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Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor
Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T16:17+0300
2022-03-08T16:17+0300
türkiye
meteoro
yağış
sağanak yağış
uyarı
akdeniz
doğu akdeniz
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren Doğu Akdeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Hatay’ın kıyı kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.Yağışların 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı perşembe günü zamanla kar yağışının 800 metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://tr.sputniknews.com/20220308/istanbul-ve-ankara-valiliklerinden-hava-durumu-uyarisi-1054513674.html
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meteoro, yağış, sağanak yağış, uyarı, akdeniz, doğu akdeniz

Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor

16:17 08.03.2022
© DHAYağış, sağanak, yağmur
Yağış, sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren Doğu Akdeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Hatay’ın kıyı kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
Yağışların 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı perşembe günü zamanla kar yağışının 800 metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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