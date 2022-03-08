https://tr.sputniknews.com/20220308/dogu-akdenizde-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1054531805.html

Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T16:17+0300

2022-03-08T16:17+0300

2022-03-08T16:17+0300

türkiye

meteoro

yağış

sağanak yağış

uyarı

akdeniz

doğu akdeniz

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren Doğu Akdeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Hatay’ın kıyı kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.Yağışların 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı perşembe günü zamanla kar yağışının 800 metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://tr.sputniknews.com/20220308/istanbul-ve-ankara-valiliklerinden-hava-durumu-uyarisi-1054513674.html

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