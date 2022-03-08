Türkiye
CANLI | OPCW'deki Rus temsilci: Moskova, Kiev rejiminin nefret eylemlerini engelleyerek çok sayıda hayat kurtardı
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220308/dsoden-onceki-aciklamalarinin-tersi-yonde-cagri-destekleyici-asi-dozlarina-acil-erisim-saglanmali-1054537307.html
DSÖ'den önceki açıklamalarının tersi yönde çağrı: Destekleyici aşı dozlarına acil erişim sağlanmalı
DSÖ'den önceki açıklamalarının tersi yönde çağrı: Destekleyici aşı dozlarına acil erişim sağlanmalı
DSÖ, destekleyici aşı dozlarının gerekli olmadığı ve aşı eşitsizliğine katkıda bulunduğu yönündeki ısrarından vazgeçti. Örgütün uzmanlar grubu, destekleyici... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T18:22+0300
2022-03-08T20:44+0300
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
aşı
üçüncü doz
destek
hatırlatma dozu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050863567_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c7d95735aad3471d26ac1e2915332c93.jpg
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çatısı altında toplanan bir bilim insanları grubu, Kovid'e karşı destekleyici aşı dozlarına 'acil ve geniş çaplı erişimi kuvvetle desteklediğini' açıkladı. Bu, DSÖ'nün destekleyici aşı dozlarının gerekli olmadığı ve aşı eşitsizliğine katkıda bulunduğu yönündeki önceki ısrarının tersine çevrilmesi oldu.DSÖ'den yapılan açıklamada, uzman grubunun, yetkili Kovid aşıları olmanın, son derece bulaşıcı Omicron varyantının küresel dolaşımında ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruma sağladığı sonucuna vardığını duyurdu.Açıklamada güçlendirici dozların kullanımı dahil olmak üzere aşılamanın, ciddi hastalık riski taşıyan kişiler için özellikle önemli olduğu belirtildi.Daha önce ne demişti?Geçen yıl DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, onlarca ülkenin uygulamaya başladığı destekleyici aşı dozlar için moratoryum çağrısında bulunmuştu. Ghebreyesus, zengin ülkelerin bu aşıları derhal yoksul ülkelere bağışlaması gerektiğini söylemişti. DSÖ bünyesindeki bilim insanları ise gelen verileri değerlendirmeye devam edeceklerini belirtmişti.DSÖ'den Ocak 2022'de yapılan açıklamada, aşıların hatırlatıcı doz olarak tekrarlanmasının virüsün yayılmasına karşı yeterli bir strateji olmadığı, yeni aşıların bulunması gerektiği dile getirilmişti.Araştırmalara göre destekleyici dozlar işe yaradıAncak 2021'den beri yürütülen çok sayıda bilimsel çalışma, yetkili aşıların takviye dozlarının azalan bağışıklığı geri kazanmaya ve Kovid'den ağır hastalanmaya karşı koruma sağlamaya yardımcı olduğu sonucuna vardı. Britanya, Kanada ve ABD gibi zengin ülkelerdeki destekleyici doz programları, Omicron enfeksiyonlarındaki artışın hastanelere ve mezarlıklara kadar uzanmasını önlemede önemli rol oynadı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/bill-gates-baska-bir-pandemi-daha-yasayacagiz-1054073739.html
https://tr.sputniknews.com/20220219/dso-direktoru-ghebreyesus-dunya-yeni-bir-kuresel-salgina-hazirlikli-degil-1054016007.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050863567_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_47ff556df0377ff074de39c33f9caa3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünya sağlık örgütü (dsö), aşı, üçüncü doz, destek, hatırlatma dozu

DSÖ'den önceki açıklamalarının tersi yönde çağrı: Destekleyici aşı dozlarına acil erişim sağlanmalı

18:22 08.03.2022 (güncellendi: 20:44 08.03.2022)
© AABangladeş covid 19 aşısı
Bangladeş covid 19 aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
DSÖ, destekleyici aşı dozlarının gerekli olmadığı ve aşı eşitsizliğine katkıda bulunduğu yönündeki ısrarından vazgeçti. Örgütün uzmanlar grubu, destekleyici doza acil erişim çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çatısı altında toplanan bir bilim insanları grubu, Kovid'e karşı destekleyici aşı dozlarına 'acil ve geniş çaplı erişimi kuvvetle desteklediğini' açıkladı. Bu, DSÖ'nün destekleyici aşı dozlarının gerekli olmadığı ve aşı eşitsizliğine katkıda bulunduğu yönündeki önceki ısrarının tersine çevrilmesi oldu.
DSÖ'den yapılan açıklamada, uzman grubunun, yetkili Kovid aşıları olmanın, son derece bulaşıcı Omicron varyantının küresel dolaşımında ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruma sağladığı sonucuna vardığını duyurdu.
Açıklamada güçlendirici dozların kullanımı dahil olmak üzere aşılamanın, ciddi hastalık riski taşıyan kişiler için özellikle önemli olduğu belirtildi.

Daha önce ne demişti?

Geçen yıl DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, onlarca ülkenin uygulamaya başladığı destekleyici aşı dozlar için moratoryum çağrısında bulunmuştu. Ghebreyesus, zengin ülkelerin bu aşıları derhal yoksul ülkelere bağışlaması gerektiğini söylemişti. DSÖ bünyesindeki bilim insanları ise gelen verileri değerlendirmeye devam edeceklerini belirtmişti.
Bill Gates - Münih Güvenlik Konferansı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
DÜNYA
Bill Gates: Başka bir pandemi daha yaşayacağız
21 Şubat, 12:51
DSÖ'den Ocak 2022'de yapılan açıklamada, aşıların hatırlatıcı doz olarak tekrarlanmasının virüsün yayılmasına karşı yeterli bir strateji olmadığı, yeni aşıların bulunması gerektiği dile getirilmişti.

Araştırmalara göre destekleyici dozlar işe yaradı

Ancak 2021'den beri yürütülen çok sayıda bilimsel çalışma, yetkili aşıların takviye dozlarının azalan bağışıklığı geri kazanmaya ve Kovid'den ağır hastalanmaya karşı koruma sağlamaya yardımcı olduğu sonucuna vardı.
Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
KORONAVİRÜS
DSÖ Direktörü Ghebreyesus: Dünya yeni bir küresel salgına hazırlıklı değil
19 Şubat, 00:19
Britanya, Kanada ve ABD gibi zengin ülkelerdeki destekleyici doz programları, Omicron enfeksiyonlarındaki artışın hastanelere ve mezarlıklara kadar uzanmasını önlemede önemli rol oynadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала