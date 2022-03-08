https://tr.sputniknews.com/20220308/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054514530.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.38 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 15.64 TL’de yer alıyor. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T09:11+0300
2022-03-08T09:11+0300
2022-03-08T09:33+0300
ekonomi
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Dolar, 8 Mart 2022 sabahında 14.38 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.3839 lira alış fiyatı, 14.3943 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.6420 lira alış fiyatı, 15.6526 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Gram altın ne kadar?2 bin doları gören ons altın fiyatı, 8 Mart 2022 sabahında 1988 dolar bandında yer alıyor.Spot piyasada gram altın 919 lira alış fiyatı, 920 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altında ise alış fiyatı 1471 lira, satış fiyatı 1508 lira seviyesinde işlem görüyor.'Yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacakBorsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.Söz konusu paylara yönelik 24 Şubat-7 Mart döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220307/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054483790.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, gram altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:11 08.03.2022 (güncellendi: 09:33 08.03.2022) Abone ol
Dolar 14.38 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 15.64 TL’de yer alıyor.
Dolar, 8 Mart 2022 sabahında 14.38 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.3839 lira alış fiyatı, 14.3943 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.6420 lira alış fiyatı, 15.6526 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Gram altın ne kadar?
2 bin doları gören ons altın fiyatı, 8 Mart 2022 sabahında 1988 dolar bandında yer alıyor.
Spot piyasada gram altın 919 lira alış fiyatı, 920 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altında ise alış fiyatı 1471 lira, satış fiyatı 1508 lira seviyesinde işlem görüyor.
'Yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.
Söz konusu paylara yönelik 24 Şubat-7 Mart döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."