istemesi üzerine tekrar arbede yaşandı. Arbede sırasında bir kadın fenalaşırken, sağlık ekipleri müdahale etti. Uzun bekleyişin ardından kadınlar miting alanına geçti.Yöresel elbiselerle renkli görüntülerin oluştuğu miting alanında kadınlar attıkları sloganlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.Mitingde sanatçılar Ayfer Düzdaş ile İlkay Akkaya sahne aldı. Gergin başlayan miting, şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.
https://tr.sputniknews.com/20220308/8-mart-dunya-kadinlar-gununde-taksime-cikan-tum-ara-sokaklara-barikatlar-kuruldu-1054538121.html
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Sertaç Kayar
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diyarbakır, 8 mart dünya kadınlar günü, kadın, dicle amed kadın platformu (dakap), ayfer düzdaş, ilkay akkaya

Diyarbakır’da gergin başlayan 8 Mart mitingi halaylarla son buldu

20:21 08.03.2022 (güncellendi: 20:38 08.03.2022)
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© Sputnik / Sertac Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı. Kadınların kortej halinde miting alanına girişine izin verilmemesi nedeniyle arbede yaşandı. Gergin başlayan miting çekilen halaylarla son buldu.
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstasyon Meydanı’nda miting düzenlendi.
Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP)’ öncülüğünde düzenlenen miting için kadınlar mitingin yapılacağı cadde başında bir araya gelerek kortej halinde yürüyüşe geçti. Polis noktasında bekletilen kadınlar, tek tek üst araması yapılarak içeri alınmak istendi. Kortej halinde miting alanına gitmek isteyen kadınlar ile polis arasında arbede çıktı.
© Sertac KayarDiyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
© Sertac Kayar

Kadınlar ile polis arasında arbede

Kadınların kortej halinde miting alanına geçişine izin vermeyen polis “Dikkat, dikkat polis konuşuyor” anonsuna kadınlar da “Dikkat, dikkat kadınlar konuşuyor” şeklinde karşılık verdi. Polis barikatı önünde uzun süre bekleyen kadınlar, barikatı geçmek istemesi üzerine tekrar arbede yaşandı. Arbede sırasında bir kadın fenalaşırken, sağlık ekipleri müdahale etti. Uzun bekleyişin ardından kadınlar miting alanına geçti.
© Sertac KayarDiyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
© Sertac Kayar
Yöresel elbiselerle renkli görüntülerin oluştuğu miting alanında kadınlar attıkları sloganlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.
© Sertac KayarDiyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
© Sertac Kayar
Mitingde sanatçılar Ayfer Düzdaş ile İlkay Akkaya sahne aldı. Gergin başlayan miting, şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.
© Sertac KayarDiyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı - Sputnik Türkiye
1/9
© Sertac Kayar
© Sertac KayarDiyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı - Sputnik Türkiye
2/9
© Sertac Kayar
© Sertac KayarDiyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı - Sputnik Türkiye
3/9
© Sertac Kayar
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı - Sputnik Türkiye
4/9
© Sputnik / Sertac Kayar
© Sertac KayarDiyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı - Sputnik Türkiye
5/9
© Sertac Kayar
© Sertac KayarDiyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı - Sputnik Türkiye
6/9
© Sertac Kayar
© Sertac KayarDiyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı - Sputnik Türkiye
7/9
© Sertac Kayar
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı - Sputnik Türkiye
8/9
© Sputnik / Sertac Kayar
© Sertac KayarDiyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı - Sputnik Türkiye
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© Sertac Kayar
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yürüyüşe izin verilmedi, Taksim’e çıkan sokaklara barikatlar kuruldu
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