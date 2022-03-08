https://tr.sputniknews.com/20220308/dsoden-onceki-aciklamalarinin-tersi-yonde-cagri-destekleyici-asi-dozlarina-acil-erisim-saglanmali-1054537307.html

DSÖ'den önceki açıklamalarının tersi yönde çağrı: Destekleyici aşı dozlarına acil erişim sağlanmalı

DSÖ'den önceki açıklamalarının tersi yönde çağrı: Destekleyici aşı dozlarına acil erişim sağlanmalı

DSÖ, destekleyici aşı dozlarının gerekli olmadığı ve aşı eşitsizliğine katkıda bulunduğu yönündeki ısrarından vazgeçti. Örgütün uzmanlar grubu, destekleyici... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T18:22+0300

2022-03-08T18:22+0300

2022-03-08T20:44+0300

koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

aşı

üçüncü doz

destek

hatırlatma dozu

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çatısı altında toplanan bir bilim insanları grubu, Kovid'e karşı destekleyici aşı dozlarına 'acil ve geniş çaplı erişimi kuvvetle desteklediğini' açıkladı. Bu, DSÖ'nün destekleyici aşı dozlarının gerekli olmadığı ve aşı eşitsizliğine katkıda bulunduğu yönündeki önceki ısrarının tersine çevrilmesi oldu.DSÖ'den yapılan açıklamada, uzman grubunun, yetkili Kovid aşıları olmanın, son derece bulaşıcı Omicron varyantının küresel dolaşımında ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruma sağladığı sonucuna vardığını duyurdu.Açıklamada güçlendirici dozların kullanımı dahil olmak üzere aşılamanın, ciddi hastalık riski taşıyan kişiler için özellikle önemli olduğu belirtildi.Daha önce ne demişti?Geçen yıl DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, onlarca ülkenin uygulamaya başladığı destekleyici aşı dozlar için moratoryum çağrısında bulunmuştu. Ghebreyesus, zengin ülkelerin bu aşıları derhal yoksul ülkelere bağışlaması gerektiğini söylemişti. DSÖ bünyesindeki bilim insanları ise gelen verileri değerlendirmeye devam edeceklerini belirtmişti.DSÖ'den Ocak 2022'de yapılan açıklamada, aşıların hatırlatıcı doz olarak tekrarlanmasının virüsün yayılmasına karşı yeterli bir strateji olmadığı, yeni aşıların bulunması gerektiği dile getirilmişti.Araştırmalara göre destekleyici dozlar işe yaradıAncak 2021'den beri yürütülen çok sayıda bilimsel çalışma, yetkili aşıların takviye dozlarının azalan bağışıklığı geri kazanmaya ve Kovid'den ağır hastalanmaya karşı koruma sağlamaya yardımcı olduğu sonucuna vardı. Britanya, Kanada ve ABD gibi zengin ülkelerdeki destekleyici doz programları, Omicron enfeksiyonlarındaki artışın hastanelere ve mezarlıklara kadar uzanmasını önlemede önemli rol oynadı.

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dünya sağlık örgütü (dsö), aşı, üçüncü doz, destek, hatırlatma dozu