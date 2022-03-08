https://tr.sputniknews.com/20220308/diyarbakirda-gergin-baslayan-8-mart-mitingi-halaylarla-son-buldu-1054541179.html

Diyarbakır’da gergin başlayan 8 Mart mitingi halaylarla son buldu

Diyarbakır’da gergin başlayan 8 Mart mitingi halaylarla son buldu

Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı. Kadınların kortej halinde miting alanına girişine izin verilmemesi nedeniyle arbede... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T20:21+0300

2022-03-08T20:21+0300

2022-03-08T20:38+0300

görüş

diyarbakır

8 mart dünya kadınlar günü

kadın

dicle amed kadın platformu (dakap)

ayfer düzdaş

ilkay akkaya

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Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstasyon Meydanı’nda miting düzenlendi. ‘Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP)’ öncülüğünde düzenlenen miting için kadınlar mitingin yapılacağı cadde başında bir araya gelerek kortej halinde yürüyüşe geçti. Polis noktasında bekletilen kadınlar, tek tek üst araması yapılarak içeri alınmak istendi. Kortej halinde miting alanına gitmek isteyen kadınlar ile polis arasında arbede çıktı.Kadınlar ile polis arasında arbedeKadınların kortej halinde miting alanına geçişine izin vermeyen polis “Dikkat, dikkat polis konuşuyor” anonsuna kadınlar da “Dikkat, dikkat kadınlar konuşuyor” şeklinde karşılık verdi. Polis barikatı önünde uzun süre bekleyen kadınlar, barikatı geçmek istemesi üzerine tekrar arbede yaşandı. Arbede sırasında bir kadın fenalaşırken, sağlık ekipleri müdahale etti. Uzun bekleyişin ardından kadınlar miting alanına geçti.Yöresel elbiselerle renkli görüntülerin oluştuğu miting alanında kadınlar attıkları sloganlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.Mitingde sanatçılar Ayfer Düzdaş ile İlkay Akkaya sahne aldı. Gergin başlayan miting, şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.

https://tr.sputniknews.com/20220308/8-mart-dunya-kadinlar-gununde-taksime-cikan-tum-ara-sokaklara-barikatlar-kuruldu-1054538121.html

diyarbakır

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diyarbakır, 8 mart dünya kadınlar günü, kadın, dicle amed kadın platformu (dakap), ayfer düzdaş, ilkay akkaya